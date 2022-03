de4dfb2527

Justicia Marcela Ríos: “La Ley de Seguridad Interior del Estado se estaba utilizando de forma injustificada” La nueva ministra de Justicia y Derechos Humanos se refirió a la decisión del Ejecutivo de retirar las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado en materia de delitos cometidos en el contexto del estallido social. Diario UChile Martes 15 de marzo 2022 11:13 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la flamante ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, se refirió a las prioridades que tendrá la cartera durante esta administración y a decisiones que ya ha tomado el gobierno como el retiro de las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado en casos relativos al estallido social. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de las prioridades del nuevo gobierno, la doctora y magister en ciencia política señaló que “estamos tratando de hacer una planificación donde no se nos quede nada afuera. Tenemos un desafío enorme de terminar la tramitación que termina, por fin, con el Sename para poder echar a andar el nuevo servicio de reinserción de jóvenes, que es algo esencial para poder avanzar en la modernización del sistema de reinserción social de las y los jóvenes que están bajo nuestra custodia”. En esa línea, la ministra agregó que “tenemos una agenda de niñez muy importante, junto al ministerio de Desarrollo Social vamos a impulsar proyectos de adopciones, ahí tenemos una cartera bien grande de trabajo y mucha preocupación también por los niños y niñas privados de libertad“. La ministra Ríos destacó también que “tenemos una agenda de género que para mí es muy importante. Tuvimos algunos pequeños gestos, por ejemplo ayer empezamos por primera vez en 185 años de este ministerio con un grupo de escoltas destinado por parte de Gendarmería paritario, esto es algo que las funcionarias agradecieron profundamente y parece mentira que por primera vez en 185 años se aplique una medida como esta”. La secretaria de Estado destacó al respecto que “tenemos una agenda de género y justicia muy importante. Con la ministra (Antonia) Orellana tenemos varios trabajos en común como el registro de deudores, la tobillera que se va a empezar a implementar para casos de violencia de género, tenemos temas de violencia integral en el Congreso, además de otros temas”. Respecto de las prioridades, la ministra Marcela Ríos agregó otro punto que tiene que ver con “un foco muy importante en Derechos Humanos en nuestro programa, con un alto compromiso del gobierno y acá es importante que en materia de DD.HH. no es solo un trabajo que vamos a hacer desde el ministerio, sino que como equipo de gobierno con un fuerte compromiso en la verdad, justicia, reparación integral y medidas de garantías de no repetición no solo para los crímenes que ocurrieron durante la dictadura cívico militar, sino que también para los casos de violaciones a los DD.HH. ocurridas durante el estallido social”. Ríos recordó que “tenemos un enorme desafío en el Registro Civil respecto de mejorar los procesos, acelerar los tiempos y así las personas tengan una mejor atención en ese servicio”. Sobre la decisión de retirar las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, a propósito de los casos relacionados con el estallido social, la titular de la cartera de Justicia apuntó a que “en esto tenemos una agenda amplia, hemos conversado extensamente con familiares de los presos. El Presidente y el equipo de su campaña tuvo muchos encuentros y nosotros, antes de asumir, nos reunimos con familiares de presos de distintas partes del país para escuchar y recibir información de ellos y hay situaciones realmente dramáticas”. Al respecto, la ministra Marcela Ríos afirmó que “sabemos que acá hay situaciones diversas, acá no hay una solución única para un problema que es en extremo complejo y donde cada medida es probable que no satisfaga a todo el mundo al mismo tiempo. En el programa de gobierno estaba comprometido esto y fue algo que nos pidieron los familiares de manera directa. Esta ley, y es algo sentido por las familias y también es una recomendación que se nos ha planteado de diversas organizaciones relativas a los Derechos Humanos, se estaba utilizando de manera injustificada y vulnerando debidos procesos para delitos que no constituían delitos de seguridad interior”. Por lo mismo, la secretaria de Estado explicó que “en la práctica implica que las 642 personas que están involucradas en estas querellas, tendrá que ser el Ministerio Público quien decida si persiste en estos casos o si se reducen las penas asociadas a los delitos porque la Ley de Seguridad Interior conlleva penas mayores”. Respecto de la ley general de indulto, la ministra Marcela Ríos señaló que “nosotros tenemos un compromiso de continuar apoyando y tramitando esta ley que está en el Senado, tiene que ser aprobada ahí y el ministro Jackson ha señalado que esta es una conversación que se tendrá que dar con los y las senadores para definir la mejor estrategia y además nos hemos comprometido con los familiares a tener una mesa de trabajo que va a ser liderada por nuestra subsecretaria Haydee Oberreuter para ir conversando los distintos aspectos”. De todas formas, la ministra Ríos recordó que “no hemos descartado el poder otorgar indultos individuales en casos específicos de personas que ya estén condenadas y también tenemos que trabajar respecto de otras materias como reparación, condiciones carcelarias, etc. Es una agenda amplia y esperamos avanzar en la medida que tomemos decisiones y evaluando qué es lo mejor para la situación en la que estamos”. Finalmente, respecto de la grave crisis a nivel carcelario, la ministra Marcela Ríos destacó que “acá tenemos que hacernos cargo de una crisis que lleva décadas y que tiene que cumplir con los estándares en Derechos Humanos de las personas privadas de libertad. Pero, también nosotros sabemos que las personas están demandando mayor seguridad, hay comunidades enteras que están afectadas por el narcotráfico, el delito y las redes de delincuencia, entonces, también tenemos que mostrar de mejor forma que las condiciones carcelarias solo contribuyen a aumentar los delitos”.

