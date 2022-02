Ucrania demanda a Rusia ante La Haya: “Esperamos que las audiencias empiecen la semana que viene”

Cuatro días después de iniciada oficialmente la ofensiva militar de Rusia en Ucrania, este último país decidió demandar al gigante euroasiático ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya para que Moscú cese las hostilidades en su contra.

A través de su cuenta Twitter, el Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski expresó su deseo de que las audiencias comiencen la próxima semana.

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022