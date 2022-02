0a10abd61e

Nacional Proceso Constituyente Semana clave en la Convención Constitucional: Mesa ampliada ratifica quórum de dos tercios ad portas de las votaciones en el Pleno El Proceso Constituyente comienza a vivir días cruciales durante esta semana, ya que el Pleno votará las primeras normas constitucionales para la propuesta de una nueva Constitución para Chile, mientras que el quórum de 2/3 para la aprobación de los informes temáticos fue ratificado por la mesa encabezada por María Elisa Quinteros. Lorena Moreno Berroeta Lunes 14 de febrero 2022 17:16 hrs.

La mañana de este lunes, la Mesa ampliada de la Convención Constitucional se reunió para debatir sobre el quórum de los dos tercios que fueron ratificados la jornada del viernes, luego de una votación unánime. En ese sentido, para la aprobación en general de las iniciativas de normas en el Pleno, todas las iniciativas deberán contar con, al menos, 103 votos de los 154 constituyentes activos. La ratificación, por parte de los 2/3 de los convencionales, significaría que la iniciativa aprobada sería parte de la nueva Constitución. Y el mismo quórum, de 103 votos, será aplicado para las votaciones en particular. En el Oficio Nº504 elaborado el viernes por la mesa directiva de la Convención, se establece que “se entenderá aprobada en general una propuesta si obtuviera el voto favorable de los dos tercios de los convencionales en ejercicio”. Sin embargo, durante el fin de semana se conoció una citación efectuada por la presidenta de la Convención, María Luisa Quinteros, para convocar a la mesa ampliada a la reunión extraordinaria de esta jornada, y así discutir el quórum definitivo. En conversación con Radio Pauta durante esta mañana, Quinteros explicó que “tenemos que revisar hoy un oficio que nos llegó, para ver distintos puntos de vista”. En ese sentido, señaló que “hay algunas observaciones, porque todos los constituyentes tenemos el derecho de hacer ver distintos puntos a la mesa directiva, entonces tenemos que revisar esos puntos que difieren un poco de los dos tercios, porque lo que habíamos aprobado era dos tercios para lo final”, y añadió que “hay algunas posiciones distintas, tenemos que revisarla en la mesa el día de hoy”. En la cita, que abordó la solicitud para reevaluar el quórum necesario para aprobar las normas en general, participó el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, y las vicepresidencias adjuntas de Bárbara Sepúlveda, Amaya Alvez, Raúl Celis, Tomás Laibe, Natividad Llanquileo y Lidia González. Y finalmente, en la reunión sostenida por la mesa directiva se aprobó que tanto los informes de las Comisiones Temáticas como las normas deberán ser ratificadas por dos tercios de los actuales convencionales en ejercicio, es decir, 103 votos. En el detalle de esta votación, Quinteros, Llanquileo y Sepúlveda dieron su aprobación al oficio, mientras que Domínguez, Celis, Alvez, Laibe y González lo rechazaron. María Elisa Quinteros: “Ahora viene lo definitivo” Por su parte, luego de la cita, la presidenta Quinteros señaló que durante la reunión “leímos el oficio, lo revisamos y vimos los argumentos esbozados por cerca de 50 constituyentes”, y sostuvo que “teníamos algo que reflexionar como mesa, y la solicitud es reabrir la discusión, la conversación y la deliberación. Yo voté favorablemente porque estoy muy a favor de todo lo que signifique incorporar nuevas ideas, nuevos puntos de vista, pero respeto la mayoría porque estamos en una Convención que es democrática. Puedo tener mi punto de vista, escuchar a todas las partes, pero respeto los acuerdos”. Además, destacó que “ahora viene lo definitivo y eso es mucho más sentido por las y los ciudadanos del país”, y aseguró que el proceso que comienza este martes se divide en dos etapas. “Vamos a estar martes y miércoles votando en general cada uno de los informes y, a la par, se están levantando indicaciones para los mismos una vez que se aprueben las distintas normas. Y jueves y viernes vamos a estar votando en particular”, explicó, y acotó que “esto tiene que ver con la deliberación más que con