52849813ff

f77f6dd824

Nacional Alcalde de Rapa Nui: “El Gobierno no ha tenido la voluntad de ayudar a la isla en cuatro años y menos en dos años de encierro” El alcalde de la isla afirmó que la economía local está en graves condiciones y cuestionó a las autoridades sanitarias de no impulsar medidas para enfrentar la pandemia en el territorio. Por otra parte, destacó la necesidad de que la discusión del proceso constituyente sobre los pueblos originarios no se quede solo “en la letra”. Natalia Palma Domingo 13 de febrero 2022 9:34 hrs.

Tweet Whatsapp

Considerado uno de los eventos culturales más importantes para la Isla de Pascua, hasta el próximo 12 febrero se celebrará la “Tapati Rapa Nui”, que por segunda vez consecutiva no contará con la presencia de turistas, debido al alto nivel de contagios por Covid-19, incidido especialmente por la circulación de la variante Ómicron en el país. Según información oficial, la reapertura al turismo estaba programada para el pasado jueves 3 de febrero; sin embargo, esta se postergó indefinidamente producto del escenario epidemiológico. En conversación con Radio Universidad de Chile, el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, lamentó que este panorama conllevara prolongar el encierro de la isla, señalando que la situación económica local “es gravísima”. En ese sentido, detalló que hay familias “con deudas que ya no pueden asumir, ya ni siquiera se acercan a los bancos para cumplir con sus compromisos. No tienen recursos para sustentarse, no está la plata. Lo empleadores ya no están empleando porque viven del turismo y como no hay sus empresas están cerradas”, añadiendo que el programa Pro Empleo de la municipalidad, orientado a apoyar a los trabajadores, estará vigente solo hasta el 31 de marzo, por lo que de ahí en adelante ya no habrá más recursos para seguir financiando esa ayuda. “La isla quiere aperturar y eso ya lo dijo la comunidad el 9 de diciembre, pero está esta situación pandémica a nivel nacional y, particularmente, en la Región Metropolitana que no nos da garantías de abrir. Somos una comunidad pequeña, pero frágil en el sentido sanitario. No tenemos los medios para acudir a casos complejos. Aún tenemos una población que todavía no se ha vacunado”, aseveró. Sobre esta última dificultad, el jefe comunal señaló que hay cerca de 1.300 niños entre 3 y 12 que no han sido inoculadas, mientras que de 12 a 80 años hay alrededor de otras 1.200 que no se han vacunado. De modo que aseguró que, en caso de que abriera la isla, esas personas “podrían estar en riesgo” si llegaran a contagiarse. Por ello, destacó que la forma de enfrentar esta situación es robusteciendo el sistema sanitario y cuestionó la falta de voluntad del Gobierno en esta materia. Edmunds afirmó que “cuando Chile anunció aperturar el Paso Los Libertadores, se hizo todo un trabajo de reforzar la entrada con testeo, PCR, resultados inmediatos, porque se instalaron en los lugares laboratorios. Sin embargo, eso que vimos que se hizo hace meses, iniciamos conversaciones con la autoridad sanitaria para que se implementara eso en la isla, y no han querido hacerlo”. De hecho, acusó a la autoridad sanitaria de Valparaíso de tener “una participación ambigua” con la isla, indicando que “hemos intentado darle fórmulas de cómo podría hacerlo, sin salir del marco de la ley, y se excusa de que tiene que preguntarle a su jefe en la Región Metropolitana y esta pareciera que está en la distancia entre Santiago y París porque no hay comunicación entre ellos o al menos para nosotros no hay una