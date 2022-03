de4dfb2527

Educación Así fue el inicio de clases presenciales 2022 en la U. de Chile Este lunes 14 de marzo, según lo estipulado en el calendario académico, la comunidad de la Casa de Bello volvió mayoritariamente a las aulas en todos sus campus. Emoción, alegría y reencuentros fueron parte de esta jornada en los campus del plantel. Prensa U. de Chile Martes 15 de marzo 2022 8:37 hrs.

En bicicleta, metro, caminando. Diferentes fueron las maneras en que gran parte de los casi 35 mil estudiantes de pregrado de la Universidad de Chile volvieron a las aulas del plantel este lunes 14 de marzo. Bajo las medidas sociosanitarias dispuestas por el protocolo COVID del plantel, estudiantes, académicas y académicos, se sumaron a las y los funcionarios del plantel que ya iniciaron sus labores presenciales, en un esperado reencuentro de la comunidad universitaria. “A todas y todos, bienvenidos a la Universidad de Chile, su universidad, que se ha preparado minuciosamente y con tiempo para recibirlos en condiciones sanitarias adecuadas. Nos vemos en las aulas, en los patios y los espacios deportivos, para conocernos, para cuidarnos, para estar y aprender juntas y juntos. La universidad es por sobre todo un ambiente y nos alegra poder volver a compartir en comunidad”, indicó el Rector Ennio Vivaldi. “Es muy emocionante ver los campus llenos de color y vida nuevamente. Las y los estudiantes son el corazón de nuestra universidad, parte fundamental de nuestro quehacer; y volver a encontrarnos presencialmente en comunidad es un deseo por fin cumplido. Desde la Universidad estamos felices de retomar la presencialidad como parte fundamental de la experiencia universitaria y preparados para iniciar responsablemente este nuevo año académico, que recoge los aprendizajes institucionales acumulados y realizando su tarea educativa con la excelencia que nos caracteriza”, señaló Leonor Armanet, directora de Pregrado de la U. de Chile. Las voces de la comunidad Desde la comunidad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Girson Pinto, funcionario, señala que “es muy bueno ver a los alumnos de nuevo, así que en lo personal estoy contento”. Asimismo, destaca que en su equipo de trabajo han “hecho lo mejor posible para que no se armen colas y que esté todo bien”. Felipe Droguett, estudiante de la FAU, cuenta que para él “es raro volver porque no estamos acostumbrados, pero ha sido agradable ver a compañeros nuevos, a como era la vida antes de la pandemia. Quizás es un poco sofocante usar la mascarilla en la sala, pero se puede”. Para Geraldine Hermann, académica del Departamento de Urbanismo de la FAU, este reencuentro ha sido “muy emocionante, por eso estoy muy contenta. En verdad muy felices los alumnos de volver a estar en clases, de escucharse, de verse. Ha funcionado bastante bien”. Desde el Instituto de Asuntos Públicos (INAP), Martina Pulgar, estudiante de primer año de la carrera de Ciencia Política, manifiesta: “Estoy muy contenta. Siempre fue una meta estar en la universidad, en esta universidad. Es muy bonito volver a compartir con gente de mi edad. Volver a poder rendir todo presencial, a pesar de que cueste un poco más”. La comunidad de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (FAVET), también regresó a las aulas. Dayan Huenchulao, de 18 años, sueña con ir a trabajar al sur para cuidar animales. “Mi familia tiene animales de granja y a mí me gustaría aprender cómo cuidarlos bien. Me interesa la cirugía en animales de granja y espero poder irme al sur con mi familia para aplicar todos los conocimientos que reciba acá”, afirma en este proceso de retorno, en su caso, como estudiante de primer año. Por su parte, Gabriel Morales, también de 18 años, señala que quiere ser Médico Veterinario desde pequeño “porque estoy hecho para ayudar a los animales y a las familias que tienen esos animales. Elegí la Universidad de Chile porque es la mejor en Medicina Veterinaria”. También desde Campus Sur -específicamente desde la Facultad de Ciencias Agronómicas- Benjamín Castillo, eligió Ingeniería en Recursos Naturales Renovables cuando en 3ro medio abandonó su idea de convertirse en Astrónomo al conocer más sobre el medio ambiente y lo que sucedía tanto a nivel global como territorial aquí en Chile con la crisis climatológica. “Me interesé mucho en el hidrógeno verde y por tanto busqué una carrera que apuntara precisamente hacia los recursos naturales renovables que podía explotar Chile y la Universidad de Chile fue mi primera opción”, dice con entusiasmo y mucho interés en el tema. Toŋariki Maure tiene 18 años y dejó la Isla de Pascua para venir a estudiar a la Escuela de Ingeniería Agronómica de la U. Tenía clara su meta desde que asistía a la Escuela Técnica Aldea Educativa Honga’a o te Mana, estudiar en la Universidad de Chile. “Lo que mejor que sé hacer es esto. Desde chico he estudiado agricultura, apicultura, cuidado de animales, vacas, mamoes (corderos), etc. Todo lo que aprenda acá, aunque haya plantas que allá no existen, lo voy a poder transmitir. Quiero aprender más de lo que ya sé”, relata desde la comuna de La Pintana. Desde la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, Daniela Espinoza, estudiante de cuarto año de Ingeniería Forestal, es madrina de otros estudiantes de la carrera. “Para mí es súper importante acompañar a mis compañeros en esta etapa. Ojalá que puedan aprovechar esta instancia donde hay profesores y otros compañeros que queremos ayudarles”, plantea. Sebastián Arteaga, con 27 años se decidió buscar una carrera que reuniese sus intereses sobre la conservación del medio ambiente y descubrió que Ingeniería Forestal de la Universidad reunía todos sus requisitos. “Me motivó la pasión por la naturaleza, las salidas a terreno. Espero prepararme y aprender mucho para poder desempeñarme en diferentes áreas de la carrera como la conservación y la reforestación”, dice desde el Campus Sur. Prensa U. de Chile + Francisca de la Vega, Campus Sur – Roxana Alvarado, FAU – Gabriela Carrarco, Pregrado

