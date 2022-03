de4dfb2527

Mauricio Daza, tras fin de la era Barraza: "El gobierno de Gabriel Boric ha dado una señal potente a favor de la transparencia" El convencional constituyente y ex abogado querellante del caso SQM, valoró la decisión del Ejecutivo sobre desvincular a Fernando Barraza de la cabeza del SII. Esto considerando los graves hechos de corrupción que soslayó el organismo bajo la administración del ingeniero civil industrial. María Luisa Cisternas Martes 15 de marzo 2022 19:10 hrs.

A pocos días de haber recibido la banda presidencial, el Presidente de la República, Gabriel Boric, esgrimiendo la potestad que le confiere la Ley 19.882 solicitó la renuncia al cargo de director del Servicio de Impuestos Internos (SII) a Fernando Barraza, designando el Ministerio de Hacienda en su reemplazo, al economista y ex Tesorero General de la República entre los años 2014 y 2018, Hernán Frigolett. La desvinculación de quien asumió la cabeza del SII desde el año 2015, fue valorada por la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Servicio (Aneiich) en cuanto calificaron la gestión del ingeniero civil industrial como “la peor administración de la historia del SII”. Y es que “la era Barraza”, la cual continuaría hasta el año 2024 tras la ratificación que tuvo en el cargo el 2021 por parte del ex presidente Sebastián Piñera y su ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, “abandonó la persecución judicial de los delitos tributarios”, lo que “consagró la impunidad de todas las causas del fraude tributario relacionado al financiamiento ilegal de la política“, aseveraron desde Aneiich. Misma apreciación que manifestó el convencional constituyente y ex querellante del caso SQM, Mauricio Daza, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, quien calificó esta como una muy buena noticia en cuanto el ex director del SII “no realizó ningún aporte sustantivo a la institución de Servicio de Impuestos Internos” sino que al contrario, se dedicó de “manera activa” a proteger los intereses de los grandes empresarios y a soslayar las grandes causas de financiamiento ilegal de la política, sostuvo Daza, recogiendo los casos en los que el servicio no presentó querellas, tales como SQM y Penta. “La era de Barraza se ha caracterizado básicamente por garantizar impunidad a quienes han estado involucrados en hechos relacionados en financiamiento ilegal de la política, que fue un fenómeno transversal que afectó a dirigentes importantes de todos los partidos de nuestro país y que se vinculaban justamente con la captura que a través de ese financiamiento concretaron grandes grupos económicos a la política nacional”, señaló. Por otro lado, sostuvo que Barraza “abandonó la vía criminal para investigar y perseguir penalmente los hechos graves de evasión tributaria que se producen en el país, por lo menos de los grandes empresarios”. Esto porque, “la persecución criminal y administrativa nunca cesó respecto a los pequeños y medianos contribuyentes“, añadió Daza, razón por la que dijo esperar que “se avance a un servicio que actúe con autonomía del poder político de turno y centrado precisamente en perseguir los delitos e infracciones graves a la legislación tributaria, especialmente cuando se traten de grandes grupos económicos en Chile”. En ese sentido el convencional constituyente consideró que “el gobierno de Gabriel Boric ha dado una señal potente a favor de la transparencia, la probidad y en contra de la corrupción“, al disponer la salida de Barraza y al designar a Frigolett, que a juicio del abogado, “es un destacado profesional que conoce de materias tributarias y económicas”.

