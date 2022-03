52d60f566b

Educación Pablo Oyarzún, candidato a Rector: “La Universidad de Chile tiene la obligación de no encerrarse en sí misma” El académico sostuvo que es necesario terminar con la tendencia a “encerrarse”, al mismo tiempo que se debe cumplir un rol en el proceso de cambios que vive el país. Además, indicó que se debe evaluar el sistema de participación y la democracia al interior de la casa de estudios. Diario Uchile Miércoles 9 de marzo 2022 16:46 hrs.

Para el académico de las facultades de Artes y Filosofía y Humanidades, Pablo Oyarzún, el proceso de cambios que está viviendo el país demanda de la Universidad de Chile mayor participación y una mirada sobre el futuro y la sociedad que se quiere construir. En conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, Oyarzún delineó los principales temas que ha levantado como cruciales en su candidatura para convertirse en rector en el próximo periodo de cuatro años, hasta 2026. El docente explica que se requiere primero sacar a la Universidad de su “ensimismamiento” y llevarla a interactuar entre sus diferentes instancias y también hacia el exterior. “La Universidad es una institución altamente diferenciada en su interior, en términos de desequilibrios de las unidades, de las mismas funciones, de distintos aspectos de desequilibrios también de escasos niveles de igualdad, de paridad”, indicó Oyarzún. Para superar esas diferencias, el académico postula que se deben generar “nuevas prácticas dentro de la Universidad, pero también con la generación de ciertos marcos normativos que permitan y favorezcan esas nuevas prácticas”. Oyarzún agrega que es necesario “pensar la Universidad a partir de su comunidad, que no pongamos como condición sine qua non el carácter institucional. Las instituciones suelen recoger prácticas de las comunidades que las constituyen, pero rigidizan esas prácticas en aspectos normativos que permanecen por mucho tiempo. Las comunidades lo experimentan no solamente por habitar la Universidad, sino que también por estar en relación con el medio externo que también está en un proceso de cambio profundo”. “La Universidad tiene múltiples culturas internas. Lo interesante es que esas múltiples culturas entren en relación, ése es el punto central. Que no que se refugien en estos compartimentos estancos que están absolutamente determinados y que también por tradición tienden a generar esta especie de disociación interna en la Universidad”, precisó. Oyarzón subrayó que “no podemos pensar a la Universidad de Chile exclusivamente en sí misma, como una tendencia que tiene también a encerrarse y a mirar un poco de lejos, con distancia incluso, a sus propias universidades estatales. A mí ese tema me parece absolutamente central. Pasa por una relación fuerte en esa red, en el sistema de universidades estatales donde la Universidad de Chile puede tener una participación extraordinariamente importante en el tema de regionalización del país y del abordaje de los problemas regionales”. Para el candidato a rector, el trabajo con otras universidades estatales de regiones le permitiría además profundizar en sus realidades y en aportar en soluciones para los cambios que requieren los territorios. “Estos es interdisciplina, pero también política-país, política-región, política-América Latina, política-global”, precisó. Consultado sobre la democracia interna en la Universidad, Oyarzún indicó que “entiendo una democracia universitaria que no nace simplemente de un conjunto de normas, de un conjunto de derechos políticos, de unas ponderaciones de votación. Son relevantes, pero si no nacen de prácticas que están en la base misma de la Universidad, de interacciones cotidianas, entonces eso de nuevo tiende a volverse rígido, tiende a ser un peso normativo que impide que podamos producir constantemente el cambio en la Universidad como órgano deliberativo fundamental”. Respecto al próximo periodo presidencial que se iniciará el próximo viernes 11 de marzo con el cambio de mando, Oyarzún destacó la presencia de luna gran cantidad de personas procedentes de la Universidad de Chile entre las nuevas autoridades en el Gobierno, partiendo por el propio Gabriel Boric, quien estudió en la Facultad de Derecho y fue presidente de la Fech. El académico subrayó que “la Universidad de Chile tiene una responsabilidad de no solamente acompañar los cambios, sino que también ejercer una vigilancia crítica. Uno también debe tener la capacidad de decir ‘esto no va por buen camino’. Y la Universidad tiene la responsabilidad de decir esto, tiene la obligación histórica de hacer presente eso, así como también tiene la obligación de no encerrarse en sí misma, sino que abrirse al medio y aprender también del medio”.

