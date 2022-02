Convencional Tiare Aguilera en la antesala de nueva votación en el pleno: “Hemos logrado construir iniciativas con un amplio respaldo”

3a77321f51

La tarde de miércoles nuevamente se espera una jornada clave en el pleno de la Convención Constitucional, donde se votará en general primer informe de la Comisión de Forma de Estado. En concreto, la instancia deberá revisar los 36 artículos que forman parte de la propuesta constitucional, entre las que se destaca la norma que establece que Chile es un Estado Regional, plurinacional e intercultural, la incorporación del concepto de maritorio y las Asambleas Legislativas Regionales. Recordemos que ayer martes el pleno del organismo- en una jornada maratónica de votación- aprobó 14 de los 16 artículos del informe de la Comisión de Sistema de Justicia, rechazando aquellas normas relativas a la inamovilidad de los jueces y la ejecución de resoluciones judiciales. En entrevista con Radio Universidad de Chile, la convencional del pueblo Rapa Nui e integrante de la Comisión de Forma de Estado, Tiare Aguilera, dijo esperar que los esfuerzos de la instancia se vean reflejados en esta próxima votación y entregó detalles respecto de las iniciativas que se discutirán en el hemiciclo de la Convención. Sobre la determinación de un Estado Regional “habría que recalcar que implica también entenderlo dentro de la unidad del Estado. Sí se avanza bastante en términos de autonomías regionales, comunales y también la creación de otras entidades territoriales. Por lo tanto, es una propuesta que propende a avanzar en descentralización en términos reales, efectivos y eso es una tremenda apuesta de la Comisión 3”. Asimismo, destacó el trabajo de mayorías que se ha realizado en la instancia, afirmando que “hemos logrado construir iniciativas con un amplio respaldo de distintas fuerzas políticas que forman parte de la Convención. Esperemos que eso finalmente logre incidir en el resto de los convencionales”. También recalcó la importancia de desdramatizar el rechazo de algún artículo. “Es bueno señalar que eso significa una oportunidad para poder mejorar algunos artículos en los que no exista consenso o que requiera mayor trabajo en términos de redacción o de incorporación de conceptos o eliminación de algunos de ellos”. Por otra parte, reconoció que existen dudas respecto a algunas normativas, tales como la relativa al concepto de maritorio, señalando que se debe principalmente por “un desconocimiento del derecho internacional referente a materias relacionadas con el mar, con la zona costera y es importante hacer un trabajo educativo no solamente dentro, sino que también fuera de la Convención”. Sobre este último punto, la convencional afirmó que una eventual incorporación de este término en la nueva Constitución “significaría en términos muy simples que tengamos una mirada integral de este espacio, que no solamente comprende el mar, sino que también va muy relacionado con la zona costera y que hay que hacerse cargo de eso. No podemos seguir segmentando el país a través de legislaciones que aborden aguas interiores, por una parte; mar, zona costera, por otra”. En ese sentido, afirmó que “en el caso particular del pueblo Rapa Nui, ancestralmente tenemos la costumbre de abordar el territorio en su totalidad. De hecho, hay una frase famosa en Nueva Zelanda que la compartimos todos los pueblos una vez que se reconoce la personalidad jurídica de ríos y bosques que es ‘lo que ocurre en la montaña afecta al mar’ y eso es tener una mirada integral del territorio”. “Tenemos que relevar estos espacios primero en función de la responsabilidad que tiene el Estado de resguardar los ecosistemas marino, marino-costeros. Ese es el corazón del concepto de maritorio y, segundo, reconocer la relación especial que tienen los pueblos originarios con estos espacios y las comunidades costeras”, enfatizó. Finalmente, lamentó los cuestionamientos por parte del convencional independiente y exdiputado, Renato Garín, quien presentó un reclamo ante la Mesa Directiva, alegando que la comisión de Forma de Estado se habría sobrepasado en sus atribuciones al plantear la creación de Asambleas Legislativas Regionales, ya que a su juicio esta sería una materia propia de la Comisión de Sistema Político. En particular, la convencional Tiare Aguilera consideró que “es una mirada bastante centralista (…) Son miradas conservadoras que piensan que esto se debe definir a nivel central, que las regiones no tendrían por qué tener atribuciones y eso es muy lamentable. Creo que hay mucho temor respecto a avanzar en muchos temas, muchos de ellos infundados y que no contribuyen a enriquecer este debate”.

