Internacional Con 2.778 medidas en 10 días: Rusia se convierte en el país más sancionado del mundo Según la base de datos de CastellumAI, el país ya acumula 5 mil 530 sanciones y supera a Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela. Presidente Vladimir Putin asegura que esta situación es “similar a una declaración de guerra”. Diario UChile Jueves 10 de marzo 2022 10:14 hrs.

Rusia se convirtió en el país más sancionado del mundo, sólo 10 días después de la invasión a Ucrania ordenada por el Presidente Vladimir Putin. A raíz de este hecho, y luego de una serie de medidas encabezadas por Estados Unidos y la Unión Europa tomadas desde el 22 de febrero, Rusia ha recibido más de 2 mil 778 nuevas sanciones que, sumadas a las anteriores, ya alcanzan las 5 mil 530, según Castellum.AI, una base de datos mundial que realiza el seguimiento de las naciones. En este contexto, Rusia superó a Irán, que se enfrentaba a 3 mil 616 sanciones en el transcurso de una década, principalmente debido al programa nuclear desarrollado en ese territorio. Gráfico de las sanciones, en color damasco, las sanciones a Rusia después del 22 de febrero de 2022.

Fuente: Castellum.AI La presión sobre Rusia ha ido en constante aumento desde el inicio de la invasión a Ucrania. Por ejemplo, durante el pasado fin de semana, American Express Co. y Netflix Inc. se sumaron a las empresas que se retiran o suspenden sus operaciones en territorio ruso. Y el día martes, The Coca-Cola Company también anunció el fin de sus operaciones en ese país. Según los representantes de algunas de estas multinacionales, lo hacen por los riesgos de las eventuales sanciones y otras se “autosancionan” al abandonar el país, sin estar en la obligación legal de hacerlo. “Esta es la guerra nuclear financiera y el mayor evento de sanciones de la historia, porque Rusia pasó de formar parte de la economía mundial a ser el mayor objetivo de las sanciones mundiales y un paria financiero en menos de dos semanas”, aseguró Peter Piatetsky, cofundador de Castellum.AI y ex funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos durante las administraciones de Barack Obama y Donald Trump. Además, el pasado fin de semana, el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que la cantidad de sanciones aplicadas a su país es “similar a una declaración de guerra”. Y en esa línea, el país que lidera las sanciones contra el Gobierno de Vladimir Putin es Suiza, con 568 acciones, seguida por la Unión Europea con 518 y 512 de Francia, mientras que Estados Unidos ya ha impuesto 243 acciones sancionadoras a Rusia. En base a los datos entregados por Castellum.AI, se confirma que los países europeos, que históricamente han sido más reticentes a aplicar tipo de medidas, han liderado este camino, incluso superando a Estados Unidos.

