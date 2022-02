47af846825

Internacional Biden por envío de tropas rusas al Donbás: “Esto es el inicio de la invasión a Ucrania” El mandatario norteamericano anunció nuevas sanciones y en particular a dos entidades bancarias, una de ellas ligada a las Fuerzas Armadas rusas. Además, advirtió que de no haber una retirada de las tropas de Bielorrusia, EE.UU. desplegará fuerzas en Estonia, Letonia y Lituania, aunque señaló que se trata de un movimiento totalmente defensivo. “No tenemos intención de luchar contra Rusia”, comentó. Diario Uchile Miércoles 23 de febrero 2022 10:12 hrs.

Nuevas sanciones contra Rusia anunció el Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, luego que el lunes el mandatario ruso, Vladimir Putin, anunciara el reconocimiento “inmediato” de las repúblicas independientes de Luhansk y Donetsk, decisión que fue considerada como un acto ilegal por la Unión Europea y el inicio de una invasión a Ucrania por parte de la Casa Blanca. Entre las sanciones anunciadas por Biden se cuenta a los bancos VEB y el Banco Militar de Rusia, además de incluir a las elites rusas y sus familiares. También se aplicó sanciones integrales sobre la deuda soberana de Rusia, que como explicó el propio jefe de Estado, “significa que hemos cortado al Gobierno de Rusia de la financiación occidental. Ya no puede recaudar dinero de occidente ni puede negociar su nueva deuda en nuestros mercados o en los mercados europeos”. Por otro lado, Biden comentó que “trabajamos con Alemania para asegurar que Nord Stream II no avanzará, lo prometo”, para después afirmar que nuevas sanciones están siendo analizadas junto a los gobiernos de la UE con quienes precisó se coordinó este primer paquete de restricciones. Además, advirtió que de no haber una retirada de las tropas rusas de Bielorrusia, tropas y equipamiento norteamericano será desplegado en Estonia, Letonia y Lituania para fortalecer las defensas de esas naciones ex miembros de la Unión Soviética. “Permítanme ser claro: estos son movimientos totalmente defensivos de nuestra parte. No tenemos intención de luchar con Rusia”, indicó Biden. “Queremos enviar un mensaje inequívoco que EE.UU. junto con nuestros aliados, defenderá cada centímetro de territorio de la OTAN y cumplirá los compromisos que asumimos con la OTAN”, subrayó. Respecto del envío de tropas rusas ordenada por Putin con el objetivo de garantizar la paz en las repúblicas de Donetsk y Luhansk, Biden indicó que es el inicio de la invasión de Ucrania. “En pocas palabras, Rusia anunció que está cortando un gran pedazo de Ucrania. Anoche Putin autorizó a las fuerzas rusas desplegarse en estas regiones. Hoy afirmó que esas regiones en realidad se extienden más allá de las dos áreas que reconoció, reclamando grandes áreas actualmente bajo la jurisdicción del Gobierno de Ucrania”, comentó. Biden preguntó “¿quién, en nombre del Señor, cree Putin que le da derecho de declarar nuevos supuestos países y territorios que pertenecía a sus vecinos?”, para después agregar que la decisión del Kremlin es “una flagrante violación del derecho internacional”. El mandatario norteamericano indicó eso sí que “Estados Unidos y nuestros aliados y socios permanecen abiertos a la diplomacia si es seria. Cuando esté todo dicho y hecho, vamos a juzgar a Rusia por sus acciones, no por sus palabras. Y haga lo que haga Rusia a continuación, estamos listos para responder con unidad, claridad y convicción”. Estado de emergencia En medio de la retórica norteamericana, rusa y de los representantes de la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de Ucrania anunció que implementará el estado de emergencia una vez que sea ratificado por el Parlamento. El secretario del consejo, Alexéi Danílov, indicó que la medida busca “el fortalecimiento de la protección del orden civil y de las instalaciones necesarias para asegurar la actividad vital de la población y la economía nacional. Se puede tratar de restricciones de movimiento de vehículos, controles adicionales de transporte, verificación de ciertos documentos de individuos”. En tanto, la milicia popular de Luhansk informó este miércoles que los ataques por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania “se han incrementado prácticamente al doble”, mientras se verifica la movilización de piezas de artillería a la denominada “línea de contacto”. El vocero de las milicias, Iván Filiponenko, indicó que militares ucranianos están desalojando a la población civil de sus casas en los territorios de Donbás bajo su control para llevar a personal de defensa territorial. “Un fuerte aumento en el número e intensidad de los bombardeos por parte de las fuerzas de seguridad ucranianas están vinculadas al envío de unidades adicionales a la línea de contacto”, precisó Filiponenko. Por su parte, la milicia popular de Donetsk también dio a conocer que la situación en la “línea de contacto” con los ucranianos “sigue siendo crítica”, además de informar de 14 ataques armados a su territorio con la utilización de cañones de artillería y mortero, además del disparo de 145 proyectiles y la instalación de minas en el territorio. Según el informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa (OSCE) de monitoreo en Ucrania, se han registrado hasta las 19.30 horas (local) del 21 de febrero 703 violaciones de alto el fuego, incluidas 332 explosiones en la región de Donetsk. Mientras, en Luhansk, la entidad señala que son mil 224 violaciones de alto el fuego, incluidas mil 149 explosiones.

