Cultura Ministro (s) de las Culturas por ayudas durante la pandemia: “El Ministerio quedó corto con respecto a la interpelación del sector artístico cultural” Juan Carlos Silva explicó que la normativa impedía la entrega de bonos y recursos directos a los trabajadores del sector, por lo que se determinó apoyar a través de la presentación de proyectos. En un balance de lo realizado por la cartera de Gobierno durante estos cuatro años, la autoridad indicó que la próxima administración debe revisar el sistema de entrega de fondos y la estructura del Ministerio que lleva cuatro años de existencia. Diario Uchile Miércoles 2 de febrero 2022 13:49 hrs.

Varios son los desafíos que enfrentaron en estos cuatro años las autoridades del Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio. La pandemia del Covid-19 y las demandas de los trabajadores del sector cultural afectados por el frenazo a sus actividades, el estallido social y la propia instalación de la nueva institucionalidad, se conjugaron en un panorama complejo para un área muchas veces dejada en un segundo plano en nuestro país. Al hacer un balance respecto de este trabajo, el ministro (s) Juan Carlos Silva, señaló en conversación con el periodista Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis que si bien están en un periodo cúlmine de la instalación del Ministerio, las futuras autoridades deben revisar algunos temas que son fundamentales para entregar al país una institucionalidad encargada de la cultura. “Primero repensar la estructura orgánica del nuevo Ministerio, aunque llevemos cuatro años y estemos en el proceso ya final de instalación ministerial”, comenta Silva, para quien en la actualidad “hay un desequilibrio en el diseño estructural del Ministerio que no es únicamente una lógica organizacional, administrativa. Puede tener efectos en una disparidad en la implementación de las políticas culturales según sector y en la revisión y la medición, creo que eso es importante”. Al respecto, también estimó que “las características y el bagaje de la nueva ministra que viene de los estudios de las políticas culturales, da una oportunidad en ese sentido”, sostuvo de quien asumirá el cargo el próximo 11 de marzo, Julieta Brodsky. En relación a los recursos y la forma en que se asignan, comentó que debe existir una comunicación permanente con las organizaciones culturales, fortaleciendo programas de asignación de los fondos y también respecto a la sostenibilidad de esas entidades en el tiempo. El reclamo de los artistas y gestores durante la pandemia La pandemia del Covid-19 que comenzó en Chile en marzo de 2020, provocó una verdadera catástrofe en el área cultural. Los proyectos de varios artistas terminaron por suspenderse indefinidamente mientras las salas de conciertos y de teatro cerraron sus puertas hasta nuevo aviso. La precariedad de los trabajadores del arte quedó de esa manera mucho más a la vista de todo el mundo. Y mientras gran parte de la población accedía a recursos y préstamos dispuestos por el Estado, los artistas y gestores culturales quedaban al margen a la espera de ayudas. Al respecto, Juan Carlos Silva reconoce que la institucionalidad del Ministerio de las Culturas “quedó corta”, porque la legalidad que entrega el marco de acción de la entidad impedía la distribución de bonos. El ministro subrogante comentó que los emplazamientos de los trabajadores del arte y la cultura demandaban apoyo, lo que “motivó que nosotros primero tuviéramos que actuar en un marco legal que quedó corto y por lo tanto se acrecentaban y se aumentaban las críticas. Y decíamos cómo seguimos haciendo lo mismo cuando el sector artístico – cultural lo que necesita es ayuda social. Y ahí lo primero fue ordenar desde el punto de vista normativo que esto no fuera una interpretación de la autoridad de turno. Y me tocó presentar un requerimiento a Contraloría para que nos dijera si nuestro marco legal habilitaba o no para entregar bonos”. La respuesta del organismo de control fue que desde el Ministerio “tenemos que entregar los recursos contra proyectos de desarrollo cultural, que tenemos que verificar su ejecución y tenemos que exigir la rendición por el resguardo del bien uso de los recursos públicos. Y eso no es que nos haya dejado haciendo lo mismo”. Por eso Silva hace una autocrítica en el sentido de que pudo haberse comunicado mejor la forma de las ayudas para los trabajadores del sector. “Hay que hacer una autocrítica porque cuando anunciamos que iban a haber recursos de apoyo, muchos entendieron quizás eran apoyos directos tipo bono, aun cuando yo hago la prevención que nosotros siempre quisimos resguardar el marco legal y otros entendieron también que eran recursos adicionales. Esos recursos adicionales sí los tuvimos el 2021, no el 2020 cuando ocurrió el estallido ahí y redirigimos recursos. Creo que tengo que hacer una autocrítica respecto del punto que si bien hubo una voluntad y una disposición de maximizar los recursos y ser muy responsables dentro del marco legal y reconocer que el Ministerio quedó corto, que no estamos mandatados por ley para cubrir necesidades sociales de nuestro sector, también pudimos haber sido más claros cuando estalló la pandemia respecto de eso y haber buscado soluciones”. Para adelante, la autoridad adelantó que “va a ser constante que los artistas y los trabajadores y trabajadoras del sector cultural interpelen y demanden del Ministerio soluciones que a lo mejor no están en la cartera. Y vamos a necesitar un trabajo más coordinado para hacer llegar los beneficios del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio del Trabajo y Previsión para los artistas. Ahí creamos un piloto que fue interesante que fue una unidad de intermediación legal que buscó maximizar esos beneficios, pero hacerse cargo desde la institucionalidad cultural”. Respecto de los recursos para este año, Silva precisó que “en el Presupuesto 2022 vienen 14 mil 700 millones excepcionalmente por única vez en la Ley de Presupuestos para entregarse vía bono porque esta vez la ley sí lo habilita y lo permite”. Sobre el sistema de asignación de recursos para las actividades culturales, Silva recordó que “el Fondart ya cumplió 30 años”. Y sobre las críticas, indicó que “se habla de la fondarización de la cultura y está muy bien que se quiera revisar el tipo de convocatorias, llamados, los objetivos que hay ahí. Yo creo que es importante y obviamente celebrar que se quiera revisar eso”. Además, subrayó que “nuestra defensa (del sistema de entrega de fondos) no tiene ningún vínculo con modelos económicos, con defensas de mantener el status quo ni mucho menos. Pasa por situaciones de búsqueda de mayor objetividad e igualdad. No digo que hoy día con esas convocatorias no exista. Solamente que el sector artístico – cultural, aún cuando hemos trabajado en catastrarlo, en registrarlo, jamás vamos a poder determinar que solamente quienes estén registrados como artistas o trabajadores, trabajadoras de la cultura, son tales”.

