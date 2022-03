4261b905b3

3552191db4

Nacional Colegio de Profesores pide al Mineduc revisar aforos en salas de clases A través de una carta, el Magisterio junto a otros gremios de la educación, plantearon a las nuevas autoridades del sector la necesidad de revisar las medidas que dejó la anterior administración para el retorno presencial a clases. El presidente del gremio, Carlos Díaz, indicó que si bien están de acuerdo con el retorno a las aulas, debe ser con “garantías de seguridad”. Diario Uchile Lunes 14 de marzo 2022 16:20 hrs.

Whatsapp Tweet

El Colegio de Profesores expresó su preocupación por los aumentos de contagios por Covid 19 en los colegios del país, además de exigir un cambio del protocolo para el retorno a clases que dejaron las autoridades del Gobierno de Sebastián Piñera, que a juicio del presidente del gremio, Carlos Díaz, “atenta contra la vida y contra la salud de las comunidades educativas”. El dirigente subrayó que se debe establecer aforos en las salas de clases, ya que “es inconcebible que tengamos aforos en distintos lugares y no exista aforos en las escuelas”, precisó. Díaz indicó que en muchas comunas, en particular en el sur del país donde estuvo la semana recién pasada, “vemos como nuestros estudiantes en muchas partes están hacinados, 35, 40, 45 niños en un salón a 30, 40 centímetros de distancia sentados uno del otro. Obviamente que ahí hay una certeza que se va a producir un contagio masivo en cualquier momento”. El presidente del gremio señaló que se debe suspender la jornada escolar completa durante el mes de marzo para revisar las medidas para un retorno seguro a clases, “revisando las medidas que se van tomando (…) haciendo los cambios cuando las medidas no han resuelto los problemas”. “Indudablemente que la presencialidad tiene que ser hoy día la tónica en nuestro país. En ese sentido, tal cual lo hemos venido señalando, queremos una presencialidad para todas y todos los estudiantes, pero una presencialidad que dé también garantías de seguridad a nuestros padres y apoderados y por supuesto que a nuestros escolares”, agregó Díaz. El representante precisó que “tenemos una situación que se repite a lo largo y ancho del país. Lo más preocupante es que tenemos una situación de contagio que día a día va en aumento. Tenemos el número y tenemos la relación de las distintas comunas y regiones del país que lo vamos a entregar en primer término al ministro de Educación”. Por otro lado puntualizó que “es muy preocupante como poco a poco va creciendo el número de contagios, tanto de estudiantes, tanto de profesores, tanto de asistentes de la educación. Y los resguardos que se toman considerando el actual protocolo, tampoco son los más efectivos. Acá hay una lógica casi de secretismo frente a esos temas”. Por su parte, Eduardo Catalán, dirigente de la Asociación de Padres, Madres y Apoderados Andepa, se sumó a las críticas a la administración del Mineduc encabezada por Raúl Figueroa, señalando que el protocolo que dejaron implementado no les da confianza. “El tema de los aforos, la presencialidad que dejó amarrado el Gobierno anterior, a nosotros nos da mucha inseguridad como padres. No es que no queramos mandar a nuestros hijos a clases, no es que no queramos mandar a los niños a las escuelas. El tema es cómo lo hacemos. Le pedimos a las nuevas autoridades que revisen los protocolos, que revise todo el funcionamiento y la marcha del sistema educativo. No queremos que los colegios se vayan a cerrar en un par de semanas más por el problema del Covid y otras enfermedades”, comentó. Mientras, Noemí Quintana Duarte, presidenta de la Feusach y vocera de la Confech, sostuvo que en el caso de las instituciones de educación superior, el Mineduc con Figueroa a la cabeza, dejó establecido que deberán regresar en la medida en que cuenten con recursos y las medidas que permitan hacerlo de manera segura, sin definir protocolos claros sobre el tema. “Estamos empezando las clases sin un protocolo, sin un marco de acción claro y nos preocupa. Queremos la presencialidad, queremos volver a clases, pero no queremos que esto retroceda por falta de protocolos y falta de preocupación del Ministerio de Educación”, indicó la dirigenta estudiantil. Los dirigentes junto a otros representantes coincidieron en que se debe convocar una mesa de trabajo para que las autoridades escuchen a las comunidades escolares y se tomen las decisiones en conjunto con docentes, asistentes de la educación, estudiantes y las autoridades del Gobierno. Además, Carlos Díaz adelantó que el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, los convocó a una reunión el próximo día jueves para escuchar sus planteamientos y conocer las medidas que se tomarán respecto del retorno a las aulas.

