Nacional Giorgio Jackson y la vía chilena al socialismo de Salvador Allende: “Nosotros nos sentimos herederos de esa tradición” En entrevista con el medio uruguayo La Diaria, el futuro Secretario General de la Presidencia abordó los desafíos del venidero Gobierno y los inconvenientes que ha tenido la Convención Constitucional. Diario Uchile Miércoles 9 de febrero 2022 16:34 hrs.

Este miércoles, el medio uruguayo La Diaria publicó una entrevista al futuro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson (RD), en la cual el aun diputado se refirió a los desafíos del futuro Gobierno, sus posibles conflictos y sus lineamientos. En ese sentido se le consultó por posibles tensiones con el ala más de izquierda en la coalición de Gobierno debido al rumbo que podría tomar la política económica con Mario Marcel a la cabeza del Ministerio de Hacienda. Al respecto, Jackson no desestimó posibles conflictos pero destacó que el programa de Gobierno no se ha modificado, lo que se habría hecho con la designación del ex presidente del Banco Central es poner énfasis en el cuidado de las arcas fiscales, asegurando que el trabajo no se debe evaluar por quien los conduce, sino por los resultados. “Queremos tener una política de recaudación acorde a la política de expansión del gasto que tenemos prevista en el programa. Pero al mismo tiempo queremos tener responsabilidad fiscal, para que el servicio de la deuda no nos termine comiendo los ingresos. Puede pasar que haya sectores que frunzan el ceño por el diseño económico pero mi impresión es que los principales proyectos, por ejemplo la reforma tributaria, las leyes de equidad laboral (queremos liberar tiempo de trabajo a través de una reducción de la jornada laboral), el aumento sustantivo del sueldo mínimo (que será un hito importante, al no tener negociación ramal) y el diseño de un sistema nacional de cuidados (una demanda que emerge del feminismo pero que hoy llega mucho más allá) habrá que evaluarlos por los resultados y no por la mera intuición de quiénes puedan estar conduciendo el equipo económico, que además es bien diverso”. En ese sentido, Jackson destacó que más allá de los nombres en los ministerios, es el objetivo común lo que debe primar. “Creo que siempre se necesita síntesis. No hay nadie en el Ejecutivo, sacando obviamente al Presidente electo, que tenga capacidad de bajar una línea sin generar esa síntesis. Mi impresión es que el trabajo que tenemos por delante en estos meses antes de presentar la reforma tributaria es justamente ese esfuerzo de síntesis, asumiendo que hay un objetivo común, que es la ampliación de derechos desde una política fiscal y tributaria razonable”. A raíz de las constantes citas de Gabriel Boric al ex Presidente Salvador Allende, se le consultó a Jackson por cuánto de “esa vieja izquierda” hay en el venidero gobierno. Ante esto, el actual diputado sostuvo que se sienten herederos de Allende, en el sentido de realizar los cambios mediante una vía democrática. “Allende, en tiempos de Guerra Fría y Revolución Cubana, planteó la revolución democrática, hablaba de alcanzar la vía chilena al socialismo. Esa apuesta responde mucho a la tradición democrática de la izquierda chilena. Nosotros nos sentimos herederos de esa tradición, de esa senda. Lo que no puede pasar es la falta de apoyo y síntesis partidaria, que fue una de las cosas que arruinó al gobierno de Allende. Que todos los partidos no estuvieran detrás de esa tesis que se planteó para el gobierno de la Unidad Popular. Por eso hablamos tanto de ensanchar la base de apoyo. Lo peor que puede pasar es que te termines sintiendo cómodo con tus propios fracasos”. Otro tema abordado por Giorgio Jackson fue el de la Convención Constitucional. El futuro secretario de Estado reconoció algunos tropiezos de la instancia encargada de redactar la nueva Carta Fundamental de Chile, pero afirmó que eso no es justificación para tratar de hundir el proceso, como lo harían algunos sectores. “La Convención Constitucional probablemente sea el órgano más representativo que ha elegido Chile en su historia, en términos de diversidad y por cómo se compone. Pero que sea representativo no quita que hayan ocurrido situaciones no deseables y reprochables, como sucede en cualquier lugar que miras con una lupa. Puede pasar en empresas, Estados, clubes deportivos, familias. Y aquí también pasó. No creo que haya que barrer debajo de la alfombra, efectivamente sucedieron situaciones que no favorecen el prestigio de la convención. Pero tratar de hundir un proceso como este, como han intentado algunos sectores, a partir de un par de hechos específicos y particulares, es algo que responde a una agenda política”. “Ahora hay un período en el que cada persona u organización, con 15.000 patrocinios, puede presentar una norma. Es cierto que hay de todo. Hay cosas que me parecen loquísimas y caricaturizables, de un lado y del otro, y hay cosas que parecen muy razonables. Algunos medios han puesto foco solo en las cosas extravagantes y polémicas, pero eso no significa que esas vayan a ser las que consigan dos tercios en el pleno, porque falta todavía para esa etapa”, complementó.