contrarrespuesta”. “Hemos incluso llegado a ofrecer a hacer un esfuerzo de recursos municipales, que no tenemos, pero podríamos bajar programas sociales y varias cosas en las que son necesarias invertir para poder adelantarle esa plata y financiar que se venga ese laboratorio. Ya no tengo más iniciativa sensata para un Gobierno insensato, que no ha tenido la voluntad de ayudar a la isla en cuatro años y menos en dos años de encierro”, criticó el alcalde de Rapa Nui. Por otra parte, Pedro Edmunds valoró los avances en el proceso constituyente y la discusión sobre la consagración de los derechos de los pueblos originarios, aunque enfatizó en la necesidad de que estos sean efectivamente llevados a la práctica. En concreto, dijo que “en mis 30 años en la política estoy viendo que por fin hay una madurez de conversar estas iniciativas que eran vetados inclusive en otrora periodos democráticos. Sin embargo, no nos convence a nosotros los pueblos originarios si eso queda tan solo en la letra. Tiene que tener la posibilidad de que a partir de ahí construir de verdad los proyectos que el ciudadano natural indígena lo pueda sentir y sentirse motivado de ser chileno, motivado de pertenecer a un Estado que lo cobija, que lo respeta y que lo protege”. Por eso recalcó la necesidad de que la discusión se quede “como algo semántico y quede en el instrumento global. Es necesario avanzar en materias como la judicial, de derechos propio de los pueblos originarios. Hoy día hay, por ejemplo, cuestionamientos del usufructo ancestral de materiales dentro de nuestros espacios. Eso también tiene que establecerse en los códigos futuros”. En cuanto a la realización de la Consulta Indígena de la Convención, cuya fase de encuentros territoriales comenzarán a partir del próximo lunes 14 de febrero, el jefe comunal sostuvo que aún persiste la incertidumbre sobre la efectividad del proceso. Según comentó “si bien estamos llevando la consulta, estamos colaborando con la comisión que está a cargo, con el Consejo de Ancianos y representantes de la etnia, aún hay dudas. Y estas surten porque esto llegó como de la noche a la mañana, no ha tenido el tiempo necesario de digerirlo, de ‘evangelizarlo’ de forma tal de que la sociedad rapanui lo entienda, lo comprenda y lo traduzca a su realidad cultural. Eso no se ha hecho, sin embargo, quienes estamos llevando estos temas tenemos la confianza de que pueda aprobarse porque entendemos que lo que se está planteando proviene de derechos internacionales que están avalados por las Naciones Unidas”. “El entendimiento de un idioma para otro es muy distinto y el tiempo no ha sido a nuestro favor como para haber entendido qué significa en la práctica esos derechos y obligaciones que vamos a votar”, señaló. Finalmente, el alcalde de Rapa Nui dijo tener altas expectativas del futuro gobierno de Gabriel Boric, expresando que “la juventud que tiene el Presidente es muy importante para nosotros porque está interpretando situaciones reales de hoy y eso me deja muy tranquilo porque tenemos que tener los pies puestos en el piso y trabajar la realidad de hoy para que el mañana sea mejor”, añadiendo que con el nombramiento de la diplomática rapanui Manahi Pakarati como directora del Ceremonial y Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores “es un reconocimiento a los pueblos originarios y un reconocimiento efectivamente de que debemos llevar, lo estamos trabajando en la semántica que es plurinacional, debe ser real. Es cuidarle las espaldas a Chile a través de su presidente, ese es el cargo, y eso nos honra”.

