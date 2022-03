5e0e0e1e35

Nacional Paulina Astroza por guerra ruso-ucraniana: “Hay que entender que Rusia se siente amenazada por Occidente” La académica de la Universidad de Concepción planteó que mientras no existan negociaciones entre el Kremlin y el bloque occidental, no le ve solución al conflicto. Además, afirmó que "este momento histórico va a transformar las relaciones internacionales". Diario Uchile Miércoles 2 de marzo 2022 10:25 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la doctora en Ciencias Políticas y académica de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, abordó el futuro de las negociaciones entre las autoridades rusas y ucranianas para detener el avance de la ocupación que en este último país ha dejado a más de 300 fallecidos. En esa línea, proyectó que “es muy difícil determinar qué destino tendrán porque depende de muchos factores” y apuntó principalmente a la desconfianza que se tienen ambos países para llegar a un acuerdo, dado el reforzamiento de los ataques rusos y las demandas de Ucrania por el cese de hostilidades a la Corte Internacional de la Haya. Además, planteó que “el conflicto no es entre Rusia y Ucrania, eso es la guerra en el terreno. Esto es mucho más amplio. Esto es en definitiva Rusia contra Occidente, considerando sobre todo a Estados Unidos, a la OTAN, a la Unión Europea y a todo el resto de los Estados que han sancionado a Rusia por este ataque a Ucrania”. “Mientras no haya una negociación política entre esas partes, yo no veo solución al conflicto. Creo que estas otras negociaciones si es que se llevan a cabo ahora, la verdad es que ni siquiera he visto el aval de las grandes potencias a lo que está haciendo Zelensky. Entonces tampoco sé qué margen de maniobra y de cuánto él puede ceder o no en esa mesa”, enfatizó Astroza. También sostuvo que “este momento histórico va a transformar las relaciones internacionales”, toda vez que el conflicto ha estado marcado por el complejo escenario económico, político y social que enfrenta Rusia y el cambio en la política exterior de neutralidad de países, tales como Suecia y Finlandia, donde han solicitado unirse a la OTAN. En ese contexto, apuntó que para poder llegar a un acuerdo “hay que entender que Rusia, de parte de Putin en especial, son ellos los que se sienten amenazados por Occidente. Que lo que están haciendo es una respuesta a una amenaza en el sentido que tras el término de la Guerra Fría ha sido Occidente quien se ha ido cada vez más ampliando hacia el área de influencia que era de la Unión Soviética”. La experta en derecho internacional señaló que la reacción de Putin se debe a que “vio una debilidad en Biden, en los europeos, vio una debilidad en muchos campos que leyó muy bien, pero en códigos de Guerra Fría, que no son los códigos de ahora y por eso está teniendo ciertos problemas, que podía avanzar y podía establecer la línea roja en que Ucrania por ningún motivo puede entrar ni a la OTAN, ni a la Unión Europea. Lo que necesitan son garantías por parte de Occidente respecto a la seguridad nacional de Rusia, que para ellos es un interés vital”. Pese a lo anterior, Astroza afirmó que “nunca vamos a poder garantizar que Putin no va a realizar otro ejercicio militar de este tipo cuando él vea que su seguridad nacional está en juego. Podrá atacar de nuevo o podrá influir como lo ha hecho en el Donbás”. Por ello, la académica aseveró que “lamentablemente, Ucrania aquí no es el actor principal, Zelensky no es el actor principal en la negociación, o sea, si él se opone a algo la política real se va a imponer y si es que no lo tiene que considerar, no lo van a considerar” e hizo un paralelo con lo sucedido en la denominada Crisis de los Misiles en Cuba en 1962, donde se llegó a un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero en el que quedó fuera de las negociaciones el presidente del país donde se desplegaron las armas, Fidel Castro. “Perfectamente podría pasar un escenario como el que se dio para la Crisis de los Misiles si eso permite llegar a un acuerdo político que mantenga la paz y seguridad internacional y se den garantías para ambas partes y eso le permite a Putin sacar al Ejército sin humillarse, porque cuando se humilla al vencido es el germen de la próxima guerra y eso bien lo saben los europeos cuando han humillado a los vencidos en las Guerras Mundiales”, recalcó. Asimismo, proyectó que cómo se avance en el conflicto dependerá de lo que pase con la figura de Vladimir Putin en el poder y los cuestionamientos internos que ha desatado tras el inicio de la guerra, la resistencia de los soldados rusos en terreno ucraniano y las medidas que adopte la Unión Europea para sancionar a Rusia.

