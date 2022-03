e35db6853c

Nacional Lorena Pizarro: “No podemos acostumbrarnos a que la represión sea algo normal en un país que se dice democrático” Tras las manifestaciones del pasado viernes en Plaza Baquedano, la diputada comunista, si bien respaldó al Ministerio del Interior por la solicitud de un informe a Carabineros, consideró necesario condenar el actuar de la institución policial y avanzar en profundas transformaciones. Natalia Palma Domingo 20 de marzo 2022 12:45 hrs.

Fue en medio de nuevas manifestaciones el viernes pasado en el sector de Plaza Baquedano (llamada también Plaza Dignidad) que ocurrió un incidente que suscitó el cuestionamiento de varias autoridades por el actuar de Carabineros. Esto, luego que un joven se azotara la cabeza contra el pavimento en momentos en que huía y fue empujado por efectivos policiales. Según antecedentes, el hombre fue trasladado al centro asistencial El Aguilucho en Providencia, donde se le constataron lesiones de carácter leve, entre ellas una en la rodilla izquierda y una contusión occipital. La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana informó a través de su cuenta de Twitter que solicitó una investigación a Carabineros respecto a lo sucedido. En tanto, en el Ministerio del Interior solicitaron un informe detallado, que será revisado el lunes junto al comité policial de la semana, según adelantó el subsecretario Manuel Monsalve. En entrevista con Radio Universidad de Chile, la diputada comunista, Lorena Pizarro, sostuvo que “me parece importante que se investigue lo que allí ocurrió, pero me parece que las imágenes son evidentes”, añadiendo “lo que ahí se observa es la determinación de Carabineros, particularmente de sus Fuerzas Especiales, creo que incluso en un acto provocador, de actuar con un nivel de represión con la lógica de los momentos en que Sebastián Piñera le declaró la guerra al pueblo para el control social y evitar el legítimo derecho a la manifestación” La también presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados dijo que “un país que se dice democrático no puede tener a las Fuerzas Especiales de Carabineros rodeando y cercando espacios donde la gente se va a manifestar. La violencia institucional, y está demostrado en los 17 años de dictadura, genera un nivel de violencia que después es incontrolable, porque lo otro es pedir que la gente ponga la otra mejilla y se acostumbre siempre al maltrato y agresión de Carabineros”. Por lo que consideró peligroso mantener espacios militarizados en contextos de manifestación social. “Lo de Plaza Dignidad es una situación que viene ocurriendo hace tiempo. No estoy desconociendo la situación que viven algunos locatarios del sector y a eso hay que poner control, pero resulta que en esos momentos nunca está presente Carabineros, sino cuando la gente se está manifestando en la calle, cuando les reprimen, cuando los aplastan entre dos autos zorrillos, cuando un joven cae al Río Mapocho, cuando uno azota la cabeza y lo arrastran. Pero cuando destruyen el Museo Violeta Parra no estaban. Eso indigna”, cuestionó la legisladora. Desde esa perspectiva, la expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos consideró que “aquí debemos avanzar hacia medidas que terminen con la doctrina que forma a las Fuerzas Armadas y a las policías, Carabineros y la PDI. Debemos avanzar en legislar contra el negacionismo para que estos espacios no tengan nunca más como referente seguir la dictadura y todo ese fatídico ideario político, económico, institucional encabezado por la Constitución pinochetista de los crímenes que cometieron”. Asimismo, planteó la necesidad de impulsar una transformación profunda de este tipo de instituciones y democratizar el ingreso a sus escuelas matrices. “Si uno mira la historia del país, cada cierto tanto recurren a matanzas bastante masivas cuando el control social de quienes tienen el poder económico y político se ven en peligro. Carabineros está formados en esa lógica que, cuando salen a la calle a cubrir manifestaciones, lo único que hacen es agredir a la población”, mencionó. En cuanto a la respuesta del Gobierno de Gabriel Boric, la diputada Lorena Pizarro apuntó que “en Chile hay que entender que el derecho a la manifestación es un derecho legítimo. Hay que dar señales claras de que estamos avanzando hacia una democracia distinta donde el derecho a la manifestación esté garantizado”. Por lo mismo, afirmó que “no podemos acostumbrarnos a que la represión sea algo normal en un país que se dice democrático. A mí no me interesa entrar en discrepancias públicas con el Gobierno, me interesa que particularmente en el tema de Derechos Humanos que se tenga en el centro el bienestar de la inmensa mayoría de la población que ya bastante ha sido golpeada. Ésa es una tarea de todas y todos”. “Desde esta nueva responsabilidad sin duda que voy a hacer todos los esfuerzos para que sea eso lo que esté en el centro. Hoy día es importante lo que ha pedido el subsecretario Monsalve, pero hay que profundizarlo. Está bien pedir el informe no solo para analizar, sino para tomar decisiones políticas, pero junto con ello hay que condenar lo que ocurrió porque las imágenes son evidentes. Aunque hubiésemos estado frente a una barricada, no se justifica”.

