Proceso Constituyente Jaime Bassa: “Dentro de la Convención hay mucho más diálogo de lo que se ve hacia afuera” El exvicepresidente de la Convención Constitucional se refirió al trabajo que ha desarrollado la instancia y valoró los acuerdos que han permitido la aprobación de los primeros artículos que formarán parte del borrador de la nueva Constitución. Diario UChile Viernes 4 de marzo 2022 12:10 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el abogado y exvicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, se refirió al trabajo que ha desarrollado la instancia en medio de los debates que se han dado en el pleno respecto de los informes de las comisiones y los primeros artículos que ya han sido derivados al borrador de la nueva carta fundamental. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto del balance que hace de estos meses de trabajo, el abogado constitucionalista respondió que “estamos viendo una dinámica en la institución muy distinta a la que vimos en los primeros meses. Ahora en estas últimas semanas estamos viendo una dinámica de trabajo muy intensa y mucho más regularizada, donde las comisiones están haciendo un trabajo desde hace varios meses generando propuestas y donde el pleno ha empezado a tomar un protagonismo distinto al de hace un mes”. En ese sentido, Jaime Bassa agregó que “se ha recuperado esa centralidad que tuvo el pleno entre julio y agosto cuando se tuvo que echar a andar la Convención Constitucional. Estamos viendo que el diálogo actual entre las comisiones y el pleno está funcionando de buena manera, ya tenemos normas constitucionales preparadas y esperando a que la Comisión de Armonización la revise, las estudie y haga el proceso de redacción final”. Sobre el mecanismo en el cual la Convención ha buscado ponerse de acuerdo para llegar a los dos tercios, el exvicepresidente de la instancia recalcó que “estos acuerdos se han ido construyendo de una manera bien particular porque pareciera ser que aquellas propuestas de norma cuya redacción logra enganchar con el sentido común de la constituyente, son aprobadas fácilmente. Eso se debe a dos cosas: primero, a diferencia de lo que cierto sector de la élite está tratando de instalar, dentro de la Convención hay mucho más diálogo de lo que se hace ver hacia fuera y eso ha permitido que grupos distintos concurran en normas y redacciones comunes y eso se vaya mejorando con el diálogo entre comisiones y pleno”. En segundo lugar, destaca Bassa, “cuando uno visitaba asambleas u organizaba cabildos, uno escuchaba en todos lados lo mismo, el tipo de malestar que uno percibía de la ciudadanía era el mismo en todos lados y está reflejado en los colectivos que están representados en la constituyente, desde distintos puntos de vista. Todos los colectivos están representando formas distintas de un mismo malestar, de una misma expectativa de cambio y de justicia social y eso ha hecho mucho más sencillo concurrir en normas que puedan ser aprobadas por más de dos tercios en el pleno”. Respecto de las críticas sobre una supuesta incoherencia en las normas que se están aprobando, Jaime Bassa afirmó que “no estamos a salvo de cometer errores en ese sentido, porque, cada una de las 154 personas que estamos en la constituyente probablemente estamos demasiado cerca del fenómeno que estamos observando. Efectivamente, esa posibilidad de tomar una decisión en algún punto que sea incoherente o contradictoria con otra decisión tomada en otro momento es una posibilidad real”. En ese sentido, el abogado explicó que “tengo la impresión de que esas incoherencias hasta ahora no han ocurrido, pensando en que lo que ya se aprobó del primer informe de justicia, en sí mismo, es coherente, sin perjuicio de que a uno le pueda gustar más o menos. Me parece que lo que se aprobó en Justicia es en sí mismo coherente y lo que ya se aprobó en justicia, hasta lo que yo entiendo, no entra en contradicción respecto de lo que se ha aprobado en Forma de Estado”. El convencional representante de la región de Valparaíso, tuvo palabras también respecto de la campaña comunicacional en contra de la Convención y, en ese sentido, señaló que “siempre está el riesgo de que estemos mirando mal la realidad social, pero tengo la impresión de que en este caso no se trata de discusiones que no reflejen la realidad del país, ni se trata de discusiones alejadas o que no se hayan hecho antes. El problema está en que esas discusiones se han llevado adelante en espacios de representación institucional de la voluntad popular por primera vez”. Jaime Bassa agregó que “hay una cierta forma en la cual se construye opinión pública en Chile, donde los medios hegemónicos o tradicionales, se alimentan de un discurso institucional, por ejemplo, de la clase política, del gobierno, del Congreso, que representa una forma muy parcial y elitista de ver la sociedad. Hay ahí una distorsión, pero creo que se viene arrastrando de antes de la constituyente“.

