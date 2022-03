00cd8e7ab0

Medio Ambiente Luis Cuello y arremetida contra la licitación del Litio: “Haremos todos los intentos para que no se concrete esta operación” El futuro parlamentario de la Cámara Baja abordó la denuncia que en Contraloría presentó junto al senador electo, Daniel Núñez para requerir la revisión administrativa del proceso de licitación del Litio, el que a su juicio, fue evidentemente desprolijo, acelerado y con total falta de transparencia por parte del Ejecutivo. Maria Luisa Cisternas Martes 1 de marzo 2022 11:45 hrs.

En conversación con la periodista Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, el diputado electo por el distrito 7, Luis Cuello (PC) se refirió a la denuncia contra la licitación del litio que presentó a Contraloría este martes junto al futuro senador, Daniel Núñez, y el movimiento Litio para Chile. Esto en base a las “vulneraciones a ciertos principios legales constitucionales” a las que incurrió el Ejecutivo, particularmente “hacia el principio de transparencia y probidad”, indicó el dirigente político del partido Comunista. Y es que los debates que se dieron en el Consejo Nacional del Cobre evidencian que se desarrolló un proceso desprolijo, acelerado y con total falta de transparencia, arguyó, lo que debe ser examinado administrativamente por el órgano contralor. Además, la iniciativa que impulsó el gobierno de Piñera, boicotea el proceso constituyente y el programa de gobierno de Apruebo Dignidad que “fue apoyado por una gran mayoría de chilenos y chilenas”, sostuvo. Es por esto que esta denuncia se hace cargo de otros vicios del proceso de licitación, diferentes a los señalados en los recursos de protección que se encuentran en tramitación en las cortes, indicó, los cuáles esgrimen argumentos relativos a la falta de consulta a los pueblos indígenas, a las comunidades y por negación de las facultades de los Gobiernos Regionales. “Creo que también es relevante, y por eso vamos a Contraloría con el diputado Daniel Núñez, que se represente que acá este proceso, por ejemplo, no ha exigido condiciones técnicas sino que solamente ha versado sobre condiciones económicas. Además de ello siempre se dijo públicamente, incluso por el Ministro de Minería, que las bases habían de la licitación habían sido publicadas, sin embargo eso no es así puesto que lo que se publicó fue un decreto que convocó a la licitación nacional e internacional, pero no así las bases y eso fue advertido durante la sesión del consejo de la Comisión Chilena del Cobre 13 días después de que ya había sido publicado este decreto”, señaló. Lo anterior es evidencia de una inclinación del actual mandatario por lapidar los recursos naturales, aseveró Cuello, señalando que “uno de los consejeros de Cochilco recordó que el año 2012, cuando se celebró esta fallida licitación del litio, terminó con la renuncia del subsecretario Pablo Wagner, durante el primer mandato de Sebastián Piñera”. Además de no especificar los salares donde se realizaría la extracción, el proceso de licitación se desarrolló en un período acotado, agregó el futuro parlamentario, considerando que esto “fue publicado el 13 de octubre en el Diario Oficial y tres meses después, el 12 de enero, fue adjudicado a dos empresas”. En ese sentido consideró que “estamos hablando de una jugada realmente de apuro, de una maniobra que claramente tiene un objetivo político más bien en orden de socavar toda la discusión que se está dando en la Convención Constitucional”. Y además de atentar contra la discusión constituyente, va en desmedro del programa de gobierno de Apruebo Dignidad, que contempla la creación de una empresa nacional del Litio, agregó. Lo que surge de un diagnóstico de años atrás y que ha sido respaldado por el mundo académico en cuanto permite generar una política nacional sobre el mineral estratégico con proyecciones a futuro. “Aquello no implica que los privados puedan participar en el proceso de explotación y de desarrollo industrial del Litio, sino que sean contemplados bajo una dirección clara y estratégica del Estado”, acotó. “Esto además está hoy día contenido en el programa de gobierno de Apruebo Dignidad, del Presidente Gabriel Boric por lo tanto a nosotros nos parece clave, y por eso vamos a la Contraloría, para detener este proceso porque de otra forma se impide, se busca de alguna manera, dificultar que esta política a largo plazo se desarrolle efectivamente a través de la creación de esta empresa nacional. Ese es el camino y es un camino que creo que ha sido parte central del debate constituyente, creo que hay una percepción clara de la mayor parte de la ciudadanía de que Chile ha dilapidado sus recursos, no sólo con el litio sino también con el cobre por lo tanto ya es momento de, antes que sea muy tarde, tomar pasos que impliquen tomar estos recursos y que hagan crecer la economía chilena y que la permita estar a futuro basada en el conocimiento, en desarrollo y tecnología“, indicó. En ese sentido, Cuello sostuvo que desde la bancada del partido Comunista se quiere contribuir al gobierno de Gabriel Boric en esta materia, dando las señales de que “haremos todos los intentos para que no se concrete esta operación de dilapidación del patrimonio nacional expresada en esta licitación del gobierno de Sebastián Piñera”. Finalmente, el legislador electo consideró que el gobierno de Apruebo Dignidad, “ciertamente va a tener toda la voluntad para cumplir con nuestro programa en el sentido de crear esta empresa nacional. Yo creo que acá hay una convergencia en las fuerzas políticas que apoyaron la candidatura de Gabriel Boric en el sentido de dar un giro al modelo económico. Ese giro económico también de desmantelar el modelo económico neoliberal, también significa pensar en un nuevo rol del Estado en la economía y por supuesto en un manejo sustentable de nuestros recursos naturales como el Litio y como el Cobre. Yo tengo esa confianza en el presidente Boric y sin duda vamos a trabajar en conjunto con la Ministra de Minería, Marcela Hernando en esta dirección”, señaló.

