Nacional Convencional Rodrigo Rojas Vade confirma que esperará resolución del Senado ante posible retorno a la Convención En un video publicado en sus redes sociales, el convencional de la ex Lista del Pueblo comentó además que la actual normativa no le permitiría renunciar a su cargo por su condición de salud. Sin embargo, este argumento fue rechazado por un sector de Vamos por Chile, donde apuntaron que no hay necesidad de tramitar una reforma constitucional en el Congreso. Natalia Palma Martes 1 de marzo 2022 18:12 hrs.

Tras el rechazo transversal que provocó el anuncio sobre un eventual regreso a la Convención Constitucional, fue el convencional Cristóbal Andrade quien adelantó que el constituyente de la ex Lista del Pueblo, Rodrigo Rojas Vade, no asistiría al organismo este martes. Según expresó el convencional por el Distrito 6 “hablé con el vicepresidente (Gaspar Domínguez) y me dijo que el día de hoy no va a venir Rodrigo Rojas. Él va a esperar lo que va a pasar en el Senado si se va a aprobar o no el reemplazo. En ese caso va a tomar una decisión, pero en este minuto hoy no viene. Tampoco se va a conectar”. “Él vio toda la parafernalia que se provocó, todos los comentarios de todos los constituyentes transversalmente en que hablaban que no viniera, incluso el mismo vicepresidente le dijo ‘no vuelvas’ y eso igual le tocó fondo. Entonces él decidió no venir”, detalló Andrade. Recordemos que Rojas Vade renunció “de facto” a la Convención en septiembre pasado poco después de que se conociera que no padecía cáncer, cuya enfermedad enarboló como bandera de lucha durante las manifestaciones del denominado estallido social. Horas después, esta información fue confirmada por el propio aludido, quien en un video publicado en su cuenta de Instagram expresó que mantendrá “en espera” el retorno a sus funciones, en atención a lo comunicado por el Senado sobre la tramitación del proyecto que regula la renuncia y el reemplazo de los convencionales, el que fue puesto en tabla para este miércoles 2 de marzo. En el registro comentó que “mi compromiso con la revuelta popular nunca obedeció ni a intereses personales, ni económicos, ni políticos ni de poder. Muy por el contrario, solamente apoyar con convicción, con lucha y fuerza todas las demandas populares emanadas desde los territorios y la revuelta que favorezcan a los pueblos de Chile de Arica y Magallanes”. Asimismo, respondió indirectamente los dichos de la presidenta del Senado, Ximena Rincón, quien afirmó que Rojas Vade podía renunciar de acuerdo a lo establecido en la actual Constitución. En ese sentido, dijo que “me gustaría aclarar que el artículo 60 que rige a diputados y senadores y convencionales indica que podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos. Si bien en mis diferentes diagnósticos me han tenido hospitalizado 17 veces en los últimos 7 años, no se cumple esa condición. Por lo tanto, es falso que yo no he tenido la voluntad de renunciar”. Sin embargo, lejos están de terminar los coletazos que generaron sus dichos. El convencional de Vamos por Chile, Ruggero Cozzi, insistió en que sí existen los mecanismos para que el constituyente por el Distrito 13 renuncie a su cargo y que, por ende, no hay necesidad de tramitar una reforma constitucional en el Congreso. “La Ley Vade es un beneficio para reemplazar al convencional que le mintió a su electorado. Lo que tiene que ocurrir aquí tarde o temprano es el desafuero del convencional Rojas Vade y el desafuero tiene como consecuencia jurídica que el pierde su escaño, no hay reemplazo. Dejemos que la investigación penal avance y dejen de proteger al convencional Rojas Vade con una reforma que lo va a beneficiar a él y a la lista que lo amparó”. Por su parte, el presidente Sebastián Piñera también se refirió a esta polémica, señalando que “todos queremos una buena Constitución. Todo lo que entorpezca, dificulte el camino hacia una buena Constitución es malo para Chile y para los chilenos”. “Queremos que esa Constitución respete principios esenciales, que no se debilite la unidad de nuestro país, que no se debilite los poderes del Estado, que no se debilite el Poder Judicial, el Poder Legislativo, que haya una independencia, autonomía y equilibrio entre los poderes”, aseveró. Por lo que para el mandatario “todo lo que nos desvíe de una buena Constitución, como usted me pregunta, creo que no aporta en nada a nuestro país”.

