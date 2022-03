aa5261ef79

5bb90f170e

Nacional Alcaldes llamaron a flexibilizar las clases presenciales a dos días de iniciar el año escolar Si bien los jefes comunales destacaron la necesidad de retornar a las escuelas, manifestaron sus aprensiones sobre la obligatoriedad de la medida. Asimismo, solicitaron mantener el pago por matrícula mientras se regulariza el regreso de los estudiantes. Natalia Palma Lunes 28 de febrero 2022 16:55 hrs.

Whatsapp Tweet

A solo dos días de que inicie el nuevo año escolar para el cual el Ministerio de Educación determinó la obligatoriedad de las clases presenciales, municipios de distintas regiones del país insistieron sobre la importancia de que las futuras autoridades del Gobierno de Gabriel Boric se abran al diálogo para la toma de decisiones. Esto, en respuesta al protocolo del Mineduc que dispuso la eliminación las restricciones de aforos en todos los espacios dentro de los establecimientos educacionales y la disposición de una serie de medidas sanitarias en caso de contagios por Covid-19, situación por la que los jefes comunales comentaron además sobre las distintas realidades que atraviesan las escuelas. El investigador del Centro de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, Juan Pablo Valenzuela, abordó los resultados del último informe elaborado por la institución en conjunto con la Unicef y diversas de entidades públicas que detectó que en 2021 terminó con solo un 43% de los niños y niñas asistiendo, al menos un día por semana a los establecimientos de educación parvularia. El también autor del estudio sostuvo que “el gran desafío que veíamos en este reporte es que muchas familias no sentían el sentido de urgencia de la presencialidad. Es verdad que hay un tema de temor; sin embargo, ya sabemos mucho más que lo que sabíamos al comienzo de 2021 y aún más que en 2020 cuando se inicia la pandemia”. Por lo que afirmó que para enfrentar esta problemática “deberíamos construir mucha confianza y una alianza estratégica para esa presencialidad”. Además, Valenzuela enfatizó en que los establecimientos educacionales no suponen una fuente relevante de contagios y que, en la medida en que se apliquen los protocolos sanitarios, “son tremendamente protectores para los distintos actores”, añadiendo que “yo esperaría que las nuevas autoridades, manteniendo esta prioridad definida por la Unesco y Unicef que hace propia el presidente Boric, es que estemos atentos a aprender. Lo que tenemos que construir todos los actores es confianza hacia las familias, porque ellas tienen mucha incertidumbre”. En la Región de Coquimbo, el alcalde de Vicuña, Rafael Vera, confirmó el inicio de clases en la comuna a partir de este lunes y si bien aún no cuentan con un balance de la jornada, destacó la alta adhesión de la comunidad al retorno de las clases presenciales. De hecho, Vera mencionó que “nosotros terminamos al año pasado con alrededor del 90% de asistencia presencial y eso demuestra que los apoderados tienen la vocación de entender la importancia de que los niños estén en el aula. pero si hay alguien que no quiere o no puede enviar a su hijo por diferentes razones, mantener las clases a distancia no nos parece una barbaridad”. En esa línea, cuestionó que el Ejecutivo converse “con la pistola sobre la mesa” y dijo esperar que las autoridades de la próxima administración “tengan otra forma de ver la vida y otro predicamento. Un gobierno dialogante, que se ponga en el pellejo de las personas, de lo que están viviendo. Si eso ocurre, evidentemente se van a tomar mejores medidas”. El jefe comunal de Cunco, Alfonso Coke, expresó que “hay una tremenda preocupación de los alcaldes acá de la Región de la Araucanía porque no somos Santiago, no somos Valparaíso, somos una región especial en el sentido de que la mayoría de las comunas son rurales, tenemos escuelas en las comunidades indígenas, tenemos colegios en los que tenemos que ir paso a paso. Muchos apoderados quieren que sus hijos vuelvan a clases y no tenemos ningún problema, pero queremos que esto sea parcializado, conversado, ver bien los temas porque hay comunas en las que no está el porcentaje de vacunas y en los alumnos tampoco”. “Necesitamos que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación se hagan responsables de este retorno a clases. Dijimos que sí vamos a partir, ver cómo funciona porque en marzo se va a pagar la asistencia por el año anterior, pero nosotros pedimos que dentro de la glosa, dentro de la ley, el ministro de Educación pueda pedir de que se pueda mantener el pago por matrícula”, solicitó el también presidente de la Asociación de Municipalidades de la Araucanía (AMRA). En tanto en el Maule, el alcalde de San Javier, Jorge Silva, compartió esta aprensión, señalando que “junto a otros alcaldes de la región hemos entregado la semana pasada una carta a la Seremi de Educación en Talca y por supuesto que estamos viendo con mucha preocupación el tema de los aforos y cómo se obliga hoy día a la entrada a clases. Tenemos escuelas en que están muy hacinados, cursos que tienen de 35 hasta 40 alumnos y es un tema que nos preocupa”. Es por ello que Silva pidió al Gobierno una mayor flexibilidad ante la actitud que puedan tomar algunos apoderados, puesto que “ellos son los responsables de enviar o no a clases en este tema del Covid. Estamos dispuestos a tener todo adecuadamente para comenzar las clases”. Asimismo, sostuvo que “los alcaldes estamos muy esperanzados del próximo Gobierno por cuanto deberán ajustar las medidas más reales, que sean mucho más flexibles y con más participación de los alcaldes, que somos los sostenedores y los responsables también del tema educativo en las comunas”.

