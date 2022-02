004e5c0416

e8255ddc32

Autoridades regionales fijan marzo para presentar un plan logístico frente a eventual racionamiento de agua en la RM El Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, instó a las entidades competentes a elaborar protocolos en caso de que se acentúe el déficit hídrico en el territorio. Junto con eso anunció la creación de un Plan de Emergencia Regional que irá de la mano a una campaña de promoción del uso responsable de este recurso. Maria Luisa Cisternas Viernes 18 de febrero 2022 17:27 hrs.

Tweet Whatsapp

En atención al déficit hídrico, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, convocó una reunión al director regional de la Onemi, Miguel Muñoz, a representantes de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y de la Dirección General de Aguas (DGA) para solicitar la creación de un plan de emergencia y protocolos claros que permitan enfrentar una eventual situación de racionamiento en la región. Un escenario que la autoridad ha dicho no descartar para este 2022 y por la cual ha llamado al Estado, a las empresas y a la ciudadanía a generar conciencia en torno al ahorro de agua. En esta oportunidad, Orrego quiso trazar medidas concretas con el resto de las instancias competentes en consideración a que “este será el treceavo año de sequía en la Región Metropolitana” y a que “los causes del Río Mapocho y del Río Maipo traen hoy día 60 por ciento menos de agua de lo que traen en cualquier año normal, siendo estas las principales fuentes de agua para el consumo humano” en la región. Adicionalmente anunció la creación de un Plan de Emergencia Hídrica Regional para el cual, indicó que, “en marzo vamos a constituir una mesa con todos los actores para hacer que este plan tenga medidas a corto, mediano y largo plazo y que permita abordar una circunstancia que va a marcar el futuro de Santiago como es la desertificación de la ciudad y la disminución del agua que hemos tenido disponible en el pasado”. Lo anterior irá de la mano a una campaña de promoción del uso responsable del agua, declaró la autoridad regional, de la cual deben generar conciencia en primer lugar las grandes industrias y la minería, la agricultura, las entidades públicas y la población general, señaló. “Santiago está viviendo una emergencia hídrica, estamos con récord de baja disponibilidad de agua en nuestros caudales de los ríos y en consecuencia tenemos que prepararnos para enfrentar un empeoramiento de esta emergencia a lo largo de este año pero también construir un plan de acción con medidas concretas para los próximos 10, 15 años en nuestra región y eso es lo que vamos a estar liderando, monitoreando y fiscalizando desde el Gobierno Regional”. En ese sentido llamó al próximo gobierno a fortalecer la capacidad fiscalizadora de las entidades estatales como la Dirección General de Aguas “que tiene sólo tres inspectores para las 52 comunas de la Región Metropolitana”, mencionó, y es que “si queremos que la gente cumpla, junto con educarla también hay que fiscalizar y para eso el Estado necesita tener la musculatura adecuada”, sostuvo. Por su parte, el director regional de la Onemi, Miguel Muñoz, valoró la convocatoria del gobernador para analizar el escenario de la RM frente a la sequía. En esa línea aseguró que trabajarán en un plan que permita coordinar a todos los servicios y sectores presentes en la región bajo el contexto de racionamiento. “Tenemos que ver de qué forma somos capaces como región de tener un plan logístico para que tengan agua permanentemente independiente de que haya racionamiento en esa comuna, por lo tanto el desafío es grande, lo hemos asumido y vamos a empezar a trabajar desde ya con todos los organismos para tener este plan de respuesta lo más rápido posible”, indicó. En tanto el jefe de la División de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Gabriel Zamorano, afirmó que “uno no puede descartar que la medida de racionamiento pueda aplicarse en algún momento, pero no debemos dejar en claro que hoy no es inminente. En ese sentido, es algo en lo que debemos estar preparados y el encargo del Gobernador apunta a ello en el caso de tener que aplicar una medida de ese tipo”. Con respecto al uso responsable y al cuidado que se debe fomentar en la región, el director Regional de la Dirección General de Aguas de la Región Metropolitana, Ernesto Ríos, explicó de la existencia de un portal de denuncias en la web de la institución donde hay un formulario para informar infracciones por el uso de agua. “Una de las cosas es pedir a los ciudadanos que estén atentos, que a través de nuestra web nos ayuden a ejercer fiscalización para que tengamos conocimiento de lo que sucede en la Región Metropolitana y así cuidar nuestro recurso hídrico”, indicó.

