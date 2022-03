Corte Internacional de la Haya fija audiencias por juicio del Río Silala

Este miércoles la Corte Internacional de Justicia (CIJ) informó sobre las fechas en que se realizarán las audiencias públicas del juicio entre Chile y Bolivia por el Estatus y Uso de Agua del Río Silala, las cuales se desarrollarán entre el viernes 1 y el jueves 14 de abril en el Palacio de la Paz de La Haya.

Según señala el tribunal en un comunicado, las audiencias analizarán el fondo del caso, incluyendo las contrademandas expuestas por el país altiplánico.

Asimismo, señaló que debido a la pandemia del Covid-19 estas se desarrollarán de manera híbrida. Por lo que algunos miembros de la Corte asistirán al procedimiento oral en el Gran Salón de Justicia; mientras que otros, participarán de manera remota. En tanto, los representantes y especialistas de las partes involucradas en el caso podrán participar en ambas modalidades.

En tanto, los miembros de los cuerpos diplomáticos, la prensa y el público podrá seguir en vivo los alegatos a través de la página oficial de la Corte y el canal online de televisión de las Naciones Unidas.

PRESS RELEASE: the #ICJ will hold public hearings on the merits of the case concerning the Dispute over the Status and Use of the Waters of the Silala (#Chile v. #Bolivia) from 1 to 14 April 2022 https://t.co/Cf5TIshkNR. Watch the hearings live on @UNWebTV pic.twitter.com/DAZ1HFVrlY

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) March 9, 2022