Nacional "Para hacer un proyecto de ley uno debe escuchar opiniones": PS insiste en sus críticas tras acuerdo que pone fin al Senado Parlamentarios de la colectividad enfatizaron en la importancia de considerar la experiencia internacional e instaron al futuro Gobierno de Gabriel Boric a pronunciarse respecto a la propuesta de convencionales que plantea la creación de un Consejo Territorial. Natalia Palma Jueves 24 de febrero 2022 16:55 hrs.

Con molestia reaccionaron parlamentarios del Partido Socialista ante el denominado acuerdo de medianoche en el que convencionales- desde la DC hasta la ex Lista del Pueblo- ingresaron un paquete de indicaciones entre las que propusieron el término del Senado para reemplazarlo por un Consejo Territorial. Esta corporación acompañará a un Congreso Plurinacional, pero tendrá menos atribuciones legislativas, puesto que no podrá pronunciarse sobre la tramitación de todos los proyectos de ley, a diferencia de lo que sucede actualmente con la Cámara Alta. En ese sentido, solo podrá revisar iniciativas relativas al presupuesto anual y de materia regional. Además, el Consejo Territorial será renovado cada cuatro años mediante sufragio popular y estará conformado por al menos tres representantes por región. Esta molestia del PS por la normativa se hizo patente luego que rechazaran las declaraciones del convencional del Colectivo Socialista y coordinador de la comisión de Sistema Político, Ricardo Montero, quien en conversación con Radio Pauta aseveró que el acuerdo representaba al partido. El senador Rabindranath Quinteros sostuvo que “no favorece en nada a la democracia eliminar una de las ramas del Congreso. Aquí hay que fortalecer la democracia, fortalecer la participación. Con estas ideas que se están ensayando, es volver al binominal, es volver a que no haya representación territorial, es favorecer a las grandes urbes y eso para los que pensamos en la descentralización no nos convence”. “Yo en ninguna parte, en ningún documento, en ningún pleno, en ningún Congreso del Partido Socialista se ha dicho que el partido está por la disolución del Senado de la República”, enfatizó el legislador. Asimismo, comentó que “creo que se está reaccionando porque no se han tomado en consideración los ejemplos de otros países que vienen de vuelta del unicameralismo. Entiendo lo que les pasa a los convencionales, tienen bastante poco tiempo y ahora se darán cuenta de que para hacer un proyecto de ley uno debe escuchar opiniones”. Una postura similar planteó el senador Juan Pablo Letelier, aunque desdramatizó la polémica, puesto que es una discusión que sigue en curso, en la que todavía falta la resolución del pleno respecto a la norma. En ese sentido, expresó que “creo que no hay que apresurarse, personalmente soy partidario de un sistema presidencial atenuado, creo que tenemos que ir hacia un Estado social de derecho, una democracia que sea no solamente representativa, sino también participativa. La experiencia sí de Perú y de Ecuador creo que hay que mirarlo con atención, porque tienen introducidos factores de inestabilidad política”. Por ello, señaló que “no hay que saltar a conclusiones, Montero propuso que existieran dos Cámaras. Ahí se verá en la discusión las atribuciones de cada una”. Sin embargo, añadió que “es importante que el Frente Amplio y los dirigentes nacionales participen de este debate. Una cosa es que los convencionales son autónomos y lo otro es que los partidos tienen algo que decir, porque representamos propuestas de cómo organizar el Estado”. “Estoy consciente de que el presidente Boric y sus asesores tienen mucho que decir respecto a cómo queremos o cómo entendemos que llegue a buen puerto el proceso constituyente. Para todos nosotros, para todos los que hemos apoyado al presidente electo, entendemos que esto es una de las principales tareas”. Por su parte, el diputado Leonardo Soto dijo no tener claro cuál es el diagnóstico que lleva a la Convención a terminar con la Cámara Alta, aunque consideró que “pareciera estar inspirada por la impopularidad de algunas decisiones tomadas al interior del Senado en el último tiempo, pero me parece que no son buenas razones para terminar con un órgano democrático que ha tenido 200 años de historia”. “Yo creo que todo este tipo de medidas favorecen a algunos y perjudican a otros. No son inocuas, son disputas de poder, de mayor control o hegemonía de unos sobre otros de ciertos sectores políticos. Lo que corresponde acá es entender que el proceso constituyente no puede ser un campo de batalla donde unos se eliminen a otros, se trata de construir una Constitución que sirva a todos los chilenos y chilenas, que busque que todas se unan en torno a estas decisiones”, comentó Soto. A partir del próximo lunes la comisión de Sistema Político votará las 720 indicaciones ingresadas a las instancia, entre las que se encuentra el reemplazo del Senado por el Consejo Territorial. Posteriormente, se emitirá el informe que irá al pleno de la Convención, cuya votación del texto se espera sea el próximo viernes 11 de marzo.

