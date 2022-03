00cd8e7ab0

Nacional Constanza Schönhaut: “El debate constituyente pone en cuestión los privilegios con los que ha vivido un grupo pequeño durante los últimos 40 años” Además, la convencional de Apruebo Dignidad dijo esperar que el constituyente de la ex Lista del Apruebo no se presente en el organismo y apuntó al Senado como el principal responsable de cerrar este conflicto, puesto que es en esa Corporación donde está el proyecto que regula la renuncia y reemplazo de dichas autoridades. Diario Uchile Martes 1 de marzo 2022 13:51 hrs.

En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, la convencional de Apruebo Dignidad, Constanza Schönhaut, defendió la intensidad del ritmo con que la Convención Constitucional ha desarrollado la discusión de las normas para la propuesta de nueva Carta Fundamental, aseverando que aquello está relacionado con el plazo que tiene el organismo para cumplir con su labor. “Pensar hoy día en extenderlo, es asumir que no es una decisión que va a pasar por la Convención, sino por otros órganos, en particular por el Congreso, donde igualmente se van a requerir dos tercios. Por tanto, no podemos descasar en esa posibilidad”, afirmó. En ese sentido, la constituyente por el Distrito 11 sostuvo que “uno no puede desde ya decir esperemos, trabajemos como si tuviéramos tres meses más, arreglamos el calendario, porque si no podemos no llegar, o sea podría no tener una extensión de plazo y llegar al 4 de julio con la mitad de la propuesta hecha.” Caso Rojas Vade Consultada sobre un eventual regreso del convencional de la ex Lista del Pueblo, Rodrigo Rojas Vade- quien declaró que volvería a la Convención de no existir los mecanismos para renunciar- Schönhaut expresó que “este es un momento distinto”. Esto, puesto que para la convencional “los hechos hoy día ya están sobre la mesa y creo que eso justifica que ayer la reacción haya sido transversal de rechazo a la posible reintegración de Rojas Vade. Primero, por respeto a la ciudadanía en relación a una persona que le mintió básicamente a todo Chile con asuntos súper sensibles, pero también por respeto al proceso constituyente al trabajo que hemos llevado adelante y al cuidado de ese trabajo y ese proceso”. Por ello enfatizó que “su llegada sería una mala noticia para la Convención y generaría una tensión dentro del proceso que no necesitamos demás. En estos momentos donde ya tenemos tensiones suficientes, donde hemos encontrado una forma de trabajo colectivo, donde tenemos una dinámica de trabajo en y entre las comisiones, donde tenemos un ritmo”, agregando que ante su posible reaparición “yo espero que no la haga por ningún medio, ni virtual, ni presencial”. Asimismo, sostuvo que “en la medida que haya una mayoría clara dentro de la Convención de esta posición de rechazar su reintegración, creo que nos permite canalizar el conflicto de manera institucional y efectiva y eso creo que es una fortaleza para la Convención”, agregando que es en el Senado donde está el principal foco de responsabilidad en esto, dado que es en esa Corporación donde se encuentra el proyecto de reforma constitucional que regula la renuncia y reemplazo de los convencionales constituyentes. Por otra parte, no descartó que detrás de este episodio existan intenciones por parte de poderes fácticos para empañar el avance de la Convención, especialmente considerando que en la comisión de Sistema Político se votará hoy el sistema legislativo propuesto por la instancia, cuyas medidas contempla la eliminación del Senado y su reemplazo por un Consejo Territorial. “Creo que ya a estas alturas ni siquiera es medio conspirativo decir que puede haber intereses también de los poderes fácticos detrás y creo que no es conspirativo precisamente porque hemos visto cómo los poderes fácticos han estado operando durante estos meses”, aseveró. Además, consideró “previsible” el rechazo por parte de algunos medios respecto al trabajo de la Convención. Esto, porque “el debate constituyente hoy día pone en cuestión los privilegios con los que ha vivido un grupo pequeño en la sociedad durante los últimos 40 años”. “Estamos discutiendo sobre la recuperación del agua, sobre las tierras y territorios indígenas, sobre el Senado, vamos a discutir sobre modelos de desarrollo (…) y eso evidentemente que genera reacción de quienes, en base a todo eso, han ido sacando réditos y han ido construyendo una élite política, económica que al final ha tenido la última palabra en términos del rumbo que seguimos como sociedad”, expresó Schönhaut.

