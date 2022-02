47af846825

Nacional Presidente del Colegio de Profesores por regreso a la presencialidad: "Creo que hay una decisión de tratar de dejar la situación lo más caótica posible" Carlos Díaz cuestionó al Ministerio de Educación por su determinación de volver a las salas de clases sin las condiciones mínimas para evitar un aumento de contagios por Covid 19 entre los estudiantes. El dirigente señaló que como magisterio quieren volver a las aulas, pero con condiciones seguras. Diario Uchile Miércoles 23 de febrero 2022 12:25 hrs.

Crítico se mostró el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, con la determinación del Ministerio de Educación de mantener el retorno a clases presenciales sin aforo máximo y con un protocolo que consideró como insuficiente para prevenir el contagio por Covid 19. En conversación con el programa La voz de los que sobran, el dirigente coincidió con uno de los periodistas del espacio, quien señaló que la insistencia del titular del Mineduc, Raúl Figueroa, pareciera apuntar a provocar un mayor contagio por el virus a días del cambio de mando para así dejar una condición sanitaria compleja a las futuras autoridades. “Creo que efectivamente detrás de todo esto hay una decisión política del Gobierno saliente de tratar de dejar la situación lo más caótica posible, porque la verdad es que no se logra entender”, comentó Díaz. El representante agregó que lo planteado por el Ministerio de Educación “es totalmente contradictorio con lo que incluso dice el ministro de Salud. Si aquí hay un plan Paso a Paso que cada vez que una comuna baja de fase de 4 a 3 o de 3 a 2, la consecuencia que tiene es que los aforos se restringen, por sobre todo. Es muy extraño que algo tan crucial, que es lo único que va quedando. Porque si uno analiza cuáles las medidas de protección que van quedando de parte del Gobierno hacia la pandemia es el tema de los aforos”. Díaz precisó que el protocolo dispuesto por el Mineduc busca que “con 4 millones de niños se pretende que no existan aforos a partir del 2 de marzo” y agregó que “el protocolo fue hecho por él, sin preguntarle a nadie, seguramente le preguntó a sus asesores. Pero es un protocolo bastante deficiente”. En ese sentido puntualizó que el documento “pone en riesgo la salud de nuestros estudiantes. Lo primero que plantea es que no hay aforo. Extrañamente para ir al cine, al teatro, al estadio, para ir a cualquier parte se necesitan aforos, pero lo niños no tienen aforos. En muchas partes de Chile donde tenemos escuelas con 35, 40, 45 estudiantes, van a tener que estar todos en el mismo espacio, sin aforo, a 40 centímetros, a 30 centímetros de distancia”. El dirigente gremial apuntó además que “se debe partir con la jornada escolar completa desde el día uno, lo que a nosotros nos parece una locura. Nosotros creemos que ese día debemos ir evaluando, iniciar una marcha blanca, ver cómo se dan las medidas, si hay o no contagios”. Para Díaz, uno de los puntos más controvertidos del protocolo es “que habla de la ventilación, pero hay dos condiciones que son fundamentales y dice que se tienen que dar ‘en la medida de lo posible’. O sea, si es que se dan bien y si es que no se dan, no importa. Y son fundamentales, porque es la ventilación cruzada que es un tema que los epidemiólogos y los especialistas han venido señalando con mucha fuerza y sin embargo él (el ministro Figueroa) dice ‘donde se pueda que haya y donde no se pueda, no importa’”. Carlos Díaz insistió en que como gremio quieren el retorno a las clases, pero debe ser de manera segura, otorgando a todas las comunidades educativas del país condiciones similares para evitar y protegerse del contagio por Covid 19 cuyas últimas variantes, ómicron y ómicron 2, son mucho más transmisibles que las precedentes. “Dijimos que había un tiempo precioso de tres meses y medio para preparar este regreso a la presencialidad. Porque lo que nosotros lo que queremos es volver y lo que nosotros queremos es que la escuela y liceos de Chile estén en condiciones para este retorno. Sin embargo, en estos tres meses y medio y a pesar de que nosotros lo manifestamos públicamente en múltiples intervenciones, no hemos recibido un solo llamado del ministro para preguntarnos ‘a ver qué opinan, cómo ven ustedes esta situación”, subrayó.

