328a2e54be

96525f0770

Covid-19 Patricio Meza sobre aparición de “Ómicron 2”: “Lo importante para la comunidad es saber que es mucho más contagiosa” El presidente del Colegio Médico subrayó la importancia de que la ciudadanía no inmunizada concurra a los vacunatorios y que la población en su totalidad refuerce las medidas de autocuidado considerando la presencia de la subvariante Ómicron 2 y en la antesala del retorno presencial a clases. Diario Uchile Jueves 17 de febrero 2022 11:00 hrs.

Tweet Whatsapp La pandemia no termina: ministro Paris afirma que vendrá otra ola de contagios de Covid-19

En conversación con el periodista Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, el titular del Colegio Médico abordó el estado actual de la pandemia y la aparición de la subvariante de Ómicron: “BA.2”, más conocida como “Ómicron 2”, cuya presencia en el país confirmó este miércoles el ministro de Salud, Enrique Paris y de la cual ya se reportan cuatro casos de contagios en todo el territorio nacional. Como preocupante consideró Meza el surgimiento de esta subvariante en Chile, la cual dijo, viene a reafirmar la necesidad de continuar ampliando los volúmenes de población vacunada contra el Covid-19 considerando que, entre más circulación exista del virus y prevalezca una cifra considerable de personas no inmunizadas, la probabilidad de que surjan nuevas variantes con distintos grados de agresividad y de contagiosidad es bastante alta. “Se puede disminuir el riesgo de que esto suceda a través de la vacunación y por lo tanto insistimos a las personas que no se quieren vacunar por distintos motivos que re analicen su situación y ojalá se vacunen lo antes posible y no solamente, como hemos insistido, por un tema de protección personal sino que también es fundamental que en la medida que mayor porcentaje de la población esté vacunada, hay más facilidades para controlar la pandemia pero también hay menos riesgos de que aparezcan nuevas variantes”. En eso reiteró que la pandemia aún está presente en el país, lo que no sólo hace fundamental adquirir las vacunas sino además mantener las medidas contra la diseminación del virus como lo es el distanciamiento físico, el uso adecuado de las mascarillas y privilegiar lugares adecuadamente ventilados. Respecto a las características de la subvariante Ómicron 2, el presidente del gremio señaló que éstas aún se encuentran en pleno estudio, sin embargo sus rasgos preliminares han evidenciado que produce cuadros leves de Covid-19 y que su nivel de contagiosidad es superior a la variante Ómicron inicial. “Son pequeñas variaciones genéticas del virus que hace que tengan una pequeña diferencia no tan enorme con el virus Ómicron propiamente tal y por eso es una subvariente del mismo Ómicron. Lo importante para la comunidad es saber que es mucho más contagiosa y que de alguna forma esto traduce que en muchas partes del mundo, la vacunación no ha sido tan exitosa y por lo tanto hay que insistir en aquello“. Cebe recordar que actualmente hay 1 millón 300 mil personas en el país que, “pudiéndose haber vacunado, no lo han hecho”, alertó Meza, razón por la que no sólo extendió su llamado a la comunidad no inmunizada a concurrir a los vacunatorios sino también a la autoridad sanitaria para efectos de adoptar las medidas que permitan disminuir esta cifra. “Que la autoridad analice con mucha detención cuáles son las causales por las cuales esa población no se ha vacunado y pueda imponer estrategias diferentes a las que ya se han implementado en nuestro país justamente en búsqueda de que las personas no vacunadas lo hagan lo antes posible“. El titular del Colegio Médico instó a adoptar estas consideraciones en atención a la llegada de marzo, mes en que se vaticina un aumento de la presencialidad tanto de los establecimientos educacionales como en los trabajos. Al respecto llamó a no perder de vista los récords de contagios diarios y el aumento de defunciones a causa del Covid que está reportando el Ministerio de Salud. En ese sentido advirtió que el Coronavirus no es un resfriado común, sino una enfermedad cuyas consecuencias son aún insospechadas. “Hoy tenemos las peores cifras en términos del número de casos nuevos que hemos tenido durante la pandemia y éstas se han mantenido durante varios días, sobre 30 mil. Si hubiésemos planteado este mismo escenario a comienzos de enero hubiese sido catastrófico. Recuerden que en enero hablábamos que se venían tiempos mejores, teníamos 1.058 casos por lo tanto lo que yo quiero transmitirle a la comunidad es la comunicación de riesgo”, sostuvo. En esa línea subrayó que “todo esfuerzo adicional que hoy hagamos para controlar lo antes posible la pandemia, permitirá que los sistemas de salud, los hospitales, los consultorios, los pabellones quirúrgicos también empecemos a funcionar pensando en atender y recuperar la gran cantidad de patologías que su atención ha sido desplazada en los últimos dos años”, sostuvo, recordando con eso que la principal causa de muerte del año pasado fue el cáncer, indicador que el doctor atribuye a la falta de atención. Junto a recomendar el no disminuir la percepción de riesgos frente a las holguras que adoptan otros países respecto a sus medidas de autocuidado, Meza reiteró la disposición del Colegio Médico a colaborar con la administración entrante para aportar ideas y conocimientos de parte de personas especializadas no sólo en la gestión de la pandemia sino que también mantienen una relación estrecha con las comunidades más vulnerables. “Creemos que el trabajo debe ser muy colaborativo, debemos sentarnos todos a trabajar en esto, desde personas que han manejado pandemias anteriores, personas especialistas en salud pública, comunidades científicas, universidades, los gremios y por supuesto el Colegio Médico. Todos juntos debemos estar en condiciones de proponer visiones, alternativas, conocimiento e información a la nueva autoridad para que obviamente sea la autoridad quien adopte las mejores medidas en el manejo de la pandemia”.