En atención al déficit hídrico, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, convocó una reunión al director regional de la Onemi, Miguel Muñoz, a representantes de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y de la Dirección General de Aguas (DGA) para solicitar la creación de un plan de emergencia y protocolos claros que permitan enfrentar una eventual situación de racionamiento en la región. Un escenario que la autoridad ha dicho no descartar para este 2022 y por la cual ha llamado al Estado, a las empresas y a la ciudadanía a generar conciencia en torno al ahorro de agua. En esta oportunidad, Orrego quiso trazar medidas concretas con el resto de las instancias competentes en consideración a que “este será el treceavo año de sequía en la Región Metropolitana” y a que “los causes del Río Mapocho y del Río Maipo traen hoy día 60 por ciento menos de agua de lo que traen en cualquier año normal, siendo estas las principales fuentes de agua para el consumo humano” en la región. Adicionalmente anunció la creación de un Plan de Emergencia Hídrica Regional para el cual, indicó que, “en marzo vamos a constituir una mesa con todos los actores para hacer que este plan tenga medidas a corto, mediano y largo plazo y que permita abordar una circunstancia que va a marcar el futuro de Santiago como es la desertificación de la ciudad y la disminución del agua que hemos tenido disponible en el pasado”. Lo anterior irá de la mano a una campaña de promoción del uso responsable del agua, declaró la autoridad regional, de la cual deben generar conciencia en primer lugar las grandes industrias y la minería, la agricultura, las entidades públicas y la población general, señaló. “Santiago está viviendo una emergencia hídrica, estamos con récord de baja disponibilidad de agua en nuestros caudales de los ríos y en consecuencia tenemos que prepararnos para enfrentar un empeoramiento de esta emergencia a lo largo de este año pero también construir un plan de acción con medidas concretas para los próximos 10, 15 años en nuestra región y eso es lo que vamos a estar liderando, monitoreando y fiscalizando desde el Gobierno Regional”. En ese sentido llamó al próximo gobierno a fortalecer la capacidad fiscalizadora de las entidades estatales como la Dirección General de Aguas “que tiene sólo tres inspectores para las 52 comunas de la Región Metropolitana”, mencionó, y es que “si queremos que la gente cumpla, junto con educarla también hay que fiscalizar y para eso el Estado necesita tener la musculatura adecuada”, sostuvo. Por su parte, el director regional de la Onemi, Miguel Muñoz, valoró la convocatoria del gobernador para analizar el escenario de la RM frente a la sequía. En esa línea aseguró que trabajarán en un plan que permita coordinar a todos los servicios y sectores presentes en la región bajo el contexto de racionamiento. “Tenemos que ver de qué forma somos capaces como región de tener un plan logístico para que tengan agua permanentemente independiente de que haya racionamiento en esa comuna, por lo tanto el desafío es grande, lo hemos asumido y vamos a empezar a trabajar desde ya con todos los organismos para tener este plan de respuesta lo más rápido posible”, indicó. En tanto el jefe de la División de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Gabriel Zamorano, afirmó que “uno no puede descartar que la medida de racionamiento pueda aplicarse en algún momento, pero no debemos dejar en claro que hoy no es inminente. En ese sentido, es algo en lo que debemos estar preparados y el encargo del Gobernador apunta a ello en el caso de tener que aplicar una medida de ese tipo”. Con respecto al uso responsable y al cuidado que se debe fomentar en la región, el director Regional de la Dirección General de Aguas de la Región Metropolitana, Ernesto Ríos, explicó de la existencia de un portal de denuncias en la web de la institución donde hay un formulario para informar infracciones por el uso de agua. “Una de las cosas es pedir a los ciudadanos que estén atentos, que a través de nuestra web nos ayuden a ejercer fiscalización para que tengamos conocimiento de lo que sucede en la Región Metropolitana y así cuidar nuestro recurso hídrico”, indicó.