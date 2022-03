En medio de la tensión por la captura rusa de Jersón y el asedio a Mariúpol, comienzan las nuevas negociaciones entre Ucrania y Rusia

Este jueves 3 de marzo y luego de una semana desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Kiev y Moscú celebrarán la segunda ronda de negociaciones que permitan, eventualmente, un alto al fuego de este conflicto. Esta reunión ocurrirá sólo horas después del ataque a la ciudad portuaria de Jersón, ubicada al sur del país en las orillas del Mar Negro. Esta reunión se llevará a cabo en Belovezhskaya Pushcha, en la región bielorrusa de Brest, cerca de la frontera polaca, informó la agencia bielorrusa BELTA.

En este contexto, el asesor del Presidente de Ucrania, Mykhailo Podolyak, tuiteó que “los temas clave de la agenda son: 1. El alto el fuego inmediato; 2. Armisticio; y 3. Corredores humanitarios para la evacuación de civiles de pueblos/ciudades destruidos o constantemente bombardeados”. Además, el mismo funcionario horas antes había confirmado la reunión de hoy, también a través de su cuenta de Twitter.

“De camino a las conversaciones con la Federación Rusa. Ya en los helicópteros”, publicó, junto a David Arakhamia, un alto cargo del partido gobernante.

On our way to negotiations with the Russian Federation. Already in helicopters… pic.twitter.com/CMflDZ3NDk

Las autoridades de Ucrania confirmaron la caída de esta ciudad en manos del ejército ruso, y con 290 mil habitantes, es una de las mayores ciudades portuarias del país. En ese sentido, este hecho ya se considera como la victoria más importante de las tropas de Vladimir Putin en territorio ucraniano.

Incluso, a través de Telegram, el responsable de la administración regional de esa localidad, Guennady Lakhuta, señaló que “los ocupantes están en todas partes de la ciudad y son muy peligrosos”. Mientras que el alcalde de Jersón, Igor Kolykhayev, aseguró que conversó con las tropas rusas y decretó el toque de queda nocturno y la restricción de circulación en automóviles. “Hasta aquí todo va bien. La bandera que ondea encima nuestro es ucraniania y, para que esto siga así, estas exigencias deben ser respetadas”, enfatizó.

Además de Jersón, el ejército ruso se apoderó de otro puerto importante de Ucrania, el de Berdiansk, ubicado a orillas del Mar de Azov, y también están atacando el puerto de Mariúpol, ubicado a pocos kilómetros al este de Berdiansk. En este contexto, el alcalde de Mariúpol, Vadim Boichenko, sostuvo que la ciudad está “sin luz, sin agua (y) sin calefacción”.

En la misma línea, otro punto importante de este conflicto ocurre en Járkov, ubicada al noreste del país y considerada la segunda ciudad más poblada de Ucrania con 1,4 millones de habitantes. Este lugar ha sido escenario de potentes bombardeos y combates, luego del aterrizaje de tropas aerotransportadas rusas durante la jornada del miércoles. Y mientras en la capital Kiev se escucharon fuertes explosiones durante la noche que fueron reportadas a través de redes sociales, y que incluso habrían afectado a las instalaciones del metro de la ciudad, donde miles de personas se han refugiado en los últimos días.

Durante este día, comenzó la la segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania desde el lanzamiento de la ofensiva militar por parte del presidente Vladimir Putin el 24 de febrero. En este contexto, las conversaciones se desarrollan en Belovezhskaya Pushcha, en la región bielorrusa de Brest, en un lugar situado “no lejos de la frontera con Polonia”, aseguró el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinski.

Y es que esta reunión ocurre luego de que, los primeros contactos del lunes pasado, no supusieran grandes avances para la solución de este conflicto y el cese de los ataques militares. En ese sentido, representantes del gobierno de Ucrania han descartado capitular y reclaman un alto al fuego y la retirada de las fuerzas invasoras de su territorio. Mientras que desde el gobierno de Rusia exigen el reconocimiento de Crimea como territorio ruso, anexado en 2014, y la “desmilitarización y ‘desnazificación’ del Estado ucraniano”.

Estas rondas de negociaciones, además, se realizan cuando ya han sido informadas, de manera oficial, más de 2.000 muertes de civiles ucranianos y, cerca de 500 soldados rusos fallecidos en los primeros siete días de invasión contra Ucrania. Mientras que, en el recuento entregado el pasado martes por la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, se informó de, al menos, 136 civiles fallecidos, entre ellos 13 niños y más de 400 heridos. Sin embargo, reconocieron que el balance de víctimas es “mucho mayor”. Estos fallecimientos serán investigados por el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, por presuntos crímenes de guerra, luego de reiteradas acusaciones del gobierno ucraniano que sostienen que Rusia bombardeó zonas residenciales.

Además de las sanciones diplomáticas, culturales, deportivas, geopolíticas y económicas que se han acrecentado, el aislamiento de Rusia quedó en manifiesto en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que el miércoles adoptó una resolución exigiendo a Rusia “que inmediato, por completo y sin condiciones, todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente”, y deplora su invasión. Esta resolución se aprobó por mayoría de 144 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones.

Y en ese contexto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, anunció que más de un millón de personas ya han huido de Ucrania a los países vecinos, y aseguró que “para muchos millones más, dentro de Ucrania, es hora de que las armas se callen, para que se pueda brindar asistencia humanitaria que salve vidas”.

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.

For many millions more, inside Ukraine, it’s time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 2, 2022