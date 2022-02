328a2e54be

96525f0770

Nacional Presidente Sebastián Piñera: “Es fundamental que una Constitución no sea de uno o de otros” El mandatario llamó la atención por lo que él considera falta de diálogo entre los distintos convencionales, lo que -según advirtió- podría terminar con una Constitución que siga dividiendo al país. Diario Uchile Jueves 17 de febrero 2022 15:32 hrs.

Tweet Whatsapp

Este jueves, en el marco de la ceremonia por el inicio de la construcción de la Línea 7 del Metro, el Presidente Sebastián Piñera se refirió al desarrollo de la Convención Constitucional en momentos en que ya se discuten en el pleno los primeros artículos que quedarán plasmados en la Carta Fundamental. Para el jefe de Estado, lo primordial es que “la Constitución refleje los valores que viven en el alma del pueblo chileno, como la libertad, la familia, el derecho de los padres a educar a los hijos, la libertad religiosa, por mencionar algunas”. Sin embargo, el mandatario llamó la atención por lo que él considera falta de diálogo entre los distintos convencionales, lo que -según advirtió- podría terminar con una Constitución que siga dividiendo al país. “Yo tengo la impresión que en el diálogo que se está desarrollando en la Convención Constitucional falta mayor voluntad, falta comprender ese aspecto transcendental de proyección, porque si terminamos con una Constitución que nos sigue dividiendo, no vamos a haber resuelto el gran desafío que tenemos: encontrar una Constitución que sea el gran marco de unidad, estabilidad y proyección”. “Es importante entender que una Constitución no es un programa de Gobierno. Los gobiernos ganan como ganó el Presidente electo, Gabriel Boric y tiene su programa. Una Constitución no es una ley, una Constitución es el marco de unidad de proyección que se da en los países para muchas décadas y por eso es fundamental que una Constitución no sea de uno o de otros, que ese ha sido el problema durante los últimos 40 años”, agregó. Por lo mismo el Presidente Piñera llamó a “poder procesar nuestras legítimas diferencias, ese es el espíritu que yo le pido a nuestros constituyentes” recalcó.

Este jueves, en el marco de la ceremonia por el inicio de la construcción de la Línea 7 del Metro, el Presidente Sebastián Piñera se refirió al desarrollo de la Convención Constitucional en momentos en que ya se discuten en el pleno los primeros artículos que quedarán plasmados en la Carta Fundamental. Para el jefe de Estado, lo primordial es que “la Constitución refleje los valores que viven en el alma del pueblo chileno, como la libertad, la familia, el derecho de los padres a educar a los hijos, la libertad religiosa, por mencionar algunas”. Sin embargo, el mandatario llamó la atención por lo que él considera falta de diálogo entre los distintos convencionales, lo que -según advirtió- podría terminar con una Constitución que siga dividiendo al país. “Yo tengo la impresión que en el diálogo que se está desarrollando en la Convención Constitucional falta mayor voluntad, falta comprender ese aspecto transcendental de proyección, porque si terminamos con una Constitución que nos sigue dividiendo, no vamos a haber resuelto el gran desafío que tenemos: encontrar una Constitución que sea el gran marco de unidad, estabilidad y proyección”. “Es importante entender que una Constitución no es un programa de Gobierno. Los gobiernos ganan como ganó el Presidente electo, Gabriel Boric y tiene su programa. Una Constitución no es una ley, una Constitución es el marco de unidad de proyección que se da en los países para muchas décadas y por eso es fundamental que una Constitución no sea de uno o de otros, que ese ha sido el problema durante los últimos 40 años”, agregó. Por lo mismo el Presidente Piñera llamó a “poder procesar nuestras legítimas diferencias, ese es el espíritu que yo le pido a nuestros constituyentes” recalcó.