Diputado Flores emplaza al Presidente Piñera : "No puede seguir callado por lo del canciller, que al menos le pida el cargo" Por su parte, el diputado DC y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la cámara, Gabriel Ascencio, envió un oficio a la Contraloría para que inicie una investigación para establecer si se han utilizado recursos públicos para financiar la candidatura y actividades de Andrés Allamand como Secretario General Iberoamericano en España. Diario Uchile Viernes 4 de febrero 2022 14:31 hrs.

Un categórico emplazamiento al Presidente de la República, Sebastián Piñera, realizó este viernes el diputado y senador electo, Iván Flores, para que se refiera y explique los hechos ocurridos con el canciller Allamand, tras aceptar el cargo en la Secretaría General Iberoamericana, reapareciendo en España después de una prolongada ausencia en nuestro país, realizando acciones propias de su nuevo rol, siendo todavía el canciller de Chile. Hoy, en tanto, las agencias replican un encuentro del ministro Allamand con el canciller brasileño en Madrid en su calidad de Secretario General de la Segib. Al respecto, el diputado DC –tras ingresar dos oficios, uno en Contraloría y otro en la propia Cancillería, pidiendo explicaciones y una fiscalización- hoy apuntó al Presidente Piñera : “Yo emplazo al presidente Piñera, a que en primer lugar le pida el cargo al señor Allamand para que no nos haga hacer más el ridículo internacionalmente. Y segundo que dé una explicación completa y clara. No puede seguir callado. Yo me voy a sumar a la acusación constitucional si esta se presenta. Es inaceptable lo que ha hecho el señor Allamand porque ha puesto en precario y ha enlodado una cancillería intachable en más de 200 años de República. Es inaceptable el comunicado que ha hecho la propia Cancillería poniéndole piso diciendo que el canciller Allamand está de vacaciones y regresa el 14 de febrero. Es inaceptable que el presidente Piñera esté callado y no haya dicho absolutamente nada ante un hecho tan grave como el que está ocurriendo en este momento”. El ex presidente de la Cámara agregó que “como todos sabemos nuestros embajadores representan los intereses de la República en cada uno de los países donde tenemos representación diplomática. Y nuestro Canciller de la República, representa los intereses del país en todo el planeta, especialmente donde tenemos representaciones diplomáticas, los intereses de Chile. Ayer nos enteramos que nuestro Canciller es un empleado del Canciller español, como Secretario General Iberoamericano. Lo dice el Ministro de Asuntos Exteriores de España oficialmente, ahora sabemos que el señor Andrés Allamand, secretario general Iberoamericano trabajando para el Gobierno español, recibirá al Canciller brasileño en Madrid y no pasa nada, sigue en su cargo; es inconcebible”. Por su parte, el diputado DC y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la cámara, Gabriel Ascencio, envió un oficio a la Contraloría para que inicie una investigación para establecer si se han utilizado recursos públicos para financiar la candidatura y actividades de Andrés Allamand como Secretario General Iberoamericano en España. “Creo que es muy importante aclarar alguna cosas y por eso he oficiado a la Contraloría para que informe si la candidatura del señor Allamand a la Secretaría General Iberoamericana fue una candidatura oficial del Estado de Chile, cuántos son los recursos que se invirtieron en ello, quiénes participaron de esa candidatura”, afirmó el legislador.

