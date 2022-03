609c300e15

Proceso Constituyente Cristián Monckeberg sobre informe de la Comisión de Medio Ambiente: “Va a ser rechazado” El ex timonel de RN vaticinó un mal resultado para la votación en el pleno de la primera propuesta de la Comisión de Medio Ambiente en cuanto las ideas que contiene, son a su modo de ver, radicales. Diario Uchile Jueves 3 de marzo 2022 10:11 hrs.

En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, el convencional de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, se refirió a los reclamos de la derecha de la Convención Constituyentes referidos a una presunta marginación de la discusión política en la que se asienta la próxima carta fundamental. Al respecto el ex Ministro de Vivienda y de Desarrollo Social señaló que las razones por las que las mociones de la derecha son generalmente desestimadas, radica en que hay una mayoría de izquierda al interior del órgano redactor que ha tenido poca disposición a escucharlos, lo que consideró poco adecuado en cuanto la nueva Constitución debe diferenciarse a lo que es una Cámara del Congreso, que actúa en base a la contingencia y va de la mano con un gobierno de turno, señaló. Y es que a su parecer, la Convención debe trascender a la coyuntura para garantizar cambios con estabilidad. No obstante, aseguró que la relación entre la izquierda y la derecha ha ido cambiando para mejor y en eso indicó que una moción presentada por el Partido Comunista referido al sistema presidencial fue secundado por la derecha que integra la Comisión de Sistema Político. “El sistema presidencial que se está aprobando y por el cual se está empanzando a ver artículo por artículo es una propuesta del Partido Comunista que fue apoyada por nosotros, por votos nuestros que le faltaban para llegar a esa mayoría y así. El bicameralismo, por ejemplo distinto, asimétrico, sin que las dos cámaras hagan lo mismo es una propuesta que ha empujado fuertemente el Partido Socialista con nosotros y con parte de lo que es la ex Nueva Mayoría, en fin, hay de todo un poco. Y con gente de la Lista del Pueblo, con Rosa Catrileo que es de escaños reservados entonces se producen votaciones muy cruzadas en temas que son institucionales, que pasan de la contingencia“, sostuvo. Abordando este aspecto, Monckeberg estuvo de acuerdo con la convencional Rosa Catrileo, quien manifestó que el rechazo hacia la derecha se suscitaba en las circunstancias que el sector presenta iniciativas que pretendían homologar la Constitución de 1980 aún vigente. Sin embargo, el ex diputado señaló que Vamos por Chile ha logrado tener la habilidad de presentar indicaciones con flexibilidad y la voluntad de visar mociones de otros sectores, lo que se ilustró en la aprobación del artículo sobre Pluralismo Jurídico del informe de la Comisión de Sistemas de Justicia y en el que vaticinó un acuerdo transversal en el articulado que lo desarrolla durante la votación del segundo informe de la instancia. “Nosotros votamos en general la idea de que esto se traduzca en un texto, de que tengamos una justicia como la que conocemos y también para personas indígenas que quieran someterse a esa justicia, también lo vamos a generar. Hay algunos detalles que nosotros consideramos importantes y se nos dijo por otros constituyentes que en el segundo informe, esos detalles y límites a la justicia indígena se revisarían en un segundo informe. Por eso yo creo que hay que hacer un balance al final de la propuesta, en mayo, junio y ahí tomamos decisiones y ahí la ciudadanía corta el queque. De repente hay algunos que salen muy adelantados diciendo ‘esto va pésimo’, ‘esto va por mal camino’, está bien, a lo mejor se puede advertir pero eso no significa que sea la frase final”, señaló. Medio Ambiente se somete al pleno En otras materias del trabajo de la Convención, el ex timonel de RN proyectó lo que será la votación en general por el plenario del primer informe de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, previendo que los artículos presentados por los convencionales de dicha instancia, serán rechazados en su mayoría. “Yo creo que ahí hay una lógica más bien reivindicatoria, se juntaron en esa comisión todos los que ven los temas de medio ambiente de manera muy radical, no digo que bueno o malo, sino radical, entonces no hay posturas intermedias y eso es muy complejo porque lo más seguro que el informe hoy día, no quiero ser pitoniso, pero va a ser rechazado en un porcentaje alto, entonces van a tener que hacer transformaciones y no veo que tengan ánimo de hacer transformaciones. Ese es un nudo que vengo advirtiendo hace rato dado a cómo quedó conformada esa comisión, no sé si habrá un informe que represente a una gran mayoría. Ojalá que se produzca”. Adicionalmente consideró ambiciosa la idea de que “la Constitución lo tiene que hacer todo y que prácticamente el mundo político, social, ciudadano se inicia con la Convención y termina con la Convención”, en cuanto, de acuerdo a los plazos, “tendremos que tener una propuesta hasta donde podamos llegar, completa, armónica, razonada y será el Congreso y este Gobierno que asume los que irán complementando, mejorando, adhiriendo cosas. En fin, no podemos modificarlo todo si en un año es materialmente imposible“, sostuvo. Los planes de Schalper para la Convención Abordando las declaraciones que su correligionario, Diego Schalper, dio en un encuentro de la directiva de RN junto a parlamentarios y convencionales del partido, referidas a que había que enfrentar el nuevo período quitándole fuerza moral a la Convención, Monckeberg consideró poco necesaria la estrategia del parlamentario en la medida que “la Convención ya se ha auto infringido algunas pérdidas de valoración a la ciudadanía por errores propios”. “Yo creo que el más nefasto fue el de Rodrigo Rojas, a quien yo conocí, me pareció una correcta persona pero claro, fue duro y de hecho cuando anunció su eventual retorno sus mismos compañeros le dijeron ‘por favor, no vuelvas’ y bien que el Senado busque un reemplazo. Yo creo que la Convención hay que dejarla que camine. Cada uno tendrá su propia opinión respecto de ella, pero dejarla que camine, que resuelva, que entregue su propuesta y será la ciudadanía la que evalúe“.