En conversación con el periodista Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, el titular del Colegio Médico abordó el estado actual de la pandemia y la aparición de la subvariante de Ómicron: “BA.2”, más conocida como “Ómicron 2”, cuya presencia en el país confirmó este miércoles el ministro de Salud, Enrique Paris y de la cual ya se reportan cuatro casos de contagios en todo el territorio nacional. Como preocupante consideró Meza el surgimiento de esta subvariante en Chile, la cual dijo, viene a reafirmar la necesidad de continuar ampliando los volúmenes de población vacunada contra el Covid-19 considerando que, entre más circulación exista del virus y prevalezca una cifra considerable de personas no inmunizadas, la probabilidad de que surjan nuevas variantes con distintos grados de agresividad y de contagiosidad es bastante alta. “Se puede disminuir el riesgo de que esto suceda a través de la vacunación y por lo tanto insistimos a las personas que no se quieren vacunar por distintos motivos que re analicen su situación y ojalá se vacunen lo antes posible y no solamente, como hemos insistido, por un tema de protección personal sino que también es fundamental que en la medida que mayor porcentaje de la población esté vacunada, hay más facilidades para controlar la pandemia pero también hay menos riesgos de que aparezcan nuevas variantes”. En eso reiteró que la pandemia aún está presente en el país, lo que no sólo hace fundamental adquirir las vacunas sino además mantener las medidas contra la diseminación del virus como lo es el distanciamiento físico, el uso adecuado de las mascarillas y privilegiar lugares adecuadamente ventilados. Respecto a las características de la subvariante Ómicron 2, el presidente del gremio señaló que éstas aún se encuentran en pleno estudio, sin embargo sus rasgos preliminares han evidenciado que produce cuadros leves de Covid-19 y que su nivel de contagiosidad es superior a la variante Ómicron inicial. “Son pequeñas variaciones genéticas del virus que hace que tengan una pequeña diferencia no tan enorme con el virus Ómicron propiamente tal y por eso es una subvariente del mismo Ómicron. Lo importante para la comunidad es saber que es mucho más contagiosa y que de alguna forma esto traduce que en muchas partes del mundo, la vacunación no ha sido tan exitosa y por lo tanto hay que insistir en aquello“. Cebe recordar que actualmente hay 1 millón 300 mil personas en el país que, “pudiéndose haber vacunado, no lo han hecho”, alertó Meza, razón por la que no sólo extendió su llamado a la comunidad no inmunizada a concurrir a los vacunatorios sino también a la autoridad sanitaria para efectos de adoptar las medidas que permitan disminuir esta cifra. “Que la autoridad analice con mucha detención cuáles son las causales por las cuales esa población no se ha vacunado y pueda imponer estrategias diferentes a las que ya se han implementado en nuestro país justamente en búsqueda de que las personas no vacunadas lo hagan lo antes posible“. El titular del Colegio Médico instó a adoptar estas consideraciones en atención a la llegada de marzo, mes en que se vaticina un aumento de la presencialidad tanto de los establecimientos educacionales como en los trabajos. Al respecto llamó a no perder de vista los récords de contagios diarios y el aumento de defunciones a causa del Covid que está reportando el Ministerio de Salud. En ese sentido advirtió que el Coronavirus no es un resfriado común, sino una enfermedad cuyas consecuencias son aún insospechadas. “Hoy tenemos las peores cifras en términos del número de casos nuevos que hemos tenido durante la pandemia y éstas se han mantenido durante varios días, sobre 30 mil. Si hubiésemos planteado este mismo escenario a comienzos de enero hubiese sido catastrófico. Recuerden que en enero hablábamos que se venían tiempos mejores, teníamos 1.058 casos por lo tanto lo que yo quiero transmitirle a la comunidad es la comunicación de riesgo”, sostuvo. En esa línea subrayó que “todo esfuerzo adicional que hoy hagamos para controlar lo antes posible la pandemia, permitirá que los sistemas de salud, los hospitales, los consultorios, los pabellones quirúrgicos también empecemos a funcionar pensando en atender y recuperar la gran cantidad de patologías que su atención ha sido desplazada en los últimos dos años”, sostuvo, recordando con eso que la principal causa de muerte del año pasado fue el cáncer, indicador que el doctor atribuye a la falta de atención. Junto a recomendar el no disminuir la percepción de riesgos frente a las holguras que adoptan otros países respecto a sus medidas de autocuidado, Meza reiteró la disposición del Colegio Médico a colaborar con la administración entrante para aportar ideas y conocimientos de parte de personas especializadas no sólo en la gestión de la pandemia sino que también mantienen una relación estrecha con las comunidades más vulnerables. “Creemos que el trabajo debe ser muy colaborativo, debemos sentarnos todos a trabajar en esto, desde personas que han manejado pandemias anteriores, personas especialistas en salud pública, comunidades científicas, universidades, los gremios y por supuesto el Colegio Médico. Todos juntos debemos estar en condiciones de proponer visiones, alternativas, conocimiento e información a la nueva autoridad para que obviamente sea la autoridad quien adopte las mejores medidas en el manejo de la pandemia”.