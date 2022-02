2e5c1f15f8

Nacional 140 militantes históricos del PS defienden a la Convención: “No deben recibir órdenes de partido” A través de una carta pública, los firmantes lamentaron la posición de senadores de su colectividad que criticaron duramente el acuerdo para buscar una reforma al Poder Legislativo. Señalan que quienes ostentan cargos de poder no pueden usarlos para presionar o alterar el curso del debate de la Convención Constituyente. Diario Uchile Viernes 25 de febrero 2022 12:20 hrs.

Luego de la aparición del movimiento denominado Amarillos por Chile y las críticas de algunos parlamentarios del Partido Socialista a los debates al interior de la Convención Constituyente, un grupo de militantes de esa colectividad rechazaron los emplazamientos y los intentos por pautear el trabajo de los convencionales en la redacción de una propuesta constitucional para el país. En una carta suscrita por cerca de 140 integrantes de la entidad y que firman entre otros ex dirigentes políticos, ex parlamentarios y miembros de las administraciones de la Concertación y la Nueva Mayoría, plantean que defienden el trabajo de la convención de lo que consideran el clima hostil que se pretende crear en torno a su debate. Además, calificaron como “vergonzosa” la actitud de algunos parlamentarios socialistas que rechazan la creación de una instancia que supone el reemplazo del Senado en el futuro. En la misiva sostienen que “las y los convencionales que fueron electos para esta histórica tarea, son autónomos e independientes en el ejercicio de sus cargos y no pueden ni deben recibir órdenes de partido o de otras instituciones del Estado”. Junto con destacar que todos tienen derecho a emitir opinión, subrayan que quienes “ocupan cargos de poder, no tienen derecho a usar ese poder para interferir, presionar, o alterar el curso legítimo y democrático de las deliberaciones de la Convención”. Incluso consideran como un chantaje el emplazamiento que han realizado algunos parlamentarios del PS al futuro Presidente Gabriel Boric para que “intervenga la Convención”. “Nos avergüenza profundamente a las y los socialistas, quienes hemos comprometido un total y completo respaldo al próximo gobierno”, plantean en el documento. “Se puede pensar de distintas maneras acerca de cuál es el mejor sistema de gobierno o estructuración del futuro congreso, pero a nadie se le escapa que la reacción destemplada de estos senadores socialistas se fundamenta en la defensa de sus cargos y en la mantención de sus privilegios, cuestión que la ciudadanía no está en condiciones de seguir aceptando”, agregan. La carta finaliza reiterando el compromiso a continuar defendiendo el proceso constituyente “en la convicción de que nadie ni nada impedirá que construyamos una nueva constitución para un país más justo, más democrático y más libre”. Entre los firmantes se cuentan al ex diputado Sergio Aguiló, el ex subsecretario del Interior Mahmud Aleuy y la ex diputada Fanny Pollarolo.

