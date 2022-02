655ce133ff

Internacional Meta amenaza con retirar a Facebook e Instagram de la Unión Europea La empresa de Mark Zuckerberg advierte que contempla cerrar sus redes sociales en Europa de imponerse una legislación que le impida transferir y almacenar los datos personales de usuarios de Viejo Continente en Estados Unidos. RFI Lunes 7 de febrero 2022 16:26 hrs.

Los europeos podrían quedarse sin Facebook ni Instagram. Meta, la casa madre de Facebook, Instagram y WhatsApp, se opone a un mayor control europea de protección de datos, indica un documento enviado a la a la Securities and Exchange Commission (SEC), el organismo de control de los mercados financieros de EE.UU., y revelado por el periódico británico City A.M. Meta advierte a la SEC sobre las consecuencias de la sentencia Schrems II (también conocida como la anulación del Privacy Shield o Escudo Privacidad) en 2020 por la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), invalidó el mecanismo que permitía la transferencia, explotación y almacenamiento de datos de europeos en Estados Unidos. “Si no se adopta un nuevo marco de transferencia transatlántica de datos y no podemos seguir recurriendo a las CCE (Cláusulas Contractuales Estándar) o a otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a Estados Unidos, es probable que no podamos ofrecer varios de nuestros productos y servicios más importantes, como Facebook e Instagram, en Europa, lo que afectaría de forma negativa a nuestro negocio, situación financiera y resultados de las operaciones”, dice el escrito enviado por la empresa de Marck Zuckerberg. Meta, basada en Irlanda para sus actividades europeas, contraataca de este modo a las investigaciones de Bruselas sobre la explotación de los datos personales, que no respetarían las regulaciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) del Viejo Continente. Tras la divulgación del comunicado por City A.M., Meta indicó que no era su intención el abandonar Europa. “No tenemos absolutamente ningún deseo ni planes de retirarnos de Europa, pero la simple realidad es que Meta, y muchas otras empresas, organizaciones y servicios, dependen de las transferencias de datos entre la UE y Estados Unidos para poder operar servicios globales”, indicó la compañía.

