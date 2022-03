4261b905b3

3552191db4

Cultura Cortometraje Bestia obtiene importante reconocimiento en los Premios Annie El cortometraje fue reconocido a pocas semanas de los premios Óscar, certamen que se realizaría el el próximo 27 de marzo. Diario Uchile Lunes 14 de marzo 2022 9:46 hrs.

Whatsapp Tweet

El sábado recién pasado, la Asociación Internacional de Películas Animadas realizó la ceremonia de los Premios Annie, uno de los certámenes más importantes del género de la animación. En dicha ocasión, la película de 15 minutos, Bestia, fue reconocida en la categoría de Mejor Cortometraje. La obra está inspirada en Íngrid Olderöck, agente de la Dirección Nacional de Inteligencia de Chile (DINA) en 1975. Hugo Covarrubias, director de la animación, agradeció el reconocimiento y señaló: “Estamos muy felices, este es un reconocimiento tremendo y es muy importante para nosotros como equipo”. El cortometraje fue reconocido a pocas semanas de los premios Óscar, certamen que se realizaría el el próximo 27 de marzo y en donde la cinta competiría con obras como Affairs of The Art, Boxballet, Robin Robin y The Windshield Wiper.

El sábado recién pasado, la Asociación Internacional de Películas Animadas realizó la ceremonia de los Premios Annie, uno de los certámenes más importantes del género de la animación. En dicha ocasión, la película de 15 minutos, Bestia, fue reconocida en la categoría de Mejor Cortometraje. La obra está inspirada en Íngrid Olderöck, agente de la Dirección Nacional de Inteligencia de Chile (DINA) en 1975. Hugo Covarrubias, director de la animación, agradeció el reconocimiento y señaló: “Estamos muy felices, este es un reconocimiento tremendo y es muy importante para nosotros como equipo”. El cortometraje fue reconocido a pocas semanas de los premios Óscar, certamen que se realizaría el el próximo 27 de marzo y en donde la cinta competiría con obras como Affairs of The Art, Boxballet, Robin Robin y The Windshield Wiper.