Internacional Viceprimera ministra de Ucrania confirma alto al fuego momentáneo y apertura de corredores humanitarios El alto al fuego entre Rusia y Ucrania durante esta jornada permitirá la evacuación de miles de personas afectadas por el conflicto, mientras que el Presidente de China, Xi Jinping, aseguró que las “sanciones contra Rusia arrastrarán hacia abajo a la economía mundial”. Diario UChile Miércoles 9 de marzo 2022 11:51 hrs.

Durante este miércoles, la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Vereschuk, confirmó un alto al fuego entre Rusia y Ucrania y la apertura de nuevos corredores humanitarios en territorio ucraniano que permitan evacuar a la población civil afectada por la invasión rusa. Según lo informado por Vereschuk el alto al fuego comenzó a las 9:00 hasta las 21:00 de este miércoles (hora local), y se trata de los corredores humanitarios de Energodar – Zaporozhie; Sumy – Poltava; Mariúpol – Zaporozhie; Volnovaja – Pokrovsk; Izium – Lozovaya; Gostómel – Kiev; Vorzel, Bucha, Borodianka e Irpín. En ese contexto en la jornada del martes, desde la Sede de Coordinación Interdepartamental rusa para la Respuesta Humanitaria en Ucrania anunciaron que Moscú declaró un “régimen de silencio” (o alto el fuego) a partir de este miércoles, para habilitar corredores humanitarios en varias zonas de Ucrania. Incluso, desde Moscú propusieron establecer una vía de comunicación continúa entre Rusia y Ucrania en relación a este proceso de evacuación de la población civil, informaron desde la Sede. No obstante, si bien en los últimos días Rusia informó la apertura de varios corredores humanitarios en diversas ciudades ucranianas como Kiev, Járkov, Volnovaja, Mariúpol y Sumy, desde el Ministerio de Defensa ruso aseguraron que, hasta el lunes, Ucrania no había cumplido con las condiciones establecidas y que las unidades nacionalistas no permiten a la población civil local y a ciudadanos extranjeros abandonar el territorio, debido a la amenaza de violencia física en su contra. Presidente de China, Xi Jinping: “Sanciones contra Rusia arrastrarán hacia abajo a la economía mundial” Este martes el presidente de China, Xi Jinping, sostuvo una videoconferencia con el presidente de Francia, Emmanuel Macron y el Canciller de Alemania, Olaf Scholz, donde se refirió a su visión sobre la tensión entre Rusia y Occidente. Según informaron desde la Cancillería, Xi enfatizó la necesidad de que Rusia y Ucrania “mantengan el impulso de las negociaciones, superen las dificultades y continúen las conversaciones para alcanzar resultados y paz”, e hizo un llamado a “la máxima moderación para evitar una escalada” de más violencia. Presidente de China, Xi Jinping. Además, el mandatario chino aseguró que las sanciones adoptadas por parte de Occidente como respuesta al operativo militar de Rusia en Ucrania “tendrán un impacto en la estabilidad de las cadenas financieras, energéticas, de transporte y de suministro mundiales”, y advirtió que “arrastrarán hacia abajo a la economía mundial, que está bajo la pesada carga de la pandemia, y serán perjudiciales para todas las partes”. Xi Jinping también llamó a “defender activamente un concepto de seguridad común, integral, cooperativo y sostenible” y a “un diálogo igualitario entre Europa, Rusia, Estados Unidos y la OTAN”, al referirse a las relaciones entre Rusia y Occidente. “China apoya a Francia y Alemania para que procedan en función de los propios intereses de Europa, consideren la seguridad duradera de Europa, se adhieran a la independencia estratégica y promuevan la construcción de un marco de seguridad europeo equilibrado, eficaz y sostenible”, enfatizó. Incluso, el pasado lunes, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, aseguró que China está dispuesta a continuar como mediador en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, declaraciones ligadas a la conversación telefónica del pasado viernes con el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, donde reconoció que su país se opone a la escalada de violencia durante la crisis en Ucrania y aseguró que ésta sólo puede resolverse a través del diálogo y las negociaciones. Fotografía de portada: RT ( Marc Sanye / AP)

