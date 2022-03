Portavoz chino afirma que Estados Unidos “es la mayor amenaza para la paz mundial”

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Zhao Lijian, compartió este viernes en su cuenta de Twitter una publicación que muestra gráficos comparativos de los gastos militares realizados en el 2020 por EE.UU. con los del resto del mundo.

“Quién es la mayor amenaza para la paz mundial, los datos lo dicen todo…”, reza el tuit.

Who is the biggest threat to world peace, the data tells it all… pic.twitter.com/NiHth2soIp

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 11, 2022