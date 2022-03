900b6e5186

Nacional Abogado de presos de la revuelta por retiro de querellas: “Es un gesto importante” Lorenzo Morales de la Defensoría Popular, señaló que la medida es un paso para terminar con la prisión preventiva que aún enfrentan decenas de jóvenes detenidos en el marco del estallido social. Además, indicó que incluso podría abrir una puerta para la revisión de las sentencias contra personas condenadas por los tribunales. Raúl Martínez Viernes 11 de marzo 2022 9:21 hrs.

Como un gesto importante calificó el abogado de la Defensoría Popular Lorenzo Morales, la decisión anunciada la tarde de este jueves por los ministerios del Interior y de Justicia del retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado presentadas en el marco del estallido social. Morales, abogado litigante en estos casos en defensa de varios de estos jóvenes, indicó que “podría ser en términos políticos una decisión efectista, pero no me gustaría quedarme en aquello porque es un buen gesto. Nosotros creemos que incluso una posición un día antes de que empiece el mandato del Presidente Gabriel Boric, me parece importante, aunque creo que debería haber noticias de situaciones mejores, pero es un buen paso”. Según explicó, en las condiciones en que se presenta la decisión, sólo uno de los casos podría ser efectivamente beneficiado, mientras que el resto deberá esperar algunas otras diligencias como en el caso de la quema de la sede de la Universidad Pedro de Valdivia en la avenida Vicuña Mackenna y la realización del nuevo juicio en la investigación por lo ocurrido en el Hotel Principado en el sector del Parque Bustamante. A eso se suman los “casos intramarchas de funcionarios que pasaron a llevar los cánones de la Ley Orgánica de Carabineros. En los casos que acabo de nombrar y otros, hay una policía política metida que no es el OS-9 sino que la Dipolcar. Me parece que esos casos se deberían revisar y de quitar las querellas también”, explicó. Lorenzo Morales subrayó las ganas de las nuevas autoridades por resolver este tema, destacando que “se han dado gestos a los familiares donde yo creo que van a ocurrir hechos importantes. Los familiares han acudido a la Corte Interamericana hace seis, ocho meses viendo los casos no solamente que han tenido prisiones injustas, sino también con el trato de Gendarmería”. Respecto a este último punto, Morales precisó que “muchos de los muchachos que están condenados y que son bastantes, postularon hace seis, cinco meses, a beneficios intrapenitenciarios y les fueron a todos negados, no obstante que cumplían con todos los requisitos”, situación que dijo que como defensores y los familiares esperan que también pueda mejorar con la nueva administración. De hecho, la determinación podría abrir la posibilidad de revisar algunas condenas, comentó el penalista. En el anuncio conocido la tarde del jueves del retiro de las querellas contra jóvenes detenidos durante el estallido social, se agregó que se creará una “mesa de reparación para las víctimas de violación de Derechos Humanos que estará a cargo de la próxima Subsecretaria Haydee Oberreuter”. Además, se indicó que “desde el ministerio de Economía se apoyará a micro, pequeños y medianos comerciantes de sectores afectados en el contexto de las manifestaciones del estallido social, quienes sufrieron de forma directa daños severos en sus fuentes de trabajo”. En el comunicado donde se dio a conocer la decisión, se concluye señalando que “para el Gobierno del Presidente electo Gabriel Boric es importante la voluntad política de reconstruir confianzas y avanzar hacia la paz social”.