Considerado uno de los eventos culturales más importantes para la Isla de Pascua, hasta el próximo 12 febrero se celebrará la “Tapati Rapa Nui”, que por segunda vez consecutiva no contará con la presencia de turistas, debido al alto nivel de contagios por Covid-19, incidido especialmente por la circulación de la variante Ómicron en el país. Según información oficial, la reapertura al turismo estaba programada para el pasado jueves 3 de febrero; sin embargo, esta se postergó indefinidamente producto del escenario epidemiológico. En conversación con Radio Universidad de Chile, el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, lamentó que este panorama conllevara prolongar el encierro de la isla, señalando que la situación económica local “es gravísima”. En ese sentido, detalló que hay familias “con deudas que ya no pueden asumir, ya ni siquiera se acercan a los bancos para cumplir con sus compromisos. No tienen recursos para sustentarse, no está la plata. Lo empleadores ya no están empleando porque viven del turismo y como no hay sus empresas están cerradas”, añadiendo que el programa Pro Empleo de la municipalidad, orientado a apoyar a los trabajadores, estará vigente solo hasta el 31 de marzo, por lo que de ahí en adelante ya no habrá más recursos para seguir financiando esa ayuda. “La isla quiere aperturar y eso ya lo dijo la comunidad el 9 de diciembre, pero está esta situación pandémica a nivel nacional y, particularmente, en la Región Metropolitana que no nos da garantías de abrir. Somos una comunidad pequeña, pero frágil en el sentido sanitario. No tenemos los medios para acudir a casos complejos. Aún tenemos una población que todavía no se ha vacunado”, aseveró. Sobre esta última dificultad, el jefe comunal señaló que hay cerca de 1.300 niños entre 3 y 12 que no han sido inoculadas, mientras que de 12 a 80 años hay alrededor de otras 1.200 que no se han vacunado. De modo que aseguró que, en caso de que abriera la isla, esas personas “podrían estar en riesgo” si llegaran a contagiarse. Por ello, destacó que la forma de enfrentar esta situación es robusteciendo el sistema sanitario y cuestionó la falta de voluntad del Gobierno en esta materia. Edmunds afirmó que “cuando Chile anunció aperturar el Paso Los Libertadores, se hizo todo un trabajo de reforzar la entrada con testeo, PCR, resultados inmediatos, porque se instalaron en los lugares laboratorios. Sin embargo, eso que vimos que se hizo hace meses, iniciamos conversaciones con la autoridad sanitaria para que se implementara eso en la isla, y no han querido hacerlo”. De hecho, acusó a la autoridad sanitaria de Valparaíso de tener “una participación ambigua” con la isla, indicando que “hemos intentado darle fórmulas de cómo podría hacerlo, sin salir del marco de la ley, y se excusa de que tiene que preguntarle a su jefe en la Región Metropolitana y esta pareciera que está en la distancia entre Santiago y París porque no hay comunicación entre ellos o al menos para nosotros no hay una contrarrespuesta”. “Hemos incluso llegado a ofrecer a hacer un esfuerzo de recursos municipales, que no tenemos, pero podríamos bajar programas sociales y varias cosas en las que son necesarias invertir para poder adelantarle esa plata y financiar que se venga ese laboratorio. Ya no tengo más iniciativa sensata para un Gobierno insensato, que no ha tenido la voluntad de ayudar a la isla en cuatro años y menos en dos años de encierro”, criticó el alcalde de Rapa Nui. Por otra parte, Pedro Edmunds valoró los avances en el proceso constituyente y la discusión sobre la consagración de los derechos de los pueblos originarios, aunque enfatizó en la necesidad de que estos sean efectivamente llevados a la práctica. En concreto, dijo que “en mis 30 años en la política estoy viendo que por fin hay una madurez de conversar estas iniciativas que eran vetados inclusive en otrora periodos democráticos. Sin embargo, no nos convence a nosotros los pueblos originarios si eso queda tan solo en la letra. Tiene que tener la posibilidad de que a partir de ahí construir de verdad los proyectos que el ciudadano natural indígena lo pueda sentir y sentirse motivado de ser chileno, motivado de pertenecer a un Estado que lo cobija, que lo respeta y que lo protege”. Por eso recalcó la necesidad de que la discusión se quede “como algo semántico y quede en el instrumento global. Es necesario avanzar en materias como la judicial, de derechos propio de los pueblos originarios. Hoy día hay, por ejemplo, cuestionamientos del usufructo ancestral de materiales dentro de nuestros espacios. Eso también tiene que establecerse en los códigos futuros”. En cuanto a la realización de la Consulta Indígena de la Convención, cuya fase de encuentros territoriales comenzarán a partir del próximo lunes 14 de febrero, el jefe comunal sostuvo que aún persiste la incertidumbre sobre la efectividad del proceso. Según comentó “si bien estamos llevando la consulta, estamos colaborando con la comisión que está a cargo, con el Consejo de Ancianos y representantes de la etnia, aún hay dudas. Y estas surten porque esto llegó como de la noche a la mañana, no ha tenido el tiempo necesario de digerirlo, de ‘evangelizarlo’ de forma tal de que la sociedad rapanui lo entienda, lo comprenda y lo traduzca a su realidad cultural. Eso no se ha hecho, sin embargo, quienes estamos llevando estos temas tenemos la confianza de que pueda aprobarse porque entendemos que lo que se está planteando proviene de derechos internacionales que están avalados por las Naciones Unidas”. “El entendimiento de un idioma para otro es muy distinto y el tiempo no ha sido a nuestro favor como para haber entendido qué significa en la práctica esos derechos y obligaciones que vamos a votar”, señaló. Finalmente, el alcalde de Rapa Nui dijo tener altas expectativas del futuro gobierno de Gabriel Boric, expresando que “la juventud que tiene el Presidente es muy importante para nosotros porque está interpretando situaciones reales de hoy y eso me deja muy tranquilo porque tenemos que tener los pies puestos en el piso y trabajar la realidad de hoy para que el mañana sea mejor”, añadiendo que con el nombramiento de la diplomática rapanui Manahi Pakarati como directora del Ceremonial y Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores “es un reconocimiento a los pueblos originarios y un reconocimiento efectivamente de que debemos llevar, lo estamos trabajando en la semántica que es plurinacional, debe ser real. Es cuidarle las espaldas a Chile a través de su presidente, ese es el cargo, y eso nos honra”.