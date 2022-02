Convencional Christian Vera por rechazo de Pluralismo Jurídico: “La interculturalidad para algunos colectivos resulta complejo”

004e5c0416

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el coordinador de la comisión de Sistema de Justicia, Christian Viera, se refirió a la votación en particular del informe emanado por dicha instancia, que ayer jueves terminó con la aprobación de las primeras normativas que integrarán el texto de nueva Constitución. En el pleno de la Convención se votaron los 14 de los 16 artículos que se visaron en general de la propuesta constitucional el pasado martes. De ellos, cinco fueron aprobados íntegramente; otros cinco fueron aprobados, pero con incisos rechazados; mientras los cuatro restantes fueron rechazados en su totalidad, destacando entre estos el artículo 2 “Sobre Pluralismo Jurídico”, al cual solo le faltó un voto para alcanzar los 2/3 que se requerían en la instancia. El convencional independiente por la Lista del Apruebo lamentó el rechazo de esta última y consideró que esta decisión tiene que ver con que “la aparición de la interculturalidad en este momento para algunos colectivos resulta más o menos complejo. Por lo tanto, tenemos que ver si la interculturalidad debe ser o no un criterio de interpretación. Yo creo que sí”, por lo que consideró que sobre este tema “hay que conversar para mejorar”. En ese contexto, Viera planteó que el Pluralismo Jurídico “es un efecto de una declaración que lo más probable tendrá la nueva Constitución, que es acerca de nuestro Estado. El Estado no solamente será social y democrático, sino que además plurinacional”, apuntando que este último término tiene que ver con que “en un Estado pueden convivir varias naciones; diferentes pueblos que tienen lenguas, costumbres propias, ritos, símbolos y esto ocurre en muchos lugares del mundo”. De manera que apuntó que “el Pluralismo Jurídico no es sino un efecto de que estamos en un Estado plurinacional y eso se traduce en que en un Estado pueden convivir diferentes sistemas jurisdiccionales. Un sistema propio de los pueblos originarios con el sistema nacional y ahí hay que establecer las reglas de coordinación y cuáles han de ser las materias de competencia de los tribunales indígenas”. Consultado sobre las aprensiones de sectores de derecha que plantean que muchas de las propuestas implican cambios radicales para la vida republicana del país, el convencional por el Distrito 17 afirmó que “la Constitución va empujar cambios, no las va a realizar y serán las futuras leyes las que imprimirán la velocidad de esos cambios. Hay algunos que son novedosos, pero que no afectan tanto la estructura de nuestra convivencia, van a ser más bien culturales. Otros que van a requerir mucho más tiempo, que deben venir acompañadas con leyes y su implementación debe ser gradual”, añadiendo que la aplicación del Pluralismo Jurídico no será compleja, pero que conllevará a un cambio cultural “muy importante. Por otra parte, valoró la aprobación en particular del título “Sistemas de Justicia” y los artículos relativos a la “tutela jurisdiccional efectiva”, “gratuidad”, “principio de justicia abierta”, “paridad y perspectiva de género”, “mecanismos colaborativos de resolución de conflictos”. En esa línea, sostuvo que este resultado “viene a hacer justicia al reconocimiento del pluralismo jurídico y la jurisdicción internacional, que son sistemas diferentes. El sistema nacional es una cosa, pero también va a tener otras características el sistema de justicia indígena y, por cierto, también va a existir un reconocimiento expreso de lo que significa el sistema de justicia internacional para nuestro país”. En cuanto a las normativas que fueron rechazadas en general, el convencional aseveró que hoy a la medianoche vence el plazo para ingresar indicaciones; mientras que las que fueron rechazadas en particular por el pleno, hasta el lunes.

