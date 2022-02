00857bb1a7

Derechos Humanos Migración Director de Amnistía Chile se suma a críticas por reconducción de migrantes: “Puede incluso exponer a las personas a ser víctimas de redes de trata” El abogado Rodrigo Bustos instó al Ejecutivo a cumplir con su deber de regular la migración con estricto apego a las normas internacionales en materia de derechos humanos, vigentes en el país. Diario Uchile Lunes 21 de febrero 2022 19:28 hrs.

En el marco de su arribo a la Región de Antofagasta el pasado sábado 12 de febrero, el titular de la cartera del interior, Rodrigo Delgado, aseguró que con la publicación del reglamento de la Ley de Migraciones en el Diario Oficial, el Ejecutivo dispondría de herramientas que antes no detentaba para efectos de subsanar el fenómeno migratorio en el país, recalcando en eso el proceso de reconducción el cual permite a la autoridad apostada en la frontera a detener a quienes hagan ingreso al territorio nacional y regresarlas a su país de origen. No obstante hay quienes lejos de toda satisfacción han alertado sobre la ineficiencia de este mecanismo, como fue el alcalde de Colchane, Javier García Choque, quien aseveró que la medida no sirve en cuanto las personas ingresan de todas maneras. En tanto, desde la Defensoría de la Niñez han alertado sobre las amenazas que este proceso podría radicar para las infancias. Al respecto, la abogada Patricia Muñoz, aseguró que el organismo tomó conocimiento de que la Dirección Regional de Migraciones de Tarapacá no tiene instrucciones claras respecto de los procesos de reconducción y que la Policía de Investigaciones no tiene parámetros de actuación ante la situación de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes. Abundando en argumentos de ese orden, el nuevo director ejecutivo de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos, sucesor en el cargo de Ana Piquer, aseguró que el uso indiscriminado y arbitrario de la herramienta de la reconducción puede resultar atentatorio a los derechos humanos de las personas migrantes, “quienes en muchos casos llegan al país en búsqueda de dignidad y dejando atrás situaciones de violencia, de inseguridad, democracias inestables en sus países”. “Se trata de un mecanismo que puede traer consigo exponer a personas solicitantes de refugio a ser devueltas a sus países de origen lo que contraviene por cierto el principio de no devolución. Por otra parte este proceso de reconducción inmediata puede incluso exponer a las personas migrantes a ser víctimas de redes de trata o de tráfico de personas, además de otras clases de abuso especialmente considerando los casos de mujeres, niños, niñas y adolescentes”, señaló. Abordando el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia decretado en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa, Bustos extendió la aprensión del organismo respecto a la inclinación del actual gobierno por utilizar este recurso que permitió el despliegue militar en la zona. En ese sentido llamó a la autoridad central a abordar la crisis migratoria y humanitaria con el pleno respecto por los derechos humanos, brindando la debida protección especialmente a los grupos más vulnerables. “Nos preocupa que una vez más, como se ha hecho reiteradamente en los últimos dos años se utilice esta herramienta que restringe libertades y puede llegar a afectar derechos humanos. Instamos al Gobierno a cumplir con su deber de regular la migración con estricto apego a las normas internacionales vigentes en nuestro país”. Las declaraciones de Bustos se enmarcan en la declaración que el organismo realizó a raíz de la crisis migratoria agudizada en el norte del país, frente a lo que aseveraron que Chile debe “permitir que las personas refugiadas puedan efectivamente solicitar refugio” y que “la administración debe cumplir con los plazos legales para dar respuesta a quienes acuden a regularizar su situación”. Asimismo lamentaron que el gobierno de Sebastián Piñera “reproche a otros países una falta de cooperación con la regulación migratoria cuando él mismo se restó de firmar el pacto mundial para la migración, instrumento internacional que precisamente busca fomentar la colaboración entre países en la materia“. Además, afirmaron que durante estos cuatro años “la migración irregular se ha incrementado exponencialmente, concentrando el 80 por ciento de los ingresos por pasos no habilitados de la última década” y que “pese a la aprobación de la nueva legislación, aún no se cuenta con una política nacional migratoria a largo plazo y garante de DD.HH”. “Instamos al Gobierno, medios de comunicación y otros actores a no contribuir a alimentar discursos criminalizadores, deshumanizantes o estigmatizantes sobre la migración“, cerraron.

