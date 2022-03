5bcd626a1c

Medio Ambiente Nacional Representantes de La Higuera rechazaron conciliación por Minera Dominga en la Corte Suprema Pese a la petición de los recurrentes por parte de Andes Iron, el Ministro Jean Paul Matus puso término a la instancia luego de la exposición de los pescadores de la zona, quienes aseguraron que prefieren conocer la sentencia definitiva de la Corte en esta causa ya que no estaban dispuestos a llegar a ningún tipo de acuerdo con los representantes del mega proyecto. “Habría sido dar luz verde a la corrupción y a la presión ejercida sobre instituciones públicas y comunidades”, puntualizaron. Lorena Moreno Berroeta Jueves 17 de marzo 2022 17:08 hrs.

La Corte Suprema cerró la conciliación del juicio por el permiso ambiental del Proyecto Minero Portuario Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera en la Región de Coquimbo, tras escuchar los argumentos de las agrupaciones locales que se oponen a su instalación debido al peligro que representa para la flora y fauna de la zona. Esto ocurrió luego que, durante la jornada del lunes, representantes de la Asociación Comunal de La Higuera y del Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesansales de Totoralillo Norte, actuantes como terceros coadyuvantes de Andes Iron –propiedad de Carlos Alberto Délano y familia– solicitaron al Máximo Tribunal la extensión del plazo de diálogo con las comunidades de ese territorio. Sin embargo, desde la comunidad de La Higuera y en su mayoría opositora del mega proyecto, integrada por el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros y el Comité de Agua Potable Rural ‘Punta de Choros’, acompañaron a representantes de la Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Los Choros, quienes se presentaron ante el ministro del máximo tribunal Jean Paul Matus para confirmar que no estaban dispuestos a llegar a ningún tipo de acuerdo con los representantes de Andes Iron. En ese contexto, la abogada de la Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Los Choros e integrante de la ONG FIMA, Antonia Berríos, explicó que la asociación sostuvo por escrito ante el Máximo Tribunal “que no tienen intenciones de aceptar la propuesta para arribar a una conciliación, sino que prefieren conocer la sentencia definitiva que vaya a dictar la Corte Suprema en esta causa”, decisión compartida por las comunidades que han luchado por años en contra de este proyecto a fin de resguardar la flora y fauna del territorio ubicado al norte de la Región de Coquimbo. Antonia Berríos “Ellos no acudieron a la primera audiencia y se frustró la conciliación, esa era la intención. Sin embargo, la Corte Suprema con una buena intención llamó a una nueva audiencia y, frente a eso, decidieron viajar para explicarse al ministro Jean Paul Matus las razones por las que no aceptarían las propuestas y preferían esperar la sentencia. Pero debido al poco tiempo con que se notificó, el ministro recibió a los pescadores presencialmente para escuchar su posición y atendió la presentación que se hizo por escrito a través del sistema del Poder Judicial”, explicó. La jurista aseguró que para los integrantes de la Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Los Choros “fue muy relevante que la Corte Suprema entendiera que su decisión de no prosperar con la conciliación era válida y suficiente para que no prosiguiera esta etapa abierta”. Mientras, la fundadora de Alianza Humboldt, Nancy Duman, aseguró que la decisión de la Corte Suprema “es un fracaso para Dominga y para nosotros es una batalla más que se ha ganado en este larguísimo y eterno proceso”, y señaló que en las comunidades de la zona hay expectación por conocer el fallo del Máximo Tribunal respecto a los cuatro recursos de casación presentados en 2021 donde se solicitó a la Suprema rechazar el fallo del Tribunal Ambiental que ordenó repetir la votación para permitir la instalación del Proyecto Minero Portuario Dominga. Asimismo, Duman criticó el accionar del jefe comunal de La Higuera, Yerko Galleguillos (UDI), luego de convocar a una consulta ciudadana que fue cuestionada por la comunidad y quienes realizaron un llamado “a no votar para no hacerse parte de este fraude, invalidando definitivamente los resultados de esta consulta fuera de norma, organizada a última hora y convocada con tan sólo cuatro días de anticipación”, cuando el Concejo Municipal de La Higuera aprobó, como exigencia, que el plazo mínimo para una convocatoria de este tipo era de 10 días para garantizar la participación ciudadana. “Convoca a esta consulta ciudadana y en la sesión del Concejo Municipal, según lo que nos narraron concejales de esta comuna, el alcalde Yerko Galleguillos no presentó todos los antecedentes. Además, él habló de hacer una consulta respecto si la gente quería proyectos mineros o no, pero no especificó que era por