negociaciones, entonces, más bien es abrir las oportunidades al diálogo para llegar a consenso lo más amplio posible”. Mientras que el vicepresidente, Gaspar Domínguez, detalló el cronograma de las próximas semanas de trabajo y explicó el tipo de características de la votación en el Pleno de la Convención. “Vamos a tener plenos de deliberación los días martes, miércoles y jueves en las tardes y los días viernes en la mañana hasta total despacho. ¿Cómo será el Pleno el discusión en general? En el caso que la votación sea de dos tercios o más, es decir, 103 votos o más, el informe con las normas pasa a votación particular que será otro Plenario en otro día. En el caso de que sacará menos de los dos tercios, el informe general vuelve a la Comisión”, expuso. Sobre la votación en particular, si el artículo obtiene más de 103 votos, es decir, dos tercios, pasaría directamente a las normas aprobadas. Sin embargo, si no alcanza el quórum mínimo pero sí una mayoría, vuelve a la comisión temática respectiva para recibir las indicaciones generadas durante la discusión en el Pleno. Desde ahí, se modifica y se reenvía al Hemiciclo. No obstante, si es rechazado nuevamente, “en ese caso la norma se extingue y no tiene posibilidad de volver al Plenario”, explicó el vicepresidente. Incluso, más tarde a través de su cuenta de Twitter, Domínguez recalcó que “las votaciones de propuestas de norma requieren un quórum de 2/3 (103 votos) para ser aprobadas”, y agregó, en relación a la polémica de las últimas horas, que “nadie, pero nadie ha planteado algo distinto”, señalando que “cualquier otra información es derechamente falsa”. Además, explicó que “las normas llegan agrupadas en un ‘informe’ al Pleno. Para poder votar las propuestas de norma de a una (en particular), se debe primero aprobar el informe ‘en general’. Un grupo de convencionales, solicitó revisar el quórum de votación del informe. Las normas se votan por 2/3”. Primera votación en el Pleno Mientras que mañana martes 15 de febrero comienza una nueva etapa del Proceso Constituyente, con la votación en general del informe de la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos y Reforma Constitucional, el primero de las siete comisiones temáticas que integran esta instancia. En esta ocasión, el Pleno de la Convención está citado para comenzar con la sesión a las 3 de la tarde y, cabe recordar, que durante la discusión en particular se ha solicitado la votación separada de todos los artículos de ese informe, que corresponden a Poder Judicial; Sistema de justicia constitucional; Ministerio Público y sistema de persecución penal; Órganos de control y órganos autónomos; Acciones constitucionales y garantías institucionales a los Derechos Humanos y de los Derechos de la Naturaleza; Justicia local; Pluralismo jurídico y sistemas propios indígenas; Reforma constitucional; Normas transitorias; Defensoría de los Pueblos y de la Naturaleza; Justicia administrativa; Defensoría Penal Pública y de las víctimas; Institucionalidad, gasto fiscal y políticas públicas en Derechos Humanos; y Justicia ambiental. En este contexto, el convencional Mauricio Daza, integrante de esta comisión temática, sostuvo que “lo que sucederá a partir del día martes es muy importante. Nuestra comisión es la primera que avanzará en este ejercicio de votación en el Pleno y esperamos que tengamos un importante apoyo para gran parte de las normas”, y destacó que “será un proceso dinámico, donde las personas podrán observar y constatar la manera cómo vamos a lograr, dentro de este plazo acotado, la posibilidad de poder redactar esta nueva Constitución”. Y el constituyente Cristián Monckeberg, también integrante de la Comisión de Justicia, detalló que se someterán a votación dos temáticas principales: la desconcentración y descentralización, y el Poder Judicial. En esa línea, señaló que “para nosotros, la idea fundamental es que el Poder Judicial mantenga su autonomía e independencia”, y adujo que “muchas de las normas que vienen en el informe no dan cuenta de ello”. Y sobre la descentralización, Monckeberg sostuvo que se trata de “desconcentrar el poder (para) mayor toma de decisiones de parte de las regiones”.

