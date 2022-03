Rosa Catrileo: “Muchas de las propuestas de la derecha han sido una copia de la Constitución del 80”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la abogada mapuche y co-coordinadora de la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional, Rosa Catrileo, se refirió al debate en torno a la conformación del futuro poder legislativo y los disensos respecto de avanzar hacia un parlamento unicameral o bicameral.

Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de la evolución que ha tenido la mirada de la Convención sobre este tema, Rosa Catrileo sostuvo que “en general ha sido bien difícil llegar a acuerdos porque hay dos grupos marcadamente posicionados ya sea con el unicameralismo o bicameralismo, en una primera instancia había ganado la posición de tener una sola cámara pero nosotros siempre hicimos la advertencia de que este era un debate que se estaba dando”.

En ese sentido, la abogada mapuche resaltó que “el debate ha avanzado porque estamos en la etapa de la discusión en particular y efectivamente se avanzó a ciertos consensos bases que quedaron manifestados en indicaciones, pero también muchos colectivos dijeron que ésta era la base y que también se irá fortaleciendo ciertas atribuciones y fue así que avanzamos de un unicameralismo a un bicameralismo asimétrico que es algo que también está en construcción”.

Respecto de las principales diferencias entre lo aprobado en general y lo que se definió en la discusión en particular, la co-coordinadora de la Comisión de Sistema Político explicó que “lo aprobado en general era una sola Cámara, es decir, todo el proceso legislativo se iba a realizar en esa Cámara. Era de integración mixta con representación directa de la población y con un porcentaje de representación indígena a través de escaños reservados. Con esto se buscaba hacer un contrapeso porque hacerlo sobre la base de la proporcionalidad otorgaría una sobrerrepresentación de las grandes urbes”.

Por lo mismo, Rosa Catrileo agregó que “lo que ahora está en proceso de construcción ya no es una sola Cámara, ya no tiene esa integración, sino que es ésta Cámara, más otro órgano que represente a los territorios, a las regiones autónomas ya aprobadas. Entonces, el proceso legislativo de la mayoría de las leyes iba a seguir concentrada en esta única Cámara, pero ahora con un contrapeso que es este órgano de representación territorial que, en primera instancia, sería llamado Consejo Territorial pero tampoco está claro el nombre porque ayer aprobamos una indicación que la llama “Cámara Territorial””.

La convencional explicó que además se votó a favor de borrar la referencia al unicameralismo del texto “el sistema se define por los órganos y sus funciones y atribuciones más que por los títulos que pueda tener. Se podría mantener la referencia a la unicameralidad, pero si estamos creando un órgano de representación territorial que iba a tener implicancia en los procesos legislativos, aunque se llamara unicameral, estamos hablando de un sistema de dos cámaras”.

Sobre las diferencias entre este nuevo órgano y el actual Senado, Rosa Catrileo señaló que “primero está la integración. Hasta el momento hay un consenso que sea igualitario para todas las regiones, independiente de su número de población, esa es la primera diferencia. También hay una diferencia en el proceso legislativo. Actualmente el Senado puede iniciar proyectos de ley. Lo que estamos señalando ahora es que en el proceso legislativo esta cámara territorial no tenga injerencia en todos los proyectos de ley, sino que algunos en específico como aquellos que refieren a la división político-administrativa del país o aquellos que tengan que ver con los órganos regionales o aquellas leyes que tienen injerencia o consecuencia en las regiones autónomas”.

Respecto de la capacidad que ha tenido la instancia para lograr acuerdos y las críticas de la derecha al supuesto aislamiento al que ha sido sometido, Rosa Catrileo indicó que “creo que cuando se elaboró el proyecto para conformar la Convención no se pensó que iba a llegar tanta diversidad a la instancia, entonces, se actuó bajo la lógica de lo que viene siendo el Congreso y la realidad nos mostró otra cosa”.

En esa línea, la abogada agregó que “hubo una primera etapa de instalación que fue compleja, donde recién nos estábamos conociendo y el trabajo se complejizó, pero se pudo avanzar. Respecto de las críticas, no podría decir que acá hay un grupo que no ha participado de los grandes consensos, pero ese grupo no ha participado no porque exista un veto contra ellos, sino que las propuestas son una copia de la constitución del 80”.

De todas formas, la convencional realizó una autocrítica “nosotros no hemos tenido la capacidad de ir explicando lo que se está haciendo en la Convención y muchas veces la ciudadanía se queda en los titulares y los titulares no reflejan el trabajo, la reflexión que se está haciendo y las propuestas”.

Rosa Catrileo también tuvo palabras para analizar el caso de Rodrigo Rojas Vade y señaló que “no es positivo lo que él ha estado haciendo. Su nombre había quedado un poco en el olvido y reflotarlo no le hace bien a la Convención. No es necesario su voto para lograr grandes consensos y sus electores están representados”.

Finalmente, respecto de las críticas de Andrés Tagle a la Convención y los escaños reservados, la abogada afirmó que “le falta una formación profunda en Derechos Humanos. Los escaños reservados es una medida que viene a materializar obligaciones internacionales adquiridas por el Estado. Establecer los escaños reservados y pensar que van a representar solo a una población es un error”.