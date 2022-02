7db9874eb9

Migración Ministro Delgado y episodio de Cúcuta: “Nadie invita a su casa para que entren de noche, por la ventana, y rompan un jarrón” La visita del Presidente Sebastián Piñera a Cúcuta en febrero del 2019 ha sido sindicada como un punto determinante en el agravamiento de la crisis migratoria, pues, en aquella ocasión, el jefe de Estado invitó abiertamente a los ciudadanos venezolanos a migrar a Chile. Diario Uchile Martes 15 de febrero 2022 12:06 hrs.

“Como Estado, no un gobierno de turno, tenemos que hacer muchas críticas por el tema migratorio en los últimos 30, 35, 40 años”, afirmó este martes el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en una entrevista con Radio Cooperativa respecto de la política migratoria del actual Ejecutivo. La llegada masiva de personas extranjeras a Chile ha ocasionado una crisis sin precedentes, lo que ha generado críticas desde diversos sectores políticos y protestas en distintas ciudades, sobre todo en el norte del país. En esa línea, la visita del Presidente Sebastián Piñera a Cúcuta en febrero del 2019 ha sido sindicada como un punto determinante en el agravamiento de la crisis migratoria, pues, en aquella ocasión, el jefe de Estado invitó abiertamente a los ciudadanos venezolanos a migrar a Chile. Pese a las reiteradas críticas de políticos y analistas, Rodrigo Delgado defendió lo hecho por el mandatario afirmando que lo de Cúcuta se ha caricaturizado. Además, afirmó que han ingresado más ciudadanos venezolanos antes del episodio de Cúcuta que después. “La caricatura de Cúcuta no resiste análisis cuando uno ve los datos: entraron muchos más venezolanos antes de Cúcuta que después del tema; está demostrado, 300 mil venezolanos antes, y la mitad después”. “Cuando va un presidente a apoyar la libertad, el tema humanitario, y dice que Chile es un país solidario, es que entren por la puerta, diciendo a qué van y de día, no entre por la ventana, de noche y mintiendo (…) Nadie va a hacer una invitación a que se entre por la ventana a su casa. Me invitan a una casa, y no entro por la ventana a las 5 de la mañana y más encima quiebro un jarrón”, agregó. A raíz de las protestas generados por la muerte del camionero Bayron Castillo y que tiene a tres ciudadanos venezolanos como imputados, el Gobierno determinó aplicar estado de excepción en las provincias de Arica, de Parinacota, del Tamarugal y de El Loa, medida que actualmente está siendo revisada por Contraloría. Según Delgado, el estado de excepción en la zona norte del país “en lo concreto, quiere reafirmar el trabajo de las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, con las policías, para colaborar en los procedimientos policiales en la custodia de fronteras”. “Va a permitir mayor capacidad de patrullaje, para hacer más controles, reforzar la presencia en la frontera, pero también con foco en hacer controles a personas que hayan cruzado la frontera; y eso vamos a poder reforzarlo con la nueva herramienta de la reconducción que hemos estado implementando en Colchane, Ollagüe y Chacalluta”, añadió. Por último, el ministro del Interior confirmó que el lunes 21 de febrero se reunirá con su sucesora, Izkia Siches, quien asumirá en el cargo el venidero 11 de marzo. “Es el puntapié inicial de una serie de reuniones que tendremos”, sostuvo Delgado, quien resalto que ante el cambio de mando debe haber la mejor de las disposiciones tanto en el gobierno saliente como en el entrante.

