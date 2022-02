b1a3b060a9

Nacional Solicitud de Agustín Squella por “jornada de reflexión” genera reacciones divididas en la Convención En particular, el vicepresidente de la Mesa Directiva del organismo, Gaspar Domínguez, calificó como "una buena idea" la invitación del convencional por el Distrito 7; mientras la expresidenta Elisa Loncón dijo que ver difícil su realización. Diario UChile Miércoles 9 de febrero 2022 17:32 hrs.

Frente a las críticas que ha recibido últimamente la Convención Constitucional, el vicepresidente de la Mesa Directiva, Gaspar Domínguez, catalogó como “una buena idea” la invitación del convencional Agustín Squella a una jornada de reflexión y enseñanza, aunque aclaró que “por el momento no hemos recibido en la mesa ninguna solicitud del señor Squella”. Bajo ese contexto, el constituyente aludido respondió a estas declaraciones mediante una carta a El Mercurio, en la que afirma que la petición “fue hecha hace un mes y medio, fue presentada por siete convencionales a la mesa anterior de la Convención y nunca fue respondida. Ni sí, ni no, ni tal vez, ni vamos a consultar al pleno. Solo se dio cuenta al pleno de la petición, mas sin responderla”. En ese sentido, Squella consideró que “una jornada de ese tipo- a fin de cuentas, de crítica y autocrítica de nuestros primeros seis meses de trabajo- podría habernos ayudado a enfrentar de mejor manera no el segundo tiempo del trabajo de la Convención– como se dice del actual momento-, sino del verdadero partido de ella: propuesta, debate y votación de normas constitucionales”. Asimismo, comparó la presentación de normas con los juegos de azar, señalando que “algunos se comportan como ludópatas que lanzan y lanzan fichas, sin orden ni concierto”. Ante estos dichos, la expresidenta de la Mesa Directiva del organismo, Elisa Loncón, comentó que “el convencional Squella tiene su visión del trabajo y es su visión personal, porque lo que sigue en las comisiones es el cronograma y el reglamento”. En esa línea, apuntó que “cuando él dice que ‘propuse en la primera Mesa una jornada de autoevaluación’, esa no tenía sustento en el reglamento. Trabajamos conforme a lo que dice el reglamento y también con la transparencia hacia la ciudadanía. Entonces, todo lo que hacemos debe estar sustentado en el reglamento que nosotros nos hicimos. Ahora, si él tiene un planteamiento personal que no está ahí, es difícil llevar a cabo eso”. En cuanto a las críticas del convencional por el Distrito 7 por la falta de respuestas por parte de la antigua Mesa del organismo- encabezado por la representante del pueblo mapuche- Loncón señaló que esto no pudo ser posible, debido a que en el reglamento no estaban los procedimientos para responder a la petición. En esa línea, manifestó que “cuando esa carta nos llegó, nosotros dijimos bueno no tenemos sustento para hacer esto y, dentro de todos los quehaceres que se nos vienen, esa carta quedó sin responder. Pero el tema no es que no lo hayamos conversado en la Mesa, se conversó y vimos que no teníamos el sustento metodológico ni reglamentario para tener una jornada de autoevaluación”. Con todo, aseveró que “todos los colectivos se están autoevaluando su proceder acá, porque cada uno tiene un espacio y un planteamiento que conquistar en este diálogo deliberativo”.