Dominga”, denunció Duman. Nancy Duman En ese sentido, la fundadora de Alianza Humboldt expuso la falta de transparencia de la instancia organizada por el militante de la UDI ya que, según indicó, no existió claridad sobre su financiamiento ni la participación de la comunidad, y denunció que el alcalde “nombró a funcionarios del municipio como vocales de mesa”. Además, Nancy Duman aseguró que desde la comunidad de La Higuera “no entendemos que no se le haya hecho un párele serio al alcalde porque, si nosotros revisamos la prensa y las redes sociales, podemos constatar que Yerko Galleguillos prácticamente dedica su tiempo para trabajar para y por Dominga”. No obstante la decisión de la Corte Suprema de dar término a la conciliación entre las partes, las organizaciones en defensa del medio ambiente siguen en alerta debido a los impactos de la minera y el puerto en esta zona, considerada como “un medio ambiente prístino” por sus propios habitantes. A raíz de lo anterior, la Bióloga Ambiental y Dra. en Ciencias con mención en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile, Fernanda Salinas, aseguró que la instalación del Proyecto Minero Portuario Dominga provocaría efectos irreversibles en el medio ambiente del sector de La Higuera que impactarían tanto a la flora y fauna como a los habitantes de la localidad, ya que “este proyecto destruiría el acuífero de Los Choros y, sin duda, afectaría a la disponibilidad hídrica de toda la comunidad que obtiene el agua a través de pozos”. En esa línea, la experta sostuvo que la relocalización de la flora y fauna ofrecida por Andes Iron no mitigaría los impactos de la instalación del megaproyecto. “No existen antecedentes disponibles de experiencias de las magnitudes que ellos están prometiendo que hayan sido exitosas”, advirtió, y recordó que mucha flora de la zona, tanto nativa como endémica, está en riesgo y que los representantes del Proyecto Minero Portuario Dominga, en los documentos presentados para su aprobación, incluso reconocieron la destrucción de diversas especies de la zona que actualmente están clasificadas en peligro de extinción, mientras que la mayoría de los animales que serían relocalizados fallecerían, debido a la eventual destrucción de nidos que permitiría alejarlos de las zonas que serían intervenidas por la empresa de la familia Délano. Fernanda Salinas “Lo inconveniente para Andes Iron es que, justamente, el área de emplazamiento de Dominga coincide con un área que está en un muy buen estado de conservación de la biodiversidad, tanto en la zona costera como en la zona donde están los rajos y en la zona donde pretenden acumular los tranques y poner los relaves. Son áreas que están en muy buen estado de conversación. Además, está el fenómeno del desierto florido que son exuberantes en vida e, incluso, cuando no hay precipitaciones se encuentran muchas formas de vida que son de alto valor”, precisó. “Es un proyecto que durará veinte años pero dejará un tranque de relave por la eternidad, dejará un sitio destruido para la eternidad y dejará instalado el puerto destruyendo toda una zona costera con una planta desalinizadora muy grande y que afectaría todo el sistema ecológico de la bahía. Toda la evaluación ambiental es muy deficiente, porque hay información que nunca se entregó”, enfatizó Fernanda Salinas, y lamentó que, más allá de cualquier propuesta presentada por Andes Iron, “compensar esa pérdida de biodiversidad es imposible”. Por su parte, Antonia Berríos respondió a los dichos del jefe comunal de La Higuera sobre las organizaciones que rechazan la instalación de Dominga –“son movimientos ambientalistas que no representan a la comunidad (…) son un movimiento casi político, y ellos no quieren nada”– y aclaró que “si no querer nada es querer un desarrollo sostenible en el tiempo y justo con las personas, entonces el alcalde Yerko Galleguillos puede tener algo de razón”, mientras que Nancy Duman aseguró que participar en la consulta ciudadana convocada por el municipio y aceptar la conciliación en la Corte Suprema “habría sido dar luz verde a la corrupción y a la presión ejercida constantemente sobre las instituciones públicas y los distintos que han participado en el proceso, y a la manipulación que ha ejercido sobre las comunidades”, tanto desde la alcaldía como el Consejo Regional y los medios de comunicación de la región. Si bien existe confianza en las comunidades de la zona y en los representantes de la Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Los Choros por la contundencia de los argumentos presentados, debido a la complejidad de las alegaciones ante la Corte Suprema se espera que la publicación de la sentencia definitiva redactada por los ministros del Máximo Tribunal demore entre seis meses y un año. No obstante, si la Corte falla a favor de la minera, el Proyecto Minero Portuario Dominga nuevamente debe ser revisado por el Comité de Ministros de la actual Administración.

