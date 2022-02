68b03918df

0575dee1d1

Nacional Primero retiró los auspicios y ahora quiere comprar: Juan Sutil inicia negociaciones para adquirir CNN Chile El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) buscaría hacerse de una franquicia de la estación estadounidense, cuyo valor oscilaría entre US$2 y US$3 millones. Según reportó el Diario Financiero, el líder de los empresarios firmó en enero un acuerdo de confidencialidad para comenzar el proceso. Natalia Palma Domingo 20 de febrero 2022 11:25 hrs.

Tweet Whatsapp

Conocida era la intención del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, de comprar un medio de comunicación, luego que el Diario Financiero rebelara que este había iniciado conversaciones con dueños de estaciones televisivas, entre cuyas opciones se barajaba la adquisición de La Red y CNN Chile. Posterior a dicha publicación, fue el propio líder de los empresarios quien en conversación con Estado Nacional confirmó la información, señalando que “lo que he hecho es conversar con mucha gente, dialogar, entender y conocer. Creo que el día que yo me vaya de esta función que me ha tocado ejercer, puedo hacer una contribución a través de los medios”. “Por ejemplo, podría potenciar programas de este nivel con mayor amplitud y tratar de evitar que todo sea tan aguja o confrontacional. Generar un nivel de más altura que le hace falta a los medios”, agregó Sutil Es en ese contexto que DF MAS reportó ayer sábado que el presidente de la CPC firmó en enero un acuerdo de confidencialidad con ejecutivos del medio estadounidense CNN, con sede en Atlanta, para iniciar las negociaciones. Situación por la que fue contactado por el medio, declinándose referirse al tema. En particular, buscaría comprar una franquicia de la estación en un modelo similar al que se llevó a cabo en Brasil, cuya licencia está en manos del también empresario y simpatizante de la centroderecha Rubens Menin, quien es fundador, principal accionista y presidente del consorcio MRV Engenharia, el mayor constructor y desarrollador inmobiliario de ese país. Siguiendo el modelo brasileño, Sutil además está diseñando una figura que permita la entrada de otros accionistas interesados en el proyecto, como por ejemplo una fundación. Con todo, según expresaron conocedores de la operación uno de los aspectos claves para el empresario sería que el canal tiene una línea editorial independiente y que el valor de la franquicia rondaría entre los US$2 y US$3 millones. Asimismo, apuntaron que el presidente de la CPC- quien trabaja en esto con su hijo, Juan Sutil Condon- no necesitó negociar con ninguno de los altos cargos en CNN Chile (propiedad de WarnerMedia), sino que se comunicó directamente con CNN internacional, en Atlanta, donde tienen un departamento de Brand Licensing, que se encarga de las franquicias. Cabe señalar que la relación entre CNN Chile y Juan Sutil no ha estado exenta de polémicas, luego que este último decidiera retirar el avisaje al programa Agenda Agrícola por el supuesto “sesgo político” con que se cubrieron las manifestaciones del denominado estallido social.

Conocida era la intención del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, de comprar un medio de comunicación, luego que el Diario Financiero rebelara que este había iniciado conversaciones con dueños de estaciones televisivas, entre cuyas opciones se barajaba la adquisición de La Red y CNN Chile. Posterior a dicha publicación, fue el propio líder de los empresarios quien en conversación con Estado Nacional confirmó la información, señalando que “lo que he hecho es conversar con mucha gente, dialogar, entender y conocer. Creo que el día que yo me vaya de esta función que me ha tocado ejercer, puedo hacer una contribución a través de los medios”. “Por ejemplo, podría potenciar programas de este nivel con mayor amplitud y tratar de evitar que todo sea tan aguja o confrontacional. Generar un nivel de más altura que le hace falta a los medios”, agregó Sutil Es en ese contexto que DF MAS reportó ayer sábado que el presidente de la CPC firmó en enero un acuerdo de confidencialidad con ejecutivos del medio estadounidense CNN, con sede en Atlanta, para iniciar las negociaciones. Situación por la que fue contactado por el medio, declinándose referirse al tema. En particular, buscaría comprar una franquicia de la estación en un modelo similar al que se llevó a cabo en Brasil, cuya licencia está en manos del también empresario y simpatizante de la centroderecha Rubens Menin, quien es fundador, principal accionista y presidente del consorcio MRV Engenharia, el mayor constructor y desarrollador inmobiliario de ese país. Siguiendo el modelo brasileño, Sutil además está diseñando una figura que permita la entrada de otros accionistas interesados en el proyecto, como por ejemplo una fundación. Con todo, según expresaron conocedores de la operación uno de los aspectos claves para el empresario sería que el canal tiene una línea editorial independiente y que el valor de la franquicia rondaría entre los US$2 y US$3 millones. Asimismo, apuntaron que el presidente de la CPC- quien trabaja en esto con su hijo, Juan Sutil Condon- no necesitó negociar con ninguno de los altos cargos en CNN Chile (propiedad de WarnerMedia), sino que se comunicó directamente con CNN internacional, en Atlanta, donde tienen un departamento de Brand Licensing, que se encarga de las franquicias. Cabe señalar que la relación entre CNN Chile y Juan Sutil no ha estado exenta de polémicas, luego que este último decidiera retirar el avisaje al programa Agenda Agrícola por el supuesto “sesgo político” con que se cubrieron las manifestaciones del denominado estallido social.