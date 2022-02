328a2e54be

Nacional Raúl Celis tras votaciones en la Convención: “Lo que se ha hecho es cuestionar prácticamente todo” El constituyente de Vamos Por Chile cuestionó la aprobación en general del pluralismo jurídico y la de un Estado Regional, señalando que "hay un diagnóstico muy académico pero con poco conocimiento del terreno". Sin embargo, rechazó la idea de un sector de la derecha de declararse en un "estado de reflexión". Diario UChile Jueves 17 de febrero 2022 13:47 hrs.

En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, el convencional de Vamos por Chile, Raúl Celis, abordó el inicio de las votaciones de los primeros informes en el pleno de la Convención Constitucional, en el que se discutieron en extensas sesiones las propuestas emanadas desde las comisiones de Sistema de Justicia y Forma de Estado. Si bien el constituyente por el Distrito 7 destacó el amplio consenso que ha generado la mayoría de las normativas planteadas, consideró que se han aprobado algunas que a su juicio son “un poco exageradas o demasiado aceleradas para el país”. En ese sentido, sostuvo que “las protestas de octubre de 2019 y el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución en ningún caso se debió a que existiese quejas contra el sistema presidencial, contra el Congreso Nacional. No es esa la raíz del problema del 18 de octubre”, criticando que lo que se ha hecho en el organismo es “cuestionar prácticamente todo. Tener una especie de obligación de cambiar todo lo que hay por algo nuevo”. “Eso se vio muy claramente en el Sistema Judicial, con sistemas de justicia paralelos y se ha visto también en regionalización con sistemas que, más allá de ser descentralizado, son cercanos al federalismo. Aquí no se trata de estar dando autonomía al por mayor, aquí lo que se trata es hacer cambios de entregar recursos gradualmente. A mí se me ocurre de repente se parece a un árbol de pascua que está siendo cargado excesivamente, con muchos colgajos y que al final no van a resistir”, detalló Celis. Asimismo, planteó que una de las consecuencias que podría conllevar la persistencia en estas definiciones es el aumento del gasto público sin una mayor recaudación. Así, realizando un paralelo con el deporte comentó que “yo no puedo pretender que si juego seis meses fútbol me voy a transformar en un Alexis Sánchez, yo necesito entrenar para eso. No puedo transformar las cosas de la noche a la mañana, eso es un imposible y la decepción de las personas va a ser mucho mayor”. Con todo, el convencional de RN reconoció que con respecto al malestar de la población “indudablemente el Estado y los gobiernos han tenido una responsabilidad enorme, particularmente el actual gobierno porque no supo interpretar bien las demandas ciudadanas y al momento de actuar después de octubre lo hizo en forma totalmente fuera de plazo, con mucha lentitud, sin entender lo que pasaba. Quedó paralizado un mes y medio y terminó endosando el problema a los partidos políticos que redactaron a contrapelo el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”. En cuanto a las quejas por la institucionalidad, insistió en su postura de fortalecer a los municipios y no propiciar un posible “centralismo regional”. Esto, porque consideró que son estas entidades las que “mejor conocen las necesidades de los ciudadanos, o sea, acercan las soluciones al lugar donde se producen los problemas”, acusando que lo que se va a hacer en la Convención es “centralizar las regiones. Yo creo que aquí hay un diagnóstico muy académico, pero con poco conocimiento del terreno”. Por otra parte, rechazó las declaraciones de la convencional de la UDI, Carol Bown, quien manifestó que parte de los constituyentes de Vamos por Chile estaban en “estado de reflexión” tras la votación del primer informe de la comisión de Sistemas de Justicia. En el que, incluso, se ha planteado la idea de abandonar el proceso. En esa línea, Celis señaló que “aquí estamos en democracia, uno no puede ‘taimarse’ e irse a la mitad del partido, uno tiene que jugarlo hasta el final. Las mayorías triunfan sobre las minorías, que obviamente tienen derechos, pero aquí es el gobierno de las mayorías. Por lo tanto, declararse en ‘estado de reflexión’ o amenazar con dejar la Convención Constitucional es un error enorme”. Sin embargo, cuestionó la existencia de “una especie de pánico” de incorporar a la derecha en los acuerdos, indicando que el sector en “Chile debe representar a lo menos 45% porque el candidato (José Antonio) Kast, de una derecha bastante dura, sacó un 44,14%, Me parece que (excluir) no es una buena idea, porque condena a la Constitución a transformarse en una de contingencia, de revancha”. De todos modos, enfatizó en que se deben hacer “los mayores esfuerzos por redactar el mejor texto constitucional posible. Esa creo que es la premisa básica y no todos la han entendido”, admitiendo que ciertos convencionales de la centroderecha no han estado dispuestos desde el comienzo a construir acuerdos. “Hay que entender que cuando uno redacta una constitución política es que lo que estamos haciendo no es redactar un programa de Gobierno, sino que un cuerpo legal que permita que gobiernos de izquierda y de derecha puedan gobernar en el futuro”, recalcó.