El Colegio de Profesores expresó su preocupación por los aumentos de contagios por Covid 19 en los colegios del país, además de exigir un cambio del protocolo para el retorno a clases que dejaron las autoridades del Gobierno de Sebastián Piñera, que a juicio del presidente del gremio, Carlos Díaz, “atenta contra la vida y contra la salud de las comunidades educativas”. El dirigente subrayó que se debe establecer aforos en las salas de clases, ya que “es inconcebible que tengamos aforos en distintos lugares y no exista aforos en las escuelas”, precisó. Díaz indicó que en muchas comunas, en particular en el sur del país donde estuvo la semana recién pasada, “vemos como nuestros estudiantes en muchas partes están hacinados, 35, 40, 45 niños en un salón a 30, 40 centímetros de distancia sentados uno del otro. Obviamente que ahí hay una certeza que se va a producir un contagio masivo en cualquier momento”. El presidente del gremio señaló que se debe suspender la jornada escolar completa durante el mes de marzo para revisar las medidas para un retorno seguro a clases, “revisando las medidas que se van tomando (…) haciendo los cambios cuando las medidas no han resuelto los problemas”. “Indudablemente que la presencialidad tiene que ser hoy día la tónica en nuestro país. En ese sentido, tal cual lo hemos venido señalando, queremos una presencialidad para todas y todos los estudiantes, pero una presencialidad que dé también garantías de seguridad a nuestros padres y apoderados y por supuesto que a nuestros escolares”, agregó Díaz. El representante precisó que “tenemos una situación que se repite a lo largo y ancho del país. Lo más preocupante es que tenemos una situación de contagio que día a día va en aumento. Tenemos el número y tenemos la relación de las distintas comunas y regiones del país que lo vamos a entregar en primer término al ministro de Educación”. Por otro lado puntualizó que “es muy preocupante como poco a poco va creciendo el número de contagios, tanto de estudiantes, tanto de profesores, tanto de asistentes de la educación. Y los resguardos que se toman considerando el actual protocolo, tampoco son los más efectivos. Acá hay una lógica casi de secretismo frente a esos temas”. Por su parte, Eduardo Catalán, dirigente de la Asociación de Padres, Madres y Apoderados Andepa, se sumó a las críticas a la administración del Mineduc encabezada por Raúl Figueroa, señalando que el protocolo que dejaron implementado no les da confianza. “El tema de los aforos, la presencialidad que dejó amarrado el Gobierno anterior, a nosotros nos da mucha inseguridad como padres. No es que no queramos mandar a nuestros hijos a clases, no es que no queramos mandar a los niños a las escuelas. El tema es cómo lo hacemos. Le pedimos a las nuevas autoridades que revisen los protocolos, que revise todo el funcionamiento y la marcha del sistema educativo. No queremos que los colegios se vayan a cerrar en un par de semanas más por el problema del Covid y otras enfermedades”, comentó. Mientras, Noemí Quintana Duarte, presidenta de la Feusach y vocera de la Confech, sostuvo que en el caso de las instituciones de educación superior, el Mineduc con Figueroa a la cabeza, dejó establecido que deberán regresar en la medida en que cuenten con recursos y las medidas que permitan hacerlo de manera segura, sin definir protocolos claros sobre el tema. “Estamos empezando las clases sin un protocolo, sin un marco de acción claro y nos preocupa. Queremos la presencialidad, queremos volver a clases, pero no queremos que esto retroceda por falta de protocolos y falta de preocupación del Ministerio de Educación”, indicó la dirigenta estudiantil. Los dirigentes junto a otros representantes coincidieron en que se debe convocar una mesa de trabajo para que las autoridades escuchen a las comunidades escolares y se tomen las decisiones en conjunto con docentes, asistentes de la educación, estudiantes y las autoridades del Gobierno. Además, Carlos Díaz adelantó que el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, los convocó a una reunión el próximo día jueves para escuchar sus planteamientos y conocer las medidas que se tomarán respecto del retorno a las aulas.