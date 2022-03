cff8ebba1a

18-O Vocero de familiares de presos del estallido: “Necesitamos el apoyo del Gobierno para que le dé urgencia al proyecto de Indulto” En el marco de la liberación de tres reclusos de Santiago 1 -dos de los cuáles quedaron en condición de libertad vigilada intensiva- el vocero de la Agrupación Nacional de Familiares de Presos Políticos, Osvaldo Durán, abordó el que a su juicio, es el modo en que debe proceder el Gobierno para conceder justicia a quienes fueron detenidos y encarcelados en el contexto del estallido social. Maria Luisa Cisternas Lunes 14 de marzo 2022 20:03 hrs.

Este lunes Fabio Mancilla, Carlos Valenzuela y Cristian Macaya fueron liberados de la cárcel Santiago 1. A las afueras del recinto penal fueron recibidos por sus familiares luego que optaran por un juicio abreviado, tras el cual tanto Mancilla como Macaya terminaron bajo la condición de libertad vigilada intensiva. Si bien esta medida entrega una suerte de bálsamo para quienes se encontraban privados de libertad, lo cierto es que está lejos de ser una salida digna bajo el parecer de las agrupaciones de los familiares de los “presos del estallido social”. Así lo sostuvo Osvaldo Durán, vocero de la Asamblea Nacional de Presos Políticos en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, a propósito del caso de Mancilla, Valenzuela y Macaya quienes fueron detenidos por Carabineros el 29 de marzo del 2021 en Villa Francia, bajo el concepto de porte de elementos incendiarios. Esto en circunstancias que los tres iban en un vehículo camino a “Plaza Dignidad”, indicó Durán. El dirigente aseguró que la mayoría de los presos del estallido social -a excepción de quienes han sido absueltos de los casos que enfrentaban- han terminado en libertad a través de dos mecanismos: uno producto de la modificación de la Ley de Armas y el segundo a través del juicio abreviado. Este último, indicó Durán, se adopta a través de “un ofrecimiento que hace la Fiscalía para poder ahorrarle recursos al Estado”, lo que a su parecer radica en una manipulación, dado que los reclusos se ven empujados a acceder a esta fórmula por razones que “van mucho más allá del encierro, sino que tienen que ver con las condiciones intracarcelarias que son horribles“. “Ellos no salen en libertad total, hay que recalcar ese punto, salen en la condición de libertad vigilada intensiva y están cumpliendo una pena mixta. O sea todo el tiempo que pasaron en prisión preventiva, se lo descuentan a la pena que pudiese ser tres años un día, cuatro y un día, cinco y un día y el resto lo tienen que pasar afuera bajo ciertas condiciones, por lo tanto no es una libertad al 100 por ciento, tiene ciertas restricciones y además tiene un control permanente de Gendarmería”, señaló. https://radio.uchile.cl/wp-content/uploads/2022/03/WhatsApp-Video-2022-03-14-at-18.02.56.mp4 @gaza25 reportero. En espera de la libertad de Cristian, Fabio y Carlos, presos de la revuelta, del 29M en Villa Francia Del mismo modo, en el caso de Macaya y Mancilla “ellos salen porque tienen que aceptar un delito que muchas veces ni siquiera es el delito por el cual están siendo imputados. O sea no llegaron a un juicio para demostrar que son inocentes, pero por el sólo hecho de poder salir a la calle, tienen que terminar aceptando algún delito que no cometieron“, criticó. A partir de la liberación de los tres reclusos de Santiago 1, Durán abordó el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado que llevó a cabo el gobierno entrante y si bien sostuvo que desde la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos se valoró la medida, consideran que aún queda mucho por trabajar en la libertad de todas y todos los presos de la revuelta, en vías de, por ejemplo, reponer el proyecto original de indulto en el Congreso Nacional. “No hay que olvidar que en el Senado, el senador Pedro Araya, colaboró para que se cercenara completamente este proyecto, entonces el alcance que tiene en estos instantes es muy bajo respecto al universo de cantidad de presos” señaló. En ese sentido sostuvo que desde la agrupación se ha buscado interceder, llevando a cabo un “trabajo previo con los diputados donde nos han ofrecido reponer todo lo que se sacó y ahí necesitamos de todas maneras el apoyo de este gobierno para que le dé urgencia a este proyecto para poder sacarlo lo antes posible“. En relación al indulto presidencial, Durán afirmó que desde la agrupación se encuentran estudiando las formas en las que este trámite pueda realizarse de la forma más expedita posible, en la medida que este beneficio debe ser solicitado por los reos a Gendarmería, para que desde ahí se evacúe un informe cuyo tiempo de elaboración radica en una incertidumbre para los familiares de los presos, señaló Duran. Por este motivo “este es un tema que debemos conversar con el subsecretario de Justicia, que es la persona de la cual depende Gendarmería”, indicó. Sobre las medidas que debe adoptar el Ejecutivo en esta materia, el dirigente señaló que además de contemplar medidas de no repetición, el Gobierno debe partir por mejorar las condiciones de los presos de la revuelta, toda vez que estas deberían ser distintas a las de un “preso social”, sostuvo. Así las cosas, el dirigente consideró que este cometido se ve algo más auspicioso en este gobierno -en relación al anterior- en la medida que ahora se reconoce la existencia de los presos políticos. “La derecha aquí ha hecho un trabajo de criminalización de la protesta y además de tratar de delincuentes a personas que todavía no son procesados. De hecho las personas que aceptaron esta salida alternativa no llegaron a un juicio básicamente por un tema de plazos muy extensos que incluso están fuera de los convenios que ha firmado nuestro país respecto a los derechos humanos. No se puede tener a una persona privada de libertad en la calidad de imputado en la cárcel por más de un año y hay personas que llevan más de dos años (…) Ahora, para el otro gobierno no existían los presos políticos y ahora sí, por tanto tenemos que hacer un trabajo con la Subsecretaría de Justicia”, consideró.

