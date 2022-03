a43214f890

Nacional Tribunal rechaza solicitud de defensa de Sebastián Piñera para suspender audiencia para debatir formalización El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago desechó el recurso de reposición interpuesto por el abogado del exmandatario, Samuel Donoso, para impugnar la instancia de control judicial a propósito de las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos en el estallido social. Diario Uchile Miércoles 16 de marzo 2022 16:05 hrs.

Este miércoles el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago desestimó el recurso de protección del abogado del expresidente Sebastián Piñera, Samuel Donoso, para dejar sin efecto la audiencia para debatir el plazo de formalización de la exautoridad. Lo anterior, en el marco de querella interpuesta en noviembre de 2019 por el abogado Luis Mariano Rendón contra el ex general director de Carabineros, Mario Rozas, y luego ampliada contra el exmandatario por “permisividad ante la tortura” durante el estallido social. Según lo expuesto por Donoso esta determinación “debe enmendarse por el Tribunal de S.S, pues erradamente ha entendido que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 186 del Código Procesal Penal es procedente fijar audiencia de control judicial a petición del QUERELLANTE”, agregando que “contradice” lo ya resuelto por la instancia sobre la materia en esta misma causa. No obstante, el tribunal resolvió que “no habiendo variado los antecedentes que se tuvieron en vista para resolver, no ha lugar la reposición incoada. A mayor abundamiento, la norma del artículo 186 del Código Procesal Penal señala a la letra: ‘Cualquier persona que se considere afectada por una investigación que no se hubiere formalizado judicialmente”. “Lo anterior debe entenderse en su sentido natural y obvio, no siendo en este caso posible restringirlo a solo los imputados, puesto que el legislador pudiéndolo restringir, no lo hizo y no es razonable privar a otros intervinientes de la posibilidad de control judicial de una investigación, máxime tratándose de eventuales delitos de Lesa Humanidad”, indica el documento. De este modo se mantuvo la audiencia para fijar el plazo de formalización contra el expresidente Sebastián Piñera el próximo 16 de mayo a las 11:00 horas en el edificio A del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Según señaló en esa oportunidad el abogado querellante, Luis Mariano Rendón, “han pasado ya dos años y cerca de cuatro meses desde entonces y no hay pasos significativos en la investigación del Ministerio Público que lleva adelante la fiscal Ximena Chong. A mi juicio existen antecedentes ya más que suficientes para proceder a la formalización de Piñera, que además es un requisito para decretar a su respecto medidas cautelares, como el arraigo nacional para impedir que pueda salir del país y rehuir de una acción de fondo de la justicia chilena”.

