Nacional Pleno de la Convención inicia debate de primer informe sobre Derechos Fundamentales En la instancia se votarán en general 50 artículos de propuesta constitucional. Entre los temas que marcaron la deliberación están el derecho a la libre expresión y de propiedad. Además, reconocieron la necesidad de mejorar algunas normas. Natalia Palma Jueves 10 de marzo 2022 16:22 hrs.

Este jueves el pleno de Convención Constitucional comenzó la discusión del primer informe emanado de la comisión de Derechos Fundamentales, en la que se votarán en general 50 artículos. El texto con las normas de propuesta constitucional está separado por dos bloques. El primero, relativo a la titularidad de los Derechos Humanos, destinatarios, límites y restricciones y su financiamiento. Mientras el segundo, refiere a temas tales como la libertad de expresión, de conciencia, de información; libertad de emprender, derechos sexuales y reproductivos, derecho al debido proceso, entre otros. Por eso, uno de los elementos que destaca en esta comisión- integrada por 33 convencionales- es la amplitud del catálogo de contenidos que aborda la instancia. Sin embargo, para esta jornada se proyecta una votación compleja, ya que durante la deliberación varios constituyentes apuntaron a problemas de redacción y a la necesidad de mejorar varios artículos. Así, por ejemplo, la convencional del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, comentó que respecto al derecho a la libertad de expresión “se debe superar la concepción anticuada que lo reduce solo al derecho a informar sin censura previa y a recibir información, porque es mucho más que eso”. Por ello para la periodista “hay que garantizar la diversidad y la pluralidad que el país tiene y eso es también hacerse cargo de la concentración de propiedad de los medios y no mirar hacia el lado. Eso no significa nunca ni censura, ni tampoco tratar de regular los contenidos de los medios. Se trata sí de que exista pluralidad en los contenidos, eso es vital para profundizar la democracia”. En Vamos por Chile, el convencional Bernardo Fontaine manifestó sus reparos sobre las normas de derecho a la propiedad y apuntó que “la comisión está proponiendo que no exista un criterio concreto para fijar la indemnización en caso de expropiación”. En esa línea, mencionó que “según la redacción del Artículo 20, el expropiado no podrá obtener del juez un monto mayor de indemnización porque la ley que la establezca estará sobre el juez” y agregó que “el Artículo 18 también debe ser reescrito para precisar y corregir contenidos. Por ejemplo, no existe ninguna razón para impedir a priori que los títulos y concesiones no estén protegidos por el derecho de propiedad”. El convencional del Colectivo Socialista y miembro de la comisión de Derechos Fundamentales, Matías Orellana, si bien defendió el trabajo de la instancia, reconoció que algunas normas deben ser repensadas de manera que “grafique el sentir del Estado social y democrático de derecho que queremos generar”. De esta manera, adelantó su voto favorable para la iniciativa sobre obligaciones generales del Estado con los Derechos Fundamentales, el principio de progresividad y de no regresión, la titularidad de derechos, el derecho a la vida, entre otros. Además, manifestó que rechazará en general todas las normas relativas al debido proceso penal y al derecho de propiedad. En tanto, la convencional de Movimientos Sociales Independientes y Coordinadora de la comisión, Janis Meneses, recalcó que “no es posible negociar la dignidad. Tendremos que llegar a los acuerdos necesarios para transformar. Ni los mínimos ni los máximos, simplemente los justos”. Asimismo, sostuvo que “la cantidad de palabras de una norma no determinará si es mejor o peor. Debemos preocuparnos que diga simplemente lo que necesitamos que diga. Hacernos cargo de los problemas de nuestro tiempo”. En esa línea adelantó también su respaldo a los artículos relacionados a los derechos sexuales y reproductivos, tales como aquella que permite la interrupción voluntaria del embarazo (Art.16) y la educación sexual integral (Art.17). Una vez terminado el debate, se espera que la votación en general del informe de Derechos Fundamentales se desarrolle pasadas las 16.00 horas de este jueves. Aquellas normas que sean rechazadas por el pleno volverán a la comisión para ser revisadas. Pleno Sesión N°66 – Convención Constitucional Chile – 10/03/2022 https://t.co/U7fHpUEYan — Chile Convención (@convencioncl) March 10, 2022

