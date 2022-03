ddca2e28e2

Política Manuel José Ossandón y votación por la presidencia del Senado: “Para mí es el quiebre de Chile Vamos” El senador de Renovación Nacional expresó su molestia por la votación que se dio ayer en la Cámara Alta y acusó a la UDI de estar negociando "a escondidas" con el oficialismo. Diario UChile Sábado 12 de marzo 2022 11:42 hrs.

A su llegada la Solemne Oración Ecuménica por el pueblo de Chile que se realizará con motivó de la asunción del nuevo Presidente de la República Gabriel Boric, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, expresó su molestia luego de la votación que se dio ayer en el Senado por la presidencia de la corporación y que recayó en el socialista Álvaro Elizalde. Esto porque previo a lo que fue la votación, desde Renovación Nacional confiaban en que la presidencia de la Cámara Alta recaería en el exalcalde de Puente Alto, luego que éste último sostuviera una conversación con el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson. Pero previo al inicio de la sesión, la colectividad de calle Antonio Varas se enteró que la UDI había negociado con el oficialismo para repartir la presidencia del Senado entre ambos bloques políticos. Consultado si esta situación significaba el quiebre de Chile Vamos el parlamentario respondió que “para mí sí, pero eso no depende de mí, depende del partido. Por lo menos en el Senado nosotros no vamos a trabajar con ellos. Tenemos un grupo de Whatsapp, un montón de cosas y nos salimos de todo. ¿Qué confianza vamos a tener si podemos estar conversando con un senador y él puede estar negociando por abajo con otro?”. En ese sentido, el senador Ossandón acusó a sus pares de la UDI de estar negociando a escondidas “el día jueves a las 11 de la noche había una reunión en que se iban a cortar todas las diferencias que habían entre la UDI, Evopoli y RN. No llegó ni Evopoli ni la UDI y los teléfonos desconectados. La última relación que tuvimos fue el día viernes a las 8:30 de la mañana en que el Macaya (sic) me informa a mí y Galilea que no tiene nada que negociar con nosotros porque ellos ya habían negociado con el Partido Socialista y el Frente Amplio”. Ossandón descartó también que su conversación con el ministro Jackson haya sido a escondidas como han acusado algunos representantes de la UDI “mi conversación fue pública, en el Senado de la república, delante de todo el mundo y yo fui el que dijo lo que había planteado, nada de escondido”. El parlamentario agrega que “como ellos traicionaron a Chile Vamos tienen que buscar un chivo expiatorio y en las redes sociales han inventado que yo ofrecí cuatro votos para una reforma tributaria que ni siquiera conozco. Además quiero decirles que los senadores de RN son de muy buen nivel y no se mandan por orden de nadie”. Finalmente, Ossandón recalcó que “nosotros en Renovación Nacional queremos ser una oposición colaborativa, este Chile necesita colaboración, pero no significa aceptar cualquier cosa”.

