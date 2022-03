ec37cd4422

Pueblos originarios Pedro Cayuqueo y visita de Siches a Temucuicui: “Me parece que hubo un actuar demasiado entusiasta” "Es una zona de conflicto hace mas de 20 años donde ha habido muertes, es una zona militarizada, el ánimo del sector no es precisamente recibir a las autoridades bailando", señaló el escritor en conversación con nuestro medio. Diario Uchile Martes 15 de marzo 2022 20:13 hrs.

Este martes fue un día complejo para la ministra del Interior, Izkia Siches. Si bien su visita a la Araucanía fue anunciada con bombos y platillos por el Gobierno, ya instalada en la zona no fue recibida como esperaban. Muy por el contrario. Mientras se dirigía a la comunidad de Temucuicui, la secretaria de Estado fue testigo de ráfagas de balazos al aire disparadas por desconocidos. Inmediatamente Siches y la comitiva que la acompañaba debió abandonar el lugar. Si bien no se sabe el origen de aquellos balazos, en el lugar se encontraron panfletos alusivos a la libertad de los presos políticos mapuche. Para profundizar en el episodio, nuestro programa Política en Vivo dialogó con el escritor y periodista mapuche, Pedro Cayuqueo, quien si bien valoró la intención de diálogo del Ejecutivo, criticó la manera en que se ha intentado hacer. “Me parece que hubo un actuar demasiado entusiasta de querer ir a la comunidad. Cualquier conocedor del tema indígena sabe que no es llegar y hacerlo”, sostuvo Cayuqueo. “Tienen que desarrollarse una serie de protocolos que son propios de la diplomacia mapuche. Eso no ocurrió”, agregó. El autor de diversos libros recordó que Temucuicui es una zona en conflicto y, por tanto, no es llegar y hacer un discurso. En el sector ha habido muertes de por medio y se requiere más que buenas intenciones para llegar al lugar. “Es una zona de conflicto hace mas de 20 años, donde ha habido muertes, es una zona militarizada, el ánimo del sector no es precisamente recibir a las autoridades bailando”. En ese sentido Cayuqueo recordó que existen muchas zonas de conflictos, muchas poblaciones que están mucho más cerca de La Moneda que Temucuicui. Ante esto afirmó que a ninguna autoridad se le ocurriría entrar en dichas zonas como lo hicieron en Temucuicui. Ante todo esto, el periodista afirmó que el principal problema es que la sociedad chilena no conoce a la sociedad mapuche. “Hay un conflicto intercultural profundo entre dos sociedades que no se conocen. La sociedad chilena desconoce por completo los códigos culturales nuestros y eso es el fondo del problema del Estado con los pueblos originarios”. Pedro Cayuqueo también aprovechó la instancia para criticar al Gobierno por no contar con un plan concreto para solucionar el conflicto mapuche. “Yo me sumo a quienes vimos con optimismo la asunción de Boric, pero eso no impide que seamos críticos”, señaló el escritor. “No hay ningún plan, no hay ninguna planificación”, lamentó Cayuqueo.

