Género Antonia Orellana en la antesala del 8M: “El compromiso que tenemos con la mejora de la vida de las mujeres no es de papel” Para transversalizar la perspectiva de género en todas las carteras del próximo gobierno, la futura ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, encabezó un encuentro interministerial en el marco del cual, el presidente electo llamó a los hombres a tomarse en serio el movimiento feminista en cuanto no se trata de una "banalidad" o una "demanda identitaria". Maria Luisa Cisternas Viernes 4 de marzo 2022 14:49 hrs.

Esta mañana la futura ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana encabezó el Encuentro Interministerial para las Políticas de Género a partir del cual se abordó con el resto de los y las próximas secretarias de Estado la metodologías de trabajo que se adoptarán para efectos de incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas a partir del próximo 11 de marzo. El encuentro que contó con la asistencia de la totalidad de los futuros ministros y ministras, radicó, según indicó Orellana, en abordar los desafíos en materia de género que tiene el país, revisar qué es lo que se ha hecho en esta materia durante los cuatro años de la administración Piñera y cómo se debe avanzar en esta política a través del programa de gobierno y mediante los compromisos que ha suscrito el Estado de Chile. Además los y las futuras ministras presentaron a sus asesores y asesoras ministeriales de género, que explicó Orellana, serán la contraparte de la división de políticas de igualdad del Ministerio de la Mujer. “En particular estamos haciendo una adaptación de los objetivos, de los programas de mejoramiento de gestión y de los compromisos ministeriales. Hoy día lo que le entregamos a los ministros fue el estado de la cuestión en sus ministerios, en qué se avanzaron los compromisos desde hace cuatro años y en qué estamos pendientes. Una cosa muy importante para nosotras es poder avanzar en tener cifras que detallen por género en todo el estado y también avanzar a tener cifras que visibilicen a las diversidades y disidencias“, indicó Orellana. Cabe recordar que con la designación del gabinete que anunció el Presidente electo Gabriel Boric durante el mes de enero, se dio a conocer que el Ministerio de la Mujer fue integrado al comité político, que es el círculo de las carteras que trabajan directamente con el Presidente de la República y asumen un rol prioritario en la administración del Estado. Sobre ese rol abundó Orellana asegurando que la transversalización de la política de género “no se quedará en la palabra sino que estará presente en cada decisión. En materias sectoriales, la futura titular de la cartera indicó que ya ha sostenido reuniones con los ministerios de Economía, Hacienda, Trabajo y Desarrollo Social para abordar las medidas que permitirán recuperar el empleo femenino que había antes de la pandemia y en eso indicó que se está revisando cuáles de los beneficios que ha entregado hasta ahora el gobierno podrían mantenerse para avanzar en esta arista. “Como se ve, el sector de las mujeres trabajadoras ha sido uno de los más lentos en recuperarse por lo tanto hay que mirar qué ha estado funcionando bien y qué mal, cómo podemos poner más incentivos también en el sector de los empleadores, cómo apoyamos las labores de cuidado que de acuerdo a datos que salieron ayer desde el Ministerio de Desarrollo Social, es uno de los principales motivos por los cuáles las mujeres no están volviendo al mercado formal así que hay que hacer una conjunción de muchas políticas, esto no va a ser fácil pero tenemos todo el empeño puesto en recuperar las cifras de empleo femenino”. Durante este encuentro, el Presidente electo Gabriel Boric hizo un llamado encarecido a los hombres, quienes según indicó el futuro mandatario, “guardamos de manera también un poco inevitable el machismo en el que fuimos formados”, para efectos de que se tomaran en serio el movimiento feminista. “Esto no es una banalidad, esto no es una respuesta posmoderna a demandas identitarias, sino que estamos hablando de un compromiso que está en la base de nuestro gobierno, el ser un gobierno feminista significa cambiar la manera en la cuál nos relacionamos, con la cuál vemos el mundo (…) Que estemos tomando esta consciencia yo creo que es tremendamente relevante así que les pido encarecidamente, particularmente a los hombres, por cierto también a las mujeres, pero particularmente a los hombres que lo tomemos muy en serio y que al final de nuestro gobierno podamos haber colaborado con el cambio cultural que el movimiento feminista ha empujado“, sostuvo. En el marco de esta actividad, realizada en las dependencias de la Universidad de Santiago de Chile, Orellana se refirió a la próxima conmemoración del día internacional de la mujer, asegurando que buscarán una forma de plegarse a las manifestaciones. “A nosotras nos parece también participar junto a las mujeres mayores y las niñas, que no necesariamente están en las marchas entonces queremos hacer una agenda coincidente con todas” sostuvo, añadiendo que “nosotras esperamos transmitir no sólo el 8 de marzo sino en toda nuestra gestión que el compromiso que tenemos en la mejora de la vida de las mujeres es un compromiso que no es de papel, que no se va a quedar en enumerar metas ni derechos, sino en avanzar en las cosas que nos complican el día a día, en la tramitación de ciertos procesos, en ciertas condiciones jurídicas en las que creemos que hay un consenso bastante transversal”. La futura subsecretaria de la Mujer, Luz Vidal, también dedicó unas palabras durante este encuentro interministerial aseverando que “las mujeres merecen el derecho a acceder a las oportunidades que les permitan desarrollarse con plenitud” y en ese sentido aseguró que la labor del ministerio irá en pos del bienestar y el buen vivir para “todos, todas y todes”. Asimismo aseveró que “el camino a la igualdad de género es la justicia”. (Foto de @jeanvegamorales).