A solo dos días de que inicie el nuevo año escolar para el cual el Ministerio de Educación determinó la obligatoriedad de las clases presenciales, municipios de distintas regiones del país insistieron sobre la importancia de que las futuras autoridades del Gobierno de Gabriel Boric se abran al diálogo para la toma de decisiones. Esto, en respuesta al protocolo del Mineduc que dispuso la eliminación las restricciones de aforos en todos los espacios dentro de los establecimientos educacionales y la disposición de una serie de medidas sanitarias en caso de contagios por Covid-19, situación por la que los jefes comunales comentaron además sobre las distintas realidades que atraviesan las escuelas. El investigador del Centro de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, Juan Pablo Valenzuela, abordó los resultados del último informe elaborado por la institución en conjunto con la Unicef y diversas de entidades públicas que detectó que en 2021 terminó con solo un 43% de los niños y niñas asistiendo, al menos un día por semana a los establecimientos de educación parvularia. El también autor del estudio sostuvo que “el gran desafío que veíamos en este reporte es que muchas familias no sentían el sentido de urgencia de la presencialidad. Es verdad que hay un tema de temor; sin embargo, ya sabemos mucho más que lo que sabíamos al comienzo de 2021 y aún más que en 2020 cuando se inicia la pandemia”. Por lo que afirmó que para enfrentar esta problemática “deberíamos construir mucha confianza y una alianza estratégica para esa presencialidad”. Además, Valenzuela enfatizó en que los establecimientos educacionales no suponen una fuente relevante de contagios y que, en la medida en que se apliquen los protocolos sanitarios, “son tremendamente protectores para los distintos actores”, añadiendo que “yo esperaría que las nuevas autoridades, manteniendo esta prioridad definida por la Unesco y Unicef que hace propia el presidente Boric, es que estemos atentos a aprender. Lo que tenemos que construir todos los actores es confianza hacia las familias, porque ellas tienen mucha incertidumbre”. En la Región de Coquimbo, el alcalde de Vicuña, Rafael Vera, confirmó el inicio de clases en la comuna a partir de este lunes y si bien aún no cuentan con un balance de la jornada, destacó la alta adhesión de la comunidad al retorno de las clases presenciales. De hecho, Vera mencionó que “nosotros terminamos al año pasado con alrededor del 90% de asistencia presencial y eso demuestra que los apoderados tienen la vocación de entender la importancia de que los niños estén en el aula. pero si hay alguien que no quiere o no puede enviar a su hijo por diferentes razones, mantener las clases a distancia no nos parece una barbaridad”. En esa línea, cuestionó que el Ejecutivo converse “con la pistola sobre la mesa” y dijo esperar que las autoridades de la próxima administración “tengan otra forma de ver la vida y otro predicamento. Un gobierno dialogante, que se ponga en el pellejo de las personas, de lo que están viviendo. Si eso ocurre, evidentemente se van a tomar mejores medidas”. El jefe comunal de Cunco, Alfonso Coke, expresó que “hay una tremenda preocupación de los alcaldes acá de la Región de la Araucanía porque no somos Santiago, no somos Valparaíso, somos una región especial en el sentido de que la mayoría de las comunas son rurales, tenemos escuelas en las comunidades indígenas, tenemos colegios en los que tenemos que ir paso a paso. Muchos apoderados quieren que sus hijos vuelvan a clases y no tenemos ningún problema, pero queremos que esto sea parcializado, conversado, ver bien los temas porque hay comunas en las que no está el porcentaje de vacunas y en los alumnos tampoco”. “Necesitamos que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación se hagan responsables de este retorno a clases. Dijimos que sí vamos a partir, ver cómo funciona porque en marzo se va a pagar la asistencia por el año anterior, pero nosotros pedimos que dentro de la glosa, dentro de la ley, el ministro de Educación pueda pedir de que se pueda mantener el pago por matrícula”, solicitó el también presidente de la Asociación de Municipalidades de la Araucanía (AMRA). En tanto en el Maule, el alcalde de San Javier, Jorge Silva, compartió esta aprensión, señalando que “junto a otros alcaldes de la región hemos entregado la semana pasada una carta a la Seremi de Educación en Talca y por supuesto que estamos viendo con mucha preocupación el tema de los aforos y cómo se obliga hoy día a la entrada a clases. Tenemos escuelas en que están muy hacinados, cursos que tienen de 35 hasta 40 alumnos y es un tema que nos preocupa”. Es por ello que Silva pidió al Gobierno una mayor flexibilidad ante la actitud que puedan tomar algunos apoderados, puesto que “ellos son los responsables de enviar o no a clases en este tema del Covid. Estamos dispuestos a tener todo adecuadamente para comenzar las clases”. Asimismo, sostuvo que “los alcaldes estamos muy esperanzados del próximo Gobierno por cuanto deberán ajustar las medidas más reales, que sean mucho más flexibles y con más participación de los alcaldes, que somos los sostenedores y los responsables también del tema educativo en las comunas”.