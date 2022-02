47af846825

Medio Ambiente Comité de Ministros aprueba la construcción de la central termoeléctrica de Los Rulos con el voto en contra del ministro de Medio Ambiente En una sesión que no estuvo exenta de controversia, se aprobó este polémico proyecto y ya aparecen voces que anuncian apelaciones en otras instancias. Para la comunidad y representantes de la zona, la decisión “es una irresponsabilidad y es un atentado contra los ecosistemas de la Provincia de Marga Marga”. Lorena Moreno Berroeta Miércoles 23 de febrero 2022 14:34 hrs.

Durante esta jornada, en la última sesión del Comité de Ministros del actual Gobierno, se aprobó el proyecto de “Los Rulos”, la central termoeléctrica de ciclo combinado a gas natural que pretenden construir en la comuna de Limache ubicada en la Región de Valparaíso. Integrado por los titulares de las carteras de Medio Ambiente (que preside la instancia), Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería, el Comité de Ministros dio luz verde al proyecto termoeléctrico, pero con las condiciones propuestas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y, además, el voto en contra del Ministro de Medio Ambiente, Javier Naranjo. Según fuentes consultadas por el Diario Financiero, principalmente fueron dos motivos que llevaron a Naranjo. El primero es que, a juicio del Ministro, el estudio realizado y la evaluación ambiental no tuvo en consideración los efectos sinérgicos que se podrían generar con las otras centrales ubicadas en el sector como San Isidro, Los Vientos y Nehuenco. Y, segundo, el impacto negativo que tendría el gas que sería utilizado en la salud de las personas y en el medio ambiente. En este contexto y luego de conocida la aprobación por parte del Comité de Ministros, la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, repudió la decisión y aseguró que “como municipalidad, vamos a ser parte de las acciones judiciales para poder detener este proyecto”. “Es lamentable la sordera de las autoridades nacionales. Es lamentable que obvien el sentir de miles de personas que habitamos la Provincia del Marga Marga y la reserva de la biósfera. Es lamentable que no pongan la vida delante del interés económico. Vamos a seguir insistiendo. Nosotros estamos convencidos de que este proyecto no debe ver la luz”, sostuvo Melipillán, e hizo un llamado “a movilizarse, porque no se ha perdido todo y aún tenemos oportunidades, pero depende de que todos nosotros nos unamos y manifestemos nuestro descontento y que sigamos presionando porque esto sigue”. Por su parte, el diputado de Convergencia Social y representante de la zona, Diego Ibáñez, aseguró que “lo que ha hecho el Presidente Sebastián Piñera es una vergüenza y es una provocación a la comunidad de Marga Marga y a todas las autoridades locales que están en contra de este proyecto que intenta aprobarse desde el año 2015”, y advirtió que “esto no lo dejaremos pasar e iremos a todas las instancias en los Tribunales de Justicia”. Además, el parlamentario sostuvo que “es una falta de respeto y una irresponsabilidad con la ciudadanía adelantar la aprobación de esta termoeléctrica, cuando todas las autoridades locales, independientes de su color político, se han manifestado en contra. Si hasta el mismo Presidente Sebastián Piñera, durante su campaña del año 2017, afirmó estar en contra de la central termoeléctrica Los Rulos”, criticó, y aseguró que “esta aprobación es condicionar al futuro Gobierno en materia energética e hídrica a un escenario peor al que estamos viviendo hoy. Eso es una irresponsabilidad y es un atentado contra los ecosistemas de la Provincia de Marga Marga”. En la misma línea y a través de un video difundido en sus redes sociales antes de la sesión de esta mañana, convencionales constituyentes representantes de la zona como Mariela Serey , Carolina Vilches, Janis Meneses, Miguel Angel Botto (D6), Claudio Gómez, Cristóbal Andrade del distrito 6 y María José Oyarzún y Camila Zárate del distrito 7, manifestaron su rechazo a la iniciativa y emplazaron al Comité de Ministros a no aprobar este proyecto. “Constituyentes del distrito 6 y 7 decimos ‘No Piñera, no a la termoeléctrica Los Rulos’. Desde el Valle del Marga Marga y la reserva de la biósfera La Campana-Peñuelas nos volvemos a levantar porque no queremos ser zona de sacrificio. No olvidar que parte importante del área de impacto de la termoeléctrica recae en un sector de nuestra reserva reconocida por su biodiversidad y endenismo”, indican en el video, y agregan que “por eso le pedimos al Comité de Ministros que sea categórico en su rechazo, porque el proyecto no es sustentable, y no tiene apoyo de la comunidad, porque arrasará con nuestro valle y reserva de la biósfera”. Desde la empresa Cerro El Plomo, dueña en Chile de este proyecto con capitales peruanos e israelíes, indican que la implementación de esta tecnología lograría un ahorro en el consumo de agua cercano a 40 veces menos que en otras centrales de esa zona. Y se amparan, además, en la aprobación por unanimidad de la Resolución de Calificación Ambiental en 2017, por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso junto a las SEREMIAS de Salud y Medio Ambiente. Sin embargo, la aprobación de esta central termoeléctrica de ciclo combinado impactaría negativamente en el Valle del Marga Marga y en el Parque Nacional La Campana, núcleo de reserva de la biósfera, y pondría en riesgo la flora y fauna nativa. Además, también significaría un riesgo para la salud de las personas, por lo que ha tenido rechazo transversal en autoridades y habitantes de Limache, Quilpué, Olmué y Villa Alemana.